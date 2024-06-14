Чешские перевозчики подготовились к летним каникулам: будет запущен прямой автобус в Венецию и другие машруты
3 июля 2024
08:00
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Чешские перевозчики готовят ряд нововведений во время летних каникул. Среди них — увеличение количества рейсов на популярные морские направления, регулярное праздничное сообщение с польским островом Хел или новые прямые автобусные рейсы в Венецию и Белград.
Многие чехи уже отправились в отпуск в начале каникул. Чешские перевозчики подготовили для этого несколько летних стыковок. Как и каждый год, Чешские железные дороги в сотрудничестве с PKP Intercity отправят поезда на польские курорты, такие как Хел, Леба и Колобжег. Пассажиры также могут воспользоваться ими, чтобы добраться, например, до Гданьска или Сопота. Поезда отправляются из Богумина каждый день до 31 августа.
Чешские железные дороги порадуют и тех, кто хочет посетить столицу Германии. «Новинкой этого года является введение ночной пары поездов Berliner, которые позволят вам продлить пребывание в Берлине до позднего вечера. Они отправляются из Берлина через 36 минут после полуночи и прибывают в Прагу в 5:24 утра. Они будут курсировать каждый день до 15 сентября», — представил ночное дополнение заместитель генерального директора Йиржи Ешета.
Хорватия — популярное чешское направление для отдыха, и перевозчики хорошо об этом знают. «Интерес к этому маршруту побудил нас ввести дополнительные бустерные услуги, которые уже практически распроданы. Во второй половине сезона, особенно в августе и сентябре, мы рекомендуем клиентам покупать билеты заранее, что обеспечит не только лучшую цену, но и привилегированное место», — говорит Дита Томешова, директор по автобусным перевозкам компании RegioJet.
Автобусы доставят вас в такие города, как Задар, Сукошан, Биоград-на-Мору, Пакоштане, Водице, Шибеник, Примоштен, Трогир или Сплит. Стоимость билетов начинается от 1 000 крон.
Европу также пересекают автобусы FlixBus. Помимо увеличения количества поездок по популярным хорватским направлениям, перевозчик также добавил в свое предложение несколько итальянских городов, таких как Бибионе или Лидо-ди-Езоло. Он также предлагает прямое сообщение из Праги в Венецию и Удине. Помимо приморских направлений, FlixBus предлагает новое сообщение с Белградом (Сербия) из Праги за 919 крон.
По воздуху без пересадок: На Ла-Пальму или Азорские острова
По информации пресс-секретаря компании Smartwings Владимиры Дуфковой, планируются также новые прямые рейсы. В частности, пассажиры смогут отправиться в Измир, Афины или Бриндизи в Турции. Планируются также новые рейсы в более отдаленные пункты назначения, такие как Ла-Пальма, пятый по величине остров Канарского архипелага, и Понта-Делгада на Азорских островах.
Чешские железные дороги порадуют и тех, кто хочет посетить столицу Германии. «Новинкой этого года является введение ночной пары поездов Berliner, которые позволят вам продлить пребывание в Берлине до позднего вечера. Они отправляются из Берлина через 36 минут после полуночи и прибывают в Прагу в 5:24 утра. Они будут курсировать каждый день до 15 сентября», — представил ночное дополнение заместитель генерального директора Йиржи Ешета.
Хорватия — популярное чешское направление для отдыха, и перевозчики хорошо об этом знают. «Интерес к этому маршруту побудил нас ввести дополнительные бустерные услуги, которые уже практически распроданы. Во второй половине сезона, особенно в августе и сентябре, мы рекомендуем клиентам покупать билеты заранее, что обеспечит не только лучшую цену, но и привилегированное место», — говорит Дита Томешова, директор по автобусным перевозкам компании RegioJet.
Автобусы доставят вас в такие города, как Задар, Сукошан, Биоград-на-Мору, Пакоштане, Водице, Шибеник, Примоштен, Трогир или Сплит. Стоимость билетов начинается от 1 000 крон.
Европу также пересекают автобусы FlixBus. Помимо увеличения количества поездок по популярным хорватским направлениям, перевозчик также добавил в свое предложение несколько итальянских городов, таких как Бибионе или Лидо-ди-Езоло. Он также предлагает прямое сообщение из Праги в Венецию и Удине. Помимо приморских направлений, FlixBus предлагает новое сообщение с Белградом (Сербия) из Праги за 919 крон.
По воздуху без пересадок: На Ла-Пальму или Азорские острова
По информации пресс-секретаря компании Smartwings Владимиры Дуфковой, планируются также новые прямые рейсы. В частности, пассажиры смогут отправиться в Измир, Афины или Бриндизи в Турции. Планируются также новые рейсы в более отдаленные пункты назначения, такие как Ла-Пальма, пятый по величине остров Канарского архипелага, и Понта-Делгада на Азорских островах.
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