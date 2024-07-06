Отправляетесь в отпуск с собакой или кошкой? Обязательно возьмите паспорт и сделайте прививки

«Прежде всего животное должно быть привито, у него должен быть паспорт, и, особенно в случае с собаками, кошками и хорьками, нужно доказать, что они были привиты от бешенства, а путешествовать с этими животными можно только через 21 день после вакцинации», — говорит Эдуарда Хексова, директор организации потребителей dTest.



В случае поездки в Ирландию, Финляндию или на Мальту собака должна быть дегельминтизирована в период от 120 до 24 часов до въезда, дегельминтизация должна быть подтверждена ветеринаром в паспорте собаки.



Также необходимо обращать внимание на правила, применяемые в каждой стране, особенно если она находится за пределами Европейского союза. Поэтому перед поездкой необходимо тщательно проверить правила и ограничения, действующие в конкретной стране, в идеале обратившись в ветеринарную службу страны.



С животным должен путешествовать человек, указанный в паспорте. Если путешествует кто-то другой, он должен иметь письменное разрешение.



При поездке на автомобиле перевозка собаки должна быть зафиксирована. Для этого можно использовать различные клетки, пристегивающиеся ремнем безопасности, вольеры или переноски. При поездке за границу необходимо ознакомиться с требованиями страны.



При авиаперелетах некоторые авиакомпании разрешают перевозить животных прямо на борту, особенно маленьких. Они должны перевозиться в закрытой переноске или сумке, которые соответствуют нормам для ручной клади. При превышении допустимого веса животное должно находиться в грузовом отсеке. «Чтобы животное привыкло к переноске, можно порекомендовать хорошую подготовку, например, дрессировку», — советует Хексова.