Эксперт: Компенсация за несвоевременную доставку багажа может достигать 35 000 крон
3 июля 2024
22:00
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Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела испытывает большие проблемы с регистрацией и доставкой багажа, многие пассажиры в последние дни улетают в отпуск без чемоданов. В то же время выдача багажа для пассажиров, прибывающих в Прагу, задерживается. Некоторые ожидают свой багаж уже несколько часов.
Проблемы связаны с нехваткой персонала и интенсивным летним движением. Йиржи Пос, председатель совета директоров пражского аэропорта, в среду принес извинения за проблемы с обработкой багажа дочерней компанией Czech Airlines Handling. Компания пытается сейчас срочно нанять временных работников и сократить время разгрузки багажа после прибытия до одного часа.
«Я хотел бы извиниться за беспрецедентную ситуацию», — сказал Пос, отметив, что в воскресенье пришлось обслужить 28 вылетов вместо запланированных 17, что, по его словам, также было связано с большим количеством задержанных рейсов.
Аэропорт привлек своих сотрудников к регистрации и выгрузке багажа. В понедельник их было две дюжины, в другие дни — больше. Аэропорт ищет больше временных работников через кадровые агентства.
Пос также пообещал «нулевую терпимость» к вылетам рейсов с пассажирами без багажа.
Компания Czech Airlines Handling, которая занимается наземным обслуживанием некоторых авиакомпаний, испытывает нехватку людей. Сотрудники в зонах разгрузки и сортировки работают недостаточно быстро, поэтому пассажирам приходится ждать свой багаж или его доставляют позже.
В среду, 3 июля, пресс-секретарь аэропорта Праги Клара Дивишкова сообщила, что в настоящее время аэропорт не испытывает проблем с погрузкой багажа, но проблемы с регистрацией чемоданов все еще сохраняются. «Сложности удалось стабилизировать благодаря усилению штата сотрудников, занимающихся погрузкой и разгрузкой багажа, из числа административного персонала пражского аэропорта. В ближайшие недели возможности будут увеличены благодаря сотрудничеству с кадровыми агентствами», — сказала она.
«Я хотел бы извиниться за беспрецедентную ситуацию», — сказал Пос, отметив, что в воскресенье пришлось обслужить 28 вылетов вместо запланированных 17, что, по его словам, также было связано с большим количеством задержанных рейсов.
Аэропорт привлек своих сотрудников к регистрации и выгрузке багажа. В понедельник их было две дюжины, в другие дни — больше. Аэропорт ищет больше временных работников через кадровые агентства.
Пос также пообещал «нулевую терпимость» к вылетам рейсов с пассажирами без багажа.
Компания Czech Airlines Handling, которая занимается наземным обслуживанием некоторых авиакомпаний, испытывает нехватку людей. Сотрудники в зонах разгрузки и сортировки работают недостаточно быстро, поэтому пассажирам приходится ждать свой багаж или его доставляют позже.
В среду, 3 июля, пресс-секретарь аэропорта Праги Клара Дивишкова сообщила, что в настоящее время аэропорт не испытывает проблем с погрузкой багажа, но проблемы с регистрацией чемоданов все еще сохраняются. «Сложности удалось стабилизировать благодаря усилению штата сотрудников, занимающихся погрузкой и разгрузкой багажа, из числа административного персонала пражского аэропорта. В ближайшие недели возможности будут увеличены благодаря сотрудничеству с кадровыми агентствами», — сказала она.
Пражский аэропорт организовал телефонную линию 220 111 444 для пассажиров, чей багаж не прибыл в конечный пункт назначения. Линия будет работать до дальнейшего уведомления. «Пражский аэропорт советует всем пассажирам, которым придется ждать дольше при получении багажа в Праге, заполнить бланк заявления у стойки хэндлинговой компании, которая занимается багажом», — сказала пресс-секретарь.
После заполнения бланка заявления хэндлинговая компания бесплатно доставит чемоданы по указанному адресу в течение одного-трех рабочих дней. «Пражский аэропорт продолжает решать проблемы и разработал ряд долгосрочных мер, которые приведут к стабилизации ситуации», — добавила пресс-секретарь. По ее словам, аэропорт также увеличил количество сотрудников, предоставляющих информацию пассажирам на прилете.
Перегруженное воздушное пространство
По словам Дивишковой, причинами сложившейся ситуации являются перегруженное воздушное пространство, длительные задержки и накопление трафика в часы пик. По ее словам, в сочетании с нехваткой персонала невозможно зарегистрировать багаж без ущерба для качества. «Это также должно быть исправлено как часть системного решения в европейском воздушном пространстве, чего, к сожалению, мы пока не ожидаем», — добавила она.
Аэропорт советует пассажирам брать с собой на борт самолета необходимые лекарства и туалетные принадлежности. Катержина Павликова, представительница туристического агентства CEDOK, рекомендует помечать сдаваемый багаж, указывая имя и контактные данные. По словам представителя компании Blue Style Люси Хасман, вещи на первые два дня следует упаковать в ручную кладь.
Ричард Клима из Чешской службы управления воздушным движением сообщил телеканалу ČT24, что задержки рейсов связаны с началом летнего сезона и более частыми грозами. Авиакомпаниям необходимо согласованно планировать рейсы, чтобы обеспечить своевременный вылет самолетов. «Это, конечно, происходит, но в настоящее время, во время летнего сезона, когда также идет сезон стандартных полетов, предъявляются большие требования к пропускной способности воздушного пространства, аэропортов и пропускной способности системы», — сказал он.
Ондржей Тихота, директор Европейского потребительского центра в Чехии, советует, что делать людям и на что они имеют право.
Что делать, если ваш чемодан не доставлен после авиаперелета?
На соответствующей стойке Luggage Claim человек должен заполнить и заверить так называемый PIR Report, в котором он укажет, что именно он потерял. Затем этот бланк необходимо отправить в авиакомпанию, выполнявшую рейс, с требованием компенсации. Следует отметить, что по истечении 21 дня багаж считается утерянным и человек может потребовать компенсацию за багаж и перевозимые в нем вещи, предоставив чеки на их приобретение.
Имеет ли пассажир право на какую-либо компенсацию от авиакомпании, если, например, он ждет свой чемодан четыре часа?
Права пассажира в области перевозки багажа регулируются Монреальской конвенцией, которая устанавливает максимальную сумму компенсации за фактический ущерб в размере около 35 000 крон. Компенсация может распространяться на предметы, которые пришлось приобрести в период, когда багаж был недоступен. Как правило, это туалетные принадлежности, некоторая одежда, необходимая в пункте прибытия, и т. д. На отдыхе это, как правило, купальники, сандалии и т. п.
Другое дело, если он летит на свадьбу и у него в чемодане лежит костюм или платье, а потом его приходится покупать, чтобы выполнить цель поездки, тогда, если он сможет доказать, что целью поездки была свадьба, перевозчик должен возместить такие расходы.
Поможет ли страховка от потери багажа в таких случаях?
Безусловно, о такой страховке стоит подумать. Всегда следует изучать ее условия и положения, а также опыт других путешественников, которые уже сталкивались с подобными ситуациями в прошлом, чтобы убедиться, что вы выбираете продукт, который покроет ваши потенциальные потребности в случае одной из таких чрезвычайных ситуаций, то есть значительной задержки или потери багажа.
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