Итальянцы исчезли вслед за чехами. Туристы разбегаются, увидев новые цены в Хорватии
19 июля 2024
19:30
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«Мы прощаемся с нашими самыми верными гостями, которые массово бегут из-за высоких цен». Именно с этих слов начинается основной материал хорватской газеты Jutarnji list, посвященный оттоку итальянских туристов в этом году и экстремальному росту цен на услуги, качество которых, разумеется, не соответствует цене.
На главной странице хорватского новостного сервера Jutarnji.hr в четверг утром красовался материал с заголовком: «Прощайтесь с самыми лояльными гостями, они массово уезжают на другие направления и смиренно восклицают: "У вас, ребята, слишком высокие цены!"».
Газета напоминает, что отток итальянских туристов начался в последние годы, и Хорватии не удалось его остановить. «При нынешней динамике вернуться на уровень до пандемии коронавируса точно не удастся», — пишет газета. Свои утверждения она подкрепляет статистикой.
В 2020 году Хорватию посетило 250 000 человек из Италии. Через год произошел небольшой рост, а в 2022 году число туристов удвоилось, но затем снова начало снижаться. Для сравнения, в 2019 году в Хорватии останавливались на ночь 5,4 миллиона итальянцев, а в прошлом году — только 4,2 миллиона, что на 22% меньше, чем в 2019 году, и примерно на 18% меньше по количеству прибытий.
«У итальянцев есть стремление к путешествиям», — говорит Вивиана Вукелич, директор офиса Хорватского туристического совета в Италии. Но они жалуются на резкое повышение цен, добавляет она. «Большинство итальянцев говорят, что Хорватия стала очень дорогой. Поэтому они ищут более доступное жилье, и настроение путешественников будет зависеть не только от их покупательной способности, но и от цен на туристические услуги в Хорватии. Будет преобладать бронирование в последнюю минуту», — считает Вукелич.
В этом году 27% итальянцев проведут свой основной летний отпуск в июле, еще 1%, как ожидается, возьмет отпуск в августе, а оставшиеся 19% — в сентябре.
Итальянцам не нравится резкое повышение цен в Хорватии, в то время как сама Италия в этом году подняла цены на 20% для туристов, как иностранных, так и внутренних. Дороже стали транспорт, проживание и питание, сообщает Jutarnji list. Именно из-за цен многие итальянцы выбирают места отдыха за пределами своей страны.
Но высокие цены, установленные Хорватией, вытесняют из страны не только итальянцев, но и других иностранных гостей, в том числе чехов, для которых Хорватия на лето стала «вторым домом».
В заключение газета предупреждает, что если страна будет гнать туристов, бездумно повышая цены на услуги, то вернуть их будет очень сложно. «Если мы будем слишком дорогими для них, то итальянцев мы увидим уже на албанских пляжах, а не на хорватских», — пишет Jutarnji list. То, что Албания становится все более популярным направлением, подтверждает статистика. В прошлом году страну посетило полмиллиона итальянцев, в то время как в Хорватии побывало 982 000 человек.
Газета напоминает, что отток итальянских туристов начался в последние годы, и Хорватии не удалось его остановить. «При нынешней динамике вернуться на уровень до пандемии коронавируса точно не удастся», — пишет газета. Свои утверждения она подкрепляет статистикой.
В 2020 году Хорватию посетило 250 000 человек из Италии. Через год произошел небольшой рост, а в 2022 году число туристов удвоилось, но затем снова начало снижаться. Для сравнения, в 2019 году в Хорватии останавливались на ночь 5,4 миллиона итальянцев, а в прошлом году — только 4,2 миллиона, что на 22% меньше, чем в 2019 году, и примерно на 18% меньше по количеству прибытий.
«У итальянцев есть стремление к путешествиям», — говорит Вивиана Вукелич, директор офиса Хорватского туристического совета в Италии. Но они жалуются на резкое повышение цен, добавляет она. «Большинство итальянцев говорят, что Хорватия стала очень дорогой. Поэтому они ищут более доступное жилье, и настроение путешественников будет зависеть не только от их покупательной способности, но и от цен на туристические услуги в Хорватии. Будет преобладать бронирование в последнюю минуту», — считает Вукелич.
В этом году 27% итальянцев проведут свой основной летний отпуск в июле, еще 1%, как ожидается, возьмет отпуск в августе, а оставшиеся 19% — в сентябре.
Итальянцам не нравится резкое повышение цен в Хорватии, в то время как сама Италия в этом году подняла цены на 20% для туристов, как иностранных, так и внутренних. Дороже стали транспорт, проживание и питание, сообщает Jutarnji list. Именно из-за цен многие итальянцы выбирают места отдыха за пределами своей страны.
Но высокие цены, установленные Хорватией, вытесняют из страны не только итальянцев, но и других иностранных гостей, в том числе чехов, для которых Хорватия на лето стала «вторым домом».
В заключение газета предупреждает, что если страна будет гнать туристов, бездумно повышая цены на услуги, то вернуть их будет очень сложно. «Если мы будем слишком дорогими для них, то итальянцев мы увидим уже на албанских пляжах, а не на хорватских», — пишет Jutarnji list. То, что Албания становится все более популярным направлением, подтверждает статистика. В прошлом году страну посетило полмиллиона итальянцев, в то время как в Хорватии побывало 982 000 человек.
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