Где и как заявить о повреждении или потере багажа
4 июля 2024
22:00
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Вы тщетно ожидаете увидеть свои чемоданы на ленте выдачи, их нигде нет. Ваши тщательно упакованные для поездки вещи пропали, и вам остается только гадать, как же обойтись без них во время отпуска или деловой поездки. Что делать в такой ситуации и на что вы имеете право?
Если что-то и может расстроить человека и испортить ему отпуск, так это потерянный чемодан. Впрочем, даже сломанный чемодан не принесет счастья... Что же делать, если возникли проблемы с багажом?
Заявление о поврежденном багаже
Если багаж был поврежден в пути, и вы обнаружили, что он потерт, сильно испачкан или на нем появились дыры, вы должны сообщить об этом в течение 7 дней после прибытия, но лучше всего разобраться с этим сразу же.
В документах, прилагаемых к вашему билету, всегда есть контакт, по которому можно обратиться в этом случае, и там же вы найдете инструкции о том, как предъявить претензии по поводу повреждения багажа. Немедленно сфотографируйте любое повреждение, а поскольку вы должны быть в состоянии доказать, что повреждение произошло во время перевозки, желательно иметь фотографию первоначального состояния.
Саму претензию можно предъявить в офисе обслуживания багажа или на стойке обработки багажа компании, выполняющей рейс — вы найдете ее в списке рядом с информацией о рейсе. «Все стойки обработки багажа расположены в аэропорту Праги в зоне выдачи багажа в Терминале 1 и Терминале 2. Сотрудник стойки претензий составит с вами протокол о повреждении или недоставке вашего багажа, в котором будет указан справочный номер и контакт для дальнейшей связи», — говорит представитель аэропорта Праги Клара Дивишкова. Бережно храните копию протокола. Вы также узнаете, в течение какого срока перевозчик должен связаться с вами и сообщить о результатах рассмотрения претензии.
Компенсация за задержку или потерю багажа
Если вы не видите свой багаж на выдаче, следуйте той же процедуре, что и в случае с поврежденным багажом. «Авиакомпания расценивает багаж как задержавшийся на срок до 21 дня с даты вылета, в течение которого она пытается вернуть его владельцу. По истечении 21 дня он переходит в разряд утерянного. Максимальная сумма компенсации составляет 1 445 евро и может быть востребована в течение двух лет после события», — говорит Йозеф Трейбал, директор билетного портала Letuška.
В большинстве случаев неполученный багаж будет доставлен вам в течение 48 часов по адресу, где вы находитесь — будь то на отдыхе в отеле или дома. По данным Emirates, 91% бесхозного багажа воссоединяется со своими владельцами в течение 72 часов.
Если вы потеряли свой багаж, большинство авиакомпаний предоставят вам финансовую компенсацию на покрытие основных расходов — мы указали максимальную сумму. Некоторые авиакомпании даже возмещают чеки на покупку сменной одежды и т.д. Вы можете узнать, как конкретная авиакомпания решает эту проблему, в своих правилах и условиях перевозки.
Если вы хотите получить свой багаж не сразу по прибытии в аэропорт, а после, то вам необходимо связаться с авиакомпанией напрямую, не позднее чем через 7 дней после прибытия.
Чаще всего чемоданы теряются из-за порванной информационной карточки, когда багаж падает с ленты во время перемещения или из-за задержки стыковочного рейса, когда не было возможности вовремя переложить чемоданы. В большинстве случаев чемоданы, упавшие с ленты, выявляются благодаря системе видеонаблюдения, и багаж с задержанного рейса отправится за вами следующим рейсом.
Как можно предотвратить потерю багажа?
Существуют обстоятельства, которые вы как пассажир не можете предотвратить, но вы можете что-то сделать — например, прикрепить бирку с вашим именем не только на чемодан, но и внутрь, на случай, если наружный ярлычок потеряется.
Что должно быть на именном бейдже? Ваше имя, текущий номер телефона в международном формате и адрес электронной почты.
Вы можете защитить чемодан от механических повреждений, например, завернув его в пленку.
Заявление о поврежденном багаже
Если багаж был поврежден в пути, и вы обнаружили, что он потерт, сильно испачкан или на нем появились дыры, вы должны сообщить об этом в течение 7 дней после прибытия, но лучше всего разобраться с этим сразу же.
В документах, прилагаемых к вашему билету, всегда есть контакт, по которому можно обратиться в этом случае, и там же вы найдете инструкции о том, как предъявить претензии по поводу повреждения багажа. Немедленно сфотографируйте любое повреждение, а поскольку вы должны быть в состоянии доказать, что повреждение произошло во время перевозки, желательно иметь фотографию первоначального состояния.
Саму претензию можно предъявить в офисе обслуживания багажа или на стойке обработки багажа компании, выполняющей рейс — вы найдете ее в списке рядом с информацией о рейсе. «Все стойки обработки багажа расположены в аэропорту Праги в зоне выдачи багажа в Терминале 1 и Терминале 2. Сотрудник стойки претензий составит с вами протокол о повреждении или недоставке вашего багажа, в котором будет указан справочный номер и контакт для дальнейшей связи», — говорит представитель аэропорта Праги Клара Дивишкова. Бережно храните копию протокола. Вы также узнаете, в течение какого срока перевозчик должен связаться с вами и сообщить о результатах рассмотрения претензии.
Компенсация за задержку или потерю багажа
Если вы не видите свой багаж на выдаче, следуйте той же процедуре, что и в случае с поврежденным багажом. «Авиакомпания расценивает багаж как задержавшийся на срок до 21 дня с даты вылета, в течение которого она пытается вернуть его владельцу. По истечении 21 дня он переходит в разряд утерянного. Максимальная сумма компенсации составляет 1 445 евро и может быть востребована в течение двух лет после события», — говорит Йозеф Трейбал, директор билетного портала Letuška.
В большинстве случаев неполученный багаж будет доставлен вам в течение 48 часов по адресу, где вы находитесь — будь то на отдыхе в отеле или дома. По данным Emirates, 91% бесхозного багажа воссоединяется со своими владельцами в течение 72 часов.
Если вы потеряли свой багаж, большинство авиакомпаний предоставят вам финансовую компенсацию на покрытие основных расходов — мы указали максимальную сумму. Некоторые авиакомпании даже возмещают чеки на покупку сменной одежды и т.д. Вы можете узнать, как конкретная авиакомпания решает эту проблему, в своих правилах и условиях перевозки.
Если вы хотите получить свой багаж не сразу по прибытии в аэропорт, а после, то вам необходимо связаться с авиакомпанией напрямую, не позднее чем через 7 дней после прибытия.
Чаще всего чемоданы теряются из-за порванной информационной карточки, когда багаж падает с ленты во время перемещения или из-за задержки стыковочного рейса, когда не было возможности вовремя переложить чемоданы. В большинстве случаев чемоданы, упавшие с ленты, выявляются благодаря системе видеонаблюдения, и багаж с задержанного рейса отправится за вами следующим рейсом.
Как можно предотвратить потерю багажа?
Существуют обстоятельства, которые вы как пассажир не можете предотвратить, но вы можете что-то сделать — например, прикрепить бирку с вашим именем не только на чемодан, но и внутрь, на случай, если наружный ярлычок потеряется.
Что должно быть на именном бейдже? Ваше имя, текущий номер телефона в международном формате и адрес электронной почты.
Вы можете защитить чемодан от механических повреждений, например, завернув его в пленку.
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