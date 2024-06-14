Слишком много туристов, недостаточно персонала — так руководство аэропорта Праги объясняет коллапс с обработкой чемоданов
3 июля 2024
09:30
491
Пражский аэропорт борется с проблемами в обработке багажа. Некоторые владельцы остаются вообще без багажа после возвращения домой, кроме того, многие чемоданы, которые прибывают, не попадают в багажное отделение вовремя, и люди ждут их часами.
Пассажиры, вылетающие из пражского аэропорта, жалуются на проблемы с багажом. Зарегистрированный багаж не доезжает до конечного пункта назначения или не возвращается в Прагу.
Например, о проблемах сообщают пассажиры рейсов из Праги в Бургас. Один из пассажиров рейса Smartwings в воскресенье рассказал, что, хотя багаж был погружен на тележку рядом с самолетом, он стоял под дождем и не доехал до Болгарии. Кроме того, рейс задержали на пять часов, а багаж все это время находился на улице в ожидании вылета. И это несмотря на то, что пассажиры предупредили экипаж о проблеме. Поэтому туристы несколько часов просто наблюдали из иллюминатора самолета, как дождь поливает их чемоданы и сумки.
«Сегодня мы до сих пор не получили свой багаж. При общении с делегатом, компанией Smartwings, аэропортом Бургаса и особенно аэропортом имени Вацлава Гавела мы получаем один и тот же ответ. Что никто ничего не сделает, что у них нет полномочий и что мы должны звонить в другие места. Ситуация зашла в тупик», — комментирует один из туристов, который находился на борту самолета.
По словам Владимира Дуфкова из Smartwings, за регистрацию пассажиров всегда отвечает компания наземного обслуживания в соответствующем аэропорту. В Праге этим занимается Czech Airlines Handling, дочерняя компания аэропорта Праги.
Вылет и прилет
Бывают проблемы и с получением багажа, например, в воскресенье пассажиры из Бургаса в Прагу не получили свой багаж. Они прождали в пункте выдачи багажа более двух часов, и большинство из них так и не получили свои чемоданы.
«В отделе претензий нам никто ничего не объяснил, только сказали, что зарегистрировали потерю. Сегодня мне удалось связаться с отделом претензий по внутренней линии, на открытой линии никто не отвечает. Они говорят, что у них сотни сумок, которые не были выданы пассажирам, и они доставят их в ближайшие дни», — рассказала SZ Byznys другая читательница. Через несколько часов, когда она вернулась домой, ей пришло смс-сообщение о том, что чемоданы уже переданы.
Пассажирка Вероника, которая возвращалась в Прагу с Тенерифе, также ждала свои чемоданы несколько часов. «После полуночи с маленькими детьми это очень здорово. Без коляски и без возможности купить прохладительные напитки», — прокомментировала она ситуацию, которую, по ее словам, через некоторое время пришлось исправлять службе безопасности. Пассажиры узнали, что их багаж будет задержан, только спустя полтора часа.
Пражский аэропорт пока не ответил на вопросы редакции, но опубликовал заявление, в котором принес свои извинения и рекомендовал пассажирам в ближайшие дни брать на борт самолета необходимые лекарства и туалетные принадлежности. По сути, аэропорт говорит, что проблемы с багажом могут продолжиться, и людям лучше держать при себе жизненно важные вещи.
Аэропорт обслуживает 450 рейсов в день, и проблемы с багажом коснулись девяти из них в период с воскресенья по утро вторника, сообщает Чешское агентство новостей. По словам пресс-секретаря аэропорта Клары Дивишковой, это лишь малая часть пассажиров, летящих на отдых.
«Приоритетом сейчас является загрузка багажа на вылетах. Это может задержать выгрузку багажа пассажиров, прибывающих обратно в Прагу. Поэтому, если пассажиры не хотят ждать свой багаж, мы рекомендуем им заполнить форму на стойке жалоб или на сайте авиакомпании, которая будет привязана к QR-коду в таможенной зоне, и компания по обработке багажа бесплатно заберет его домой», — говорится в заявлении Дивишковой.
По ее словам, ситуация была вызвана сочетанием внешних факторов, таких как перегруженность, длительные задержки и внезапная нехватка людей в компании по обработке багажа в часы пик, которая была вызвана тем, что фактический трафик был выше, чем ожидалось изначально. Компания по обработке багажа продолжает бороться за предоставление дополнительного персонала либо напрямую, либо через кадровые агентства. Административный персонал аэропорта теперь помогает в зонах сортировки и выдачи багажа. По словам Дивишковой, около 30% багажа в настоящее время находится на пути к своим владельцам.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
3 ИЮЛЯ 2024
782
ЧЕШСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ ПОДГОТОВИЛИСЬ К ЛЕТНИМ КАНИКУЛАМ: БУДЕТ ЗАПУЩЕН ПРЯМОЙ АВТОБУС В ВЕНЕЦИЮ И ДРУГИЕ МАШРУТЫ
Чешские перевозчики готовят ряд нововведений во время летних каникул. Среди них — увеличение количества рейсов на популярные морские направления, регулярное праздничное сообщение с польским...
21:00
1 ИЮЛЯ 2024
3722
В последние дни многие жители Чехии отправляются в отпуск на автомобиле. Если они хотят не просто наслаждаться пейзажами, проезжая по окружным дорогам, но и немного спешат, им понадобится виньетка....
13:00
1 ИЮЛЯ 2024
742
Благодаря сотрудничеству с чешской авиакомпанией Smartwings клиенты группы Der Touristik CZ (Fischer и Exim tours) теперь смогут регистрироваться на рейсы онлайн, что позволит им сэкономить время в...
15:00
30 ИЮНЯ 2024
32381
«Нам не нужны никакие преимущества, и мы не хотим препятствовать конкуренции. Просто надо уравнять правила игры», — говорит Павел Вопаржил, директор мебельного интернет-магазина.
17:00
29 ИЮНЯ 2024
19052
Мобильные телефоны, ноутбуки, а также золотые слитки, автомобили и другие предметы будут доступны для покупки на аукционах, организованных государством в течение лета. Электроника была конфискована...
15:00
26 ИЮНЯ 2024
1740
Пражская транспортная компания (DPP), представители города и строители торжественно открыли строительство трамвайной линии на Вацлавской площади. Сами работы развернутся в субботу, 29 июня, и...
08:00
26 ИЮНЯ 2024
9169
Многие люди не меняют деньги перед поездкой в отпуск за границу и оплачивают большую часть своих расходов картой или снимают наличные на месте. Однако это может обойтись им дороже. Причиной тому —...
15:00
24 ИЮНЯ 2024
3455
Чешские туристы заплатят до 10% больше в странах, где в ходу евро, во время летних каникул по сравнению с прошлым годом из-за обесценивания кроны и инфляции в отдельных государствах. Особенно это...
19:08
22 ИЮНЯ 2024
982
Ситуация, в которую никто не хочет попасть. Вам осталось несколько дней до отпуска, но случается непредвиденное — от перелома руки до ограбления квартиры и серьезных семейных проблем. В этом случае...
22:00
19 ИЮНЯ 2024
1214
Во второй раз издание CzechCrunch составило карту крупнейших чешских игроков электронной коммерции в соответствии с их продажами в прошлом году. В результате получился уникальный рейтинг.
16:30
19 ИЮНЯ 2024
25373
В то время как интерес к отдыху в Хорватии стагнирует, старые летние направления возвращаются. Многих чехов отпугивают растущие цены в Хорватии, согласно данным портала Slevomat и опроса Ipsos.
15:00
19 ИЮНЯ 2024
7608
Магазины одежды в Чехии постепенно начинают свои традиционные летние распродажи. В этом году некоторые из них надеются распродать запасы, накопленные за предыдущие месяцы, из-за снижения спроса....
16:30
18 ИЮНЯ 2024
1323
Система путешествий «Дрозд» (Drozd), которая используется для связи людей за границей с государственной администрацией, теперь добавлена на «Портал гражданина». Об этом объявили министр иностранных...
17:00
16 ИЮНЯ 2024
2010
Чехам из приграничных районов все еще имеет смысл ездить за покупками в Германию. В пятницу на парковке супермаркета Lidl во Фрайунге (Германия), в 20 километрах от перехода в Стражном, стояло...
16:30
14 ИЮНЯ 2024
3451
Отправляясь в отпуск в этом году, водители могут ожидать нескольких нововведений, например возможности купить однодневную виньетку в некоторых странах. В Хорватии планируют больше внимания уделять...