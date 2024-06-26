Отдых для жителей Чехии, за исключением Египта, стал дороже

Туристы, планирующие летний отдых за границей, заплатят больше в сравнении с прошлым годом. Курс кроны по отношению к некоторым валютам слабее в годовом исчислении. Особенно это касается евро, доллара, болгарских левов и польских злотых. Чешская валюта также немного потеряла по отношению к венгерскому форинту. Что касается евро, то за год к нему крона ослабла на 5,5%, а по отношению к доллару — почти на 7%.



По отношению к турецкой лире крона укрепилась за год примерно на 15%, но этого оказалось недостаточно, чтобы покрыть инфляцию, которая превысила 75%.



«Второе самое резкое падение покупательной способности было зафиксировано по отношению к Соединенным Штатам, когда корна ослабла на 6,7% по отношению к доллару, в то время как цены там выросли на 3,3%, что в сумме дает реальное обесценивание корны на 10%», — сказал аналитик Cyrrus Вит Градил.



Единственная страна, в которой цены оказались ниже, чем год назад, — это Египет. «Хотя инфляция там достигла значительных 28,1% в годовом исчислении, это компенсируется 43,8-процентным укреплением кроны, что дает реальное улучшение курса на 12,3%», — добавил Градил.



Более дорогая экзотика

В Египте можно сэкономить, делая покупки в супермаркетах или на местных рынках, но в других местах у вас попросят западную валюту. «Туризм в этих странах более или менее перешел на евро и доллары. Так что, к сожалению, возможностей для более дешевого отдыха будет не так много. Особенно в туристических районах и зонах, куда чехи чаще всего ездят отдыхать», — комментирует Антонин Худец, валютный трейдер компании Roklen. Кроме того, туристы в Египет чаще всего едут в отели-курорты с системой «все включено», поэтому цена поездки для них важнее, чем траты на месте.



Несмотря на то, что туристические агентства уверяют, что не повышают цены на туры повсеместно, согласно последним официальным данным Чешского статистического управления, в мае цены на отдых выросли более чем на 8% по сравнению с прошлым годом.



Аналитики говорят, что чешская крона была необычайно сильной год назад и ослабла в этом году из-за того, что Чешский национальный банк снизил процентные ставки.



Как отметил аналитик Citfin Томаш Вольф, чехи будут доплачивать около 5% за обмен местной валюты в таких экзотических местах, как Мальдивы, Багамы и Шри-Ланка.



«Второй момент — это, конечно, сам уровень цен. Вышеупомянутая Турция, хотя и стала значительно дороже в годовом исчислении, все равно дешевле, чем подавляющее большинство мест отдыха в Средиземноморье и на Ближнем Востоке», — говорит Мирослав Новак, аналитик компании Akcenta. Он отметил, что цены сильно различаются даже в пределах одной страны, типичный пример — северная и южная Италия.



Большинство опрошенных экономистов также считают, что чехам не стоит откладывать покупку иностранной валюты. «Ставки от ЧНБ будут снижаться, а это значит, что крона будет продолжать немного терять в цене. Нельзя исключать краткосрочного колебания к более сильным уровням, но это не будет чем-то кардинальным. Чем раньше чехи купят валюту для отдыха, тем лучше», — рассуждает, например, Вольф из Citfin.