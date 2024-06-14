Слишком много туристов, недостаточно персонала — так руководство аэропорта Праги объясняет коллапс с обработкой чемоданов

Пассажиры, вылетающие из пражского аэропорта, жалуются на проблемы с багажом. Зарегистрированный багаж не доезжает до конечного пункта назначения или не возвращается в Прагу.





Например, о проблемах сообщают пассажиры рейсов из Праги в Бургас. Один из пассажиров рейса Smartwings в воскресенье рассказал, что, хотя багаж был погружен на тележку рядом с самолетом, он стоял под дождем и не доехал до Болгарии. Кроме того, рейс задержали на пять часов, а багаж все это время находился на улице в ожидании вылета. И это несмотря на то, что пассажиры предупредили экипаж о проблеме. Поэтому туристы несколько часов просто наблюдали из иллюминатора самолета, как дождь поливает их чемоданы и сумки.





«Сегодня мы до сих пор не получили свой багаж. При общении с делегатом, компанией Smartwings, аэропортом Бургаса и особенно аэропортом имени Вацлава Гавела мы получаем один и тот же ответ. Что никто ничего не сделает, что у них нет полномочий и что мы должны звонить в другие места. Ситуация зашла в тупик», — комментирует один из туристов, который находился на борту самолета.





По словам Владимира Дуфкова из Smartwings, за регистрацию пассажиров всегда отвечает компания наземного обслуживания в соответствующем аэропорту. В Праге этим занимается Czech Airlines Handling, дочерняя компания аэропорта Праги.





Вылет и прилет

Бывают проблемы и с получением багажа, например, в воскресенье пассажиры из Бургаса в Прагу не получили свой багаж. Они прождали в пункте выдачи багажа более двух часов, и большинство из них так и не получили свои чемоданы.





«В отделе претензий нам никто ничего не объяснил, только сказали, что зарегистрировали потерю. Сегодня мне удалось связаться с отделом претензий по внутренней линии, на открытой линии никто не отвечает. Они говорят, что у них сотни сумок, которые не были выданы пассажирам, и они доставят их в ближайшие дни», — рассказала SZ Byznys другая читательница. Через несколько часов, когда она вернулась домой, ей пришло смс-сообщение о том, что чемоданы уже переданы.





Пассажирка Вероника, которая возвращалась в Прагу с Тенерифе, также ждала свои чемоданы несколько часов. «После полуночи с маленькими детьми это очень здорово. Без коляски и без возможности купить прохладительные напитки», — прокомментировала она ситуацию, которую, по ее словам, через некоторое время пришлось исправлять службе безопасности. Пассажиры узнали, что их багаж будет задержан, только спустя полтора часа.





Пражский аэропорт пока не ответил на вопросы редакции, но опубликовал заявление, в котором принес свои извинения и рекомендовал пассажирам в ближайшие дни брать на борт самолета необходимые лекарства и туалетные принадлежности. По сути, аэропорт говорит, что проблемы с багажом могут продолжиться, и людям лучше держать при себе жизненно важные вещи.





Аэропорт обслуживает 450 рейсов в день, и проблемы с багажом коснулись девяти из них в период с воскресенья по утро вторника, сообщает Чешское агентство новостей. По словам пресс-секретаря аэропорта Клары Дивишковой, это лишь малая часть пассажиров, летящих на отдых.





«Приоритетом сейчас является загрузка багажа на вылетах. Это может задержать выгрузку багажа пассажиров, прибывающих обратно в Прагу. Поэтому, если пассажиры не хотят ждать свой багаж, мы рекомендуем им заполнить форму на стойке жалоб или на сайте авиакомпании, которая будет привязана к QR-коду в таможенной зоне, и компания по обработке багажа бесплатно заберет его домой», — говорится в заявлении Дивишковой.





По ее словам, ситуация была вызвана сочетанием внешних факторов, таких как перегруженность, длительные задержки и внезапная нехватка людей в компании по обработке багажа в часы пик, которая была вызвана тем, что фактический трафик был выше, чем ожидалось изначально. Компания по обработке багажа продолжает бороться за предоставление дополнительного персонала либо напрямую, либо через кадровые агентства. Административный персонал аэропорта теперь помогает в зонах сортировки и выдачи багажа. По словам Дивишковой, около 30% багажа в настоящее время находится на пути к своим владельцам.