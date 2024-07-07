Туры почти не подорожали, чехи готовы доплачивать за лучшие отели и «все включено»

«В этом году цены на продаваемые туры выросли минимально, на считаные проценты. Более высокие цены в последние годы были обусловлены также спросом чехов на отели более высокой категории», — сказала Катержина Халоупкова, директор Ассоциации чешских туристических агентств.



Например, Египет сейчас стоит дешевле, чем два года назад. «Если повезет, то за 8 000 крон можно приобрести недельную путевку в Египет с авиаперелетом в четырехзвездочный отель с питанием „все включено“. То же самое касается Туниса», — говорит Иржина Экрт Йирушкова, пресс-секретарь туристического агентства Invia.



Чехи любят комфорт

И такие туры становятся все более популярными среди чехов. «Растет спрос на туры в пятизвездочные отели у моря, питание по системе „все включено“ и другие дополнительные услуги, такие как частный трансфер из аэропорта, номера с видом на море и места в самолете», — добавила Халоупкова.



По данным туристического агентства Invia, в этом году 75% клиентов выбирают туры с предложением «все включено», а 87% — авиаперелеты.



«Мы уже давно слышим от клиентов, что вместо того, чтобы позволить своим сбережениям обесцениться из-за инфляции, они предпочитают путешествовать и обменивать часть денег на впечатления», — говорит Петр Шатный, директор по маркетингу александрийского турагентства.



Средняя цена 18 000

В прошлом году авиатуры в туристических агентствах продавались в среднем за 19 200 крон. Автобусные туры стоили менее 11 500. В этом году цены выросли лишь на единицы процентов.



«Средняя цена летнего тура в 2024 году составляет чуть менее 18 000 крон. Чаще всего это четырехзвездочный отель с питанием „все включено“ на неделю и авиаперелет. Такой же отдых в 2019 году чехи могли позволить себе в среднем за 15 000. Средняя цена недельного отпуска в июле в последнюю минуту составляет около 15 000 крон», — говорит Йирушкова.



Однако в эту цену входят и туры с гораздо более дешевым автобусным транспортом. Что касается авиатуров, то, по мнению Ассоциации чешских туристических агентств, цена должна составлять от 19 000 до 20 000 крон.



«Наиболее выгодными направлениями для туров, с точки зрения цены и качества обслуживания, являются Болгария, Египет, Тунис, Турция или Албания. Среди греческих островов, например, Тассос или Лесбос», — говорит Катержина Павликова, пресс-секретарь компании Čedok.



Что касается направлений, то чехи довольно консервативны, и первые места по популярности практически не меняются. Однако каждый год появляются новинки. В этом году в лидерах — Албания, где стоимость путевки начинается от 6 500 крон, или Оман.



Но чехи едут в отпуск не только летом. Туристические агентства согласны с тем, что они наблюдают рост числа клиентов, которые летают на два или три отпуска в год. Зимой чехи все чаще отправляются в экзотические места, такие как Доминиканская Республика, Таиланд или Занзибар.