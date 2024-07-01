Названы европейские страны, где самая чистая прибрежная вода для купания

Хорватия остается местом отдыха номер один для чехов, и одной из главных причин этого является ее живописное побережье с пляжами из гальки с чистой водой. По данным Европейской комиссии и Европейского агентства по окружающей среде, 99,1% прибрежных вод Хорватии были оценены как отличные, 886 из 894 объектов. В их число входят природные бухты на островах Корчула, Хвар и Млет. На побережье протяженностью более 1 700 километров каждый может выбрать свой любимый участок.



В общем рейтинге качества воды для купания победил Кипр, набравший 97,6%. Это означает, что только 3% воды там не отличаются отличным качеством. На втором месте Австрия с результатом 96,9%, а на третьем — вышеупомянутая Хорватия. За ней следуют Греция, Болгария и Дания.



Худшим показателем отличилась Албания

Средний показатель для 27 стран составил 85,4%, при этом Чехия оказалась чуть ниже этого рубежа, но все равно показала отличный результат. В 79,1% случаев вода для купания имеет отличное качество. Чехия также опередила Словению, Францию, Словакию и Польшу.



В рейтинг вошли Швейцария с показателем 74,5% и Албания, которая показала наихудший результат: только 41,2% оцененных вод могут похвастаться отличным качеством. Только 1,5% всех исследованных водоемов в ЕС были признаны водоемами плохого качества.