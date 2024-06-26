Пражский аэропорт избавился от коллапса с багажом, но задержки авиарейсов продолжаются
6 июля 2024
18:00
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Возвращающиеся из отпуска пассажиры в пражском аэропорту рассказывают, как они нервничали, но практически не ждали свой багаж. А вот встречающие их родственники продолжают придумывать, как сделать так, чтобы не платить за долгую парковку.
Пассажиры из Хельсинки улыбаются, проходя через зал прилета в Рузине. Они ждали свои чемоданы всего пять минут. На рейсе из Болгарии, по их словам, они ждали свой багаж около десяти минут, а с греческого острова Закинф — около 25 минут.
А Йозеф Кайзер, вернувшийся из Черногории, оценил ожидание своего багажа всего в две минуты.
Пражский аэропорт постепенно избавляется от кошмара предыдущих дней. В прошлое воскресенье и в начале недели девять самолетов вылетели из Праги без багажа. Более 1000 чемоданов остались в Праге, и с большим опозданием были доставлены владельцам.
«Я боялась этого. Мы были в Черногории, и я читал о проблемах в Праге. Они сказали, что это займет еще несколько дней», — вспоминает Йозеф Кайзер, оглядывая такси и припаркованные машины у зала регистрации.
По иронии судьбы, единственное неудобство во всем этом прибытии заключается в том, что он договорился с сыном сесть в машину и поехать за ним, когда чемоданы будут у него. «Мы еще не позвонили ему, чтобы он приехал, потому что он не знал, как все будет происходить, — говорит Джозеф, добавляя, что не возражает против такой задержки.
Именно люди с машинами, ожидающие своих родственников, больше всего нервничают из-за возможного долгого ожидания в зале прилета.
Тереза и ее партнер ждут своих детей, которые уехали на каникулы с бабушкой и дедушкой. «Мы договорились, что заберем детей, а родители будут ждать чемоданы. Чтобы они не ждали чемоданы вместе с детьми еще три часа. Мы едем из Усти, я встаю до полуночи, забираю детей, и мы уезжаем», — говорит он, добавляя пожелание, что «надеюсь, все будет хорошо» и вся семья уедет вместе.
Бабушка и дедушка поставили свою машину на долгосрочную парковку в аэропорту и приедут позже со своими чемоданами.
Милан, который вместе с женой ждет свою семью, рассказывает, что он не против доплатить за парковку в аэропорту, если это необходимо, но он также рассказывает, что вчера он выяснял ситуацию в аэропорту. «Я проверил по телефону несколько рейсов, и нам показалось, что багаж был доставлен примерно за три четверти часа, — говорит он.
Но на всякий случай его родственники сдали багаж в камеру хранения, чтобы поискать его. «И они даже не подозревали, что могут возникнуть проблемы. Интуиция, наверное», — добавляет Милан.
Прайс-лист на парковку в аэропорту Праги
Припарковаться бесплатно можно прямо у залов аэропорта, но только на короткое время — 10 минут, раз в 24 часа.
На парковке PB Economy в терминале 2 действует сложный тариф: 10 минут бесплатно, до 15 минут вы платите 50 крон, до 30 минут — 150 крон. Водители платят 250 крон в час и 100 крон за каждые дополнительные 15 минут.
На более удаленной парковке PC Comfort (парковочный дом) водители платят 80 крон за каждый час.
Сотрудники аэропорта помогали
Непосредственный опыт пассажиров, опрошенных по прибытии, подтверждает слова пресс-секретаря пражского аэропорта Клары Дивишковой о том, что выдача багажа проходит без особых проблем.
«Однако если пассажиры ожидают выдачи багажа более часа, они могут заполнить форму на стойке жалоб, и хэндлинговая компания бесплатно доставит багаж по указанному адресу», — говорит Клара Дивишкова, добавляя, что пассажирам по-прежнему рекомендуется брать на борт самолета предметы первой необходимости, такие как лекарства или туалетные принадлежности. Однако по-прежнему действует ограничение в 100 миллилитров на упаковку.
По словам пресс-секретаря, проблемы с ожиданием багажа удалось уладить благодаря волонтерам из числа сотрудников аэропорта.
«Czech Airlines Handling является дочерней компанией аэропорта Праги. У нас есть внутренняя система, через которую мы делимся новостями с сотрудниками, и все, кто хотел, присоединялись и помогали», — объясняет Клара Дивишкова.
По ее словам, нанимать сотрудников через кадровые агентства сложнее, поскольку временные работники должны пройти «проверку на надежность». Сотрудники аэропорта, с другой стороны, уже имеют необходимые разрешения..
По словам Клары Дивишковой, со вторника не должно случиться так, что самолет улетит без багажа.
«Однако рейсы по-прежнему задерживаются. В пятницу среднее время задержки прибытия составило 47 минут, что привело к задержке вылета в среднем на 39 минут», — отмечает пресс-секретарь, отмечая, что проблемы, связанные с интенсивным движением рейсов, все еще существуют
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