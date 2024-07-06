Отправляетесь в отпуск с собакой или кошкой? Обязательно возьмите паспорт и сделайте прививки
28 июля 2024
14:00
114
Каждое лето многие люди сталкиваются с дилеммой: ехать ли в отпуск и оставить своего питомца у друзей или остаться с ним дома. Компромисс — взять его с собой, но в этом случае важно соблюсти ряд правил.
«Прежде всего животное должно быть привито, у него должен быть паспорт, и, особенно в случае с собаками, кошками и хорьками, нужно доказать, что они были привиты от бешенства, а путешествовать с этими животными можно только через 21 день после вакцинации», — говорит Эдуарда Хексова, директор организации потребителей dTest.
В случае поездки в Ирландию, Финляндию или на Мальту собака должна быть дегельминтизирована в период от 120 до 24 часов до въезда, дегельминтизация должна быть подтверждена ветеринаром в паспорте собаки.
Также необходимо обращать внимание на правила, применяемые в каждой стране, особенно если она находится за пределами Европейского союза. Поэтому перед поездкой необходимо тщательно проверить правила и ограничения, действующие в конкретной стране, в идеале обратившись в ветеринарную службу страны.
С животным должен путешествовать человек, указанный в паспорте. Если путешествует кто-то другой, он должен иметь письменное разрешение.
При поездке на автомобиле перевозка собаки должна быть зафиксирована. Для этого можно использовать различные клетки, пристегивающиеся ремнем безопасности, вольеры или переноски. При поездке за границу необходимо ознакомиться с требованиями страны.
При авиаперелетах некоторые авиакомпании разрешают перевозить животных прямо на борту, особенно маленьких. Они должны перевозиться в закрытой переноске или сумке, которые соответствуют нормам для ручной клади. При превышении допустимого веса животное должно находиться в грузовом отсеке. «Чтобы животное привыкло к переноске, можно порекомендовать хорошую подготовку, например, дрессировку», — советует Хексова.
В случае поездки в Ирландию, Финляндию или на Мальту собака должна быть дегельминтизирована в период от 120 до 24 часов до въезда, дегельминтизация должна быть подтверждена ветеринаром в паспорте собаки.
Также необходимо обращать внимание на правила, применяемые в каждой стране, особенно если она находится за пределами Европейского союза. Поэтому перед поездкой необходимо тщательно проверить правила и ограничения, действующие в конкретной стране, в идеале обратившись в ветеринарную службу страны.
С животным должен путешествовать человек, указанный в паспорте. Если путешествует кто-то другой, он должен иметь письменное разрешение.
При поездке на автомобиле перевозка собаки должна быть зафиксирована. Для этого можно использовать различные клетки, пристегивающиеся ремнем безопасности, вольеры или переноски. При поездке за границу необходимо ознакомиться с требованиями страны.
При авиаперелетах некоторые авиакомпании разрешают перевозить животных прямо на борту, особенно маленьких. Они должны перевозиться в закрытой переноске или сумке, которые соответствуют нормам для ручной клади. При превышении допустимого веса животное должно находиться в грузовом отсеке. «Чтобы животное привыкло к переноске, можно порекомендовать хорошую подготовку, например, дрессировку», — советует Хексова.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
26 ИЮЛЯ 2024
3222
Интернет-мошенничества, связанные с отпусками, не утихают, а даже наоборот. Одну из таких афер сейчас расследуют преступники из Литомержице. Женщина откликнулась на предложение о проживании в...
20:15
25 ИЮЛЯ 2024
6102
Студенты используют свои каникулы, чтобы подзаработать. Двадцатилетняя Ленка Туркова из Либерца, которая учится в Экономическом университете в Праге, уже второй год так работает в Хорватии. В...
18:00
24 ИЮЛЯ 2024
1541
Страховые компании предостерегают от завышенных цен на услуги врачей и охотников за пациентами в райских местах отдыха, таких как Египет, Кипр и Турция. Если туристы обращаются к ним, то лечение...
11:30
24 ИЮЛЯ 2024
635
«Мы вышли из кризиса», — объявил Мартин Бухтик, директор исследовательского агентства STEM. Оптимистичное заявление относится к финансовому положению домохозяйств, которое, согласно исследованию...
21:00
22 ИЮЛЯ 2024
1842
«ALZA ВПРАВЕ ТОРЖЕСТВОВАТЬ». ПЕРЕХОД CZC.CZ ПОД ПОЛЬСКУЮ ALLEGRO ВЫЗЫВАЕТ КРИТИКУ СО СТОРОНЫ КЛИЕНТОВ
Интернет-магазин CZC.cz был одним из крупнейших в стране IT-ретейлеров и называл себя «вечным номером два на рынке». Но польская компания Allegro интегрирует его в свой маркетплейс, что очень плохо...
09:00
22 ИЮЛЯ 2024
4812
Каникулы не за горами, и врачи напоминают чехам, чего следует остерегаться во время летнего отдыха. Помимо проблем с пищеварением, вызванных ошибками при приготовлении мяса на гриле, они...
19:30
19 ИЮЛЯ 2024
2261
«Мы прощаемся с нашими самыми верными гостями, которые массово бегут из-за высоких цен». Именно с этих слов начинается основной материал хорватской газеты Jutarnji list, посвященный оттоку...
22:00
17 ИЮЛЯ 2024
11165
Многие люди не меняют деньги перед поездкой в отпуск за границу и оплачивают большую часть своих расходов картой или снимают наличные на месте. Однако это может обойтись им дороже. Причиной тому —...
18:00
14 ИЮЛЯ 2024
1582
3 июня 2024 года исполнилось 100 лет со дня смерти Франца Кафки. Почему Кафка по-прежнему кажется нам таким современным и актуальным? Жизнь Кафки почти вся прошла в Праге, внутри узкого периметра...
21:00
11 ИЮЛЯ 2024
1271
Период отпусков — традиционно рискованное время для недвижимости. Как из-за воров, так и из-за возможного ущерба, вызванного, например, прорывом труб. В прошлом году только за июль и август было...
18:30
10 ИЮЛЯ 2024
28570
Оценка, проведенная Европейской комиссией и Европейским агентством по окружающей среде, показала, что в этих странах самые чистые прибрежные воды для купания.
21:00
9 ИЮЛЯ 2024
5819
Французский дом моды Hermès не продает свои сумочки кому попало. Это открывает возможности для продавцов с рук. Цены на Birkin взлетели до небес.
08:00
9 ИЮЛЯ 2024
2582
Авиасообщение над Европой и миром сейчас самое интенсивное за последние несколько лет и догоняет предпиковый 2019 год, свидетельствуют данные чешской службы управления воздушным движением и...
19:00
7 ИЮЛЯ 2024
3242
Покупательная способность чешской кроны упала в большинстве популярных туристических направлений по сравнению с прошлым летом. Если прибавить инфляцию к динамике валютных курсов, то расходы немного...
18:00
6 ИЮЛЯ 2024
1199
Возвращающиеся из отпуска пассажиры в пражском аэропорту рассказывают, что они нервничали, но практически не ждали свой багаж. А вот встречающие их родственники продолжают придумывать, как сделать...