Остерегайтесь докторов-мошенников, охотящихся за пациентами во время отпуска
24 июля 2024
18:00
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Страховые компании предостерегают от завышенных цен на услуги врачей и охотников за пациентами в райских местах отдыха, таких как Египет, Кипр и Турция. Если туристы обращаются к ним, то лечение обходится в несколько раз дороже. Иногда это не врачи, а необученные санитары.
Хотя страховые компании обычно возмещают даже завышенные цены на услуги, в некоторых случаях они могут оспорить высокую стоимость.
«На пляжах Египта орудуют охотники за потенциальными пациентами. Они выискивают туристов, которых, например, ужалила медуза, поранил камень или они получили солнечный ожог. Затем они пугают их тем, что их травма серьезная, и предлагают лечение в ближайшей клинике», — говорит Властимил Дивокий из европейской страховой компании ERV.
По его словам, стратегия заключается в том, чтобы провести как можно больше обследований, включая те, которые в данном случае совсем не нужны. Это приводит к «чрезмерному лечению», чтобы максимально увеличить счет.
«Мы также столкнулись со случаем, когда клиника взяла 2 000 евро (56 000 крон — прим. ред.) за простую и довольно распространенную процедуру. Однако если выяснится, что счет был неадекватно завышен, страховая компания может его не возместить», — сказал Дивокий, добавив, что каждый случай рассматривается индивидуально.
Содержание в больнице
Он привел в пример случай с клиентом, который самостоятельно отправился в египетскую больницу, где ему поставили капельницу. «После выписки он связался с нами, прислал счета за лечение и медицинские заключения. Когда документы просмотрел врач, он не мог не удивиться. Они ввели моему клиенту дозу, в четыре раза превышающую обычную. Удивительно, что у него не было передозировки», — добавил он.
С подобным опытом сталкиваются и другие страховые компании. «Мы видим, как клиентов переводят в дорогие клиники. Эти охотники, обычно сотрудники гостиниц, входят в состав платных посредников, подбирающих пациентов», — подтвердил Милан Каня из Kooperativa.
Его организация также сталкивалась с подобным в Австрии и Италии, где государственные машины скорой помощи за определенную плату доставляют пострадавших туристов в заранее оговоренные частные клиники.
«Если клиент пользуется услугами медицинского учреждения без предварительной консультации со службой ассистенции страховой компании, он рискует столкнуться с целым рядом проблем — от непрофессионального лечения до, что наиболее распространено, выставления счета за услуги по завышенной цене, которые страховая компания не примет к оплате», — добавил Ян Марек из Generali Česká pojišt’ovna.
По его словам, известны также случаи, когда некоторые клиники лечили банальный грипп, госпитализируя пациентов и используя совершенно неадекватные процедуры или вмешательства. «Ситуация может дойти до того, что пациента насильно удерживают на месте до тех пор, пока не будет возмещено лечение», — добавил он.
Чаще всего страховые компании покрывают эти услуги по завышенным ценам через туристическую страховку, а затем, возможно, опровергают лечение в общении с медицинским учреждением. Однако проблема возникает, когда больница или врач хотят получить оплату наличными.
«Некоторые неконтрактные учреждения не принимают страховки и требуют оплаты на месте, иногда даже депозита перед лечением, или, в лучшем случае, сначала долго проверяют страховое покрытие», — говорит Ева Свободова из страховой компании Uniqa.
«Поэтому мы рекомендуем клиенту, если состояние здоровья позволяет, обратиться в службу помощи до начала лечения. Это позволит избежать возможного сокращения выплат при оказании услуги, которая не подпадает под экстренный режим», — добавила Мари Петрова из страховой компании Allianz.
«На пляжах Египта орудуют охотники за потенциальными пациентами. Они выискивают туристов, которых, например, ужалила медуза, поранил камень или они получили солнечный ожог. Затем они пугают их тем, что их травма серьезная, и предлагают лечение в ближайшей клинике», — говорит Властимил Дивокий из европейской страховой компании ERV.
По его словам, стратегия заключается в том, чтобы провести как можно больше обследований, включая те, которые в данном случае совсем не нужны. Это приводит к «чрезмерному лечению», чтобы максимально увеличить счет.
«Мы также столкнулись со случаем, когда клиника взяла 2 000 евро (56 000 крон — прим. ред.) за простую и довольно распространенную процедуру. Однако если выяснится, что счет был неадекватно завышен, страховая компания может его не возместить», — сказал Дивокий, добавив, что каждый случай рассматривается индивидуально.
Содержание в больнице
Он привел в пример случай с клиентом, который самостоятельно отправился в египетскую больницу, где ему поставили капельницу. «После выписки он связался с нами, прислал счета за лечение и медицинские заключения. Когда документы просмотрел врач, он не мог не удивиться. Они ввели моему клиенту дозу, в четыре раза превышающую обычную. Удивительно, что у него не было передозировки», — добавил он.
С подобным опытом сталкиваются и другие страховые компании. «Мы видим, как клиентов переводят в дорогие клиники. Эти охотники, обычно сотрудники гостиниц, входят в состав платных посредников, подбирающих пациентов», — подтвердил Милан Каня из Kooperativa.
Его организация также сталкивалась с подобным в Австрии и Италии, где государственные машины скорой помощи за определенную плату доставляют пострадавших туристов в заранее оговоренные частные клиники.
«Если клиент пользуется услугами медицинского учреждения без предварительной консультации со службой ассистенции страховой компании, он рискует столкнуться с целым рядом проблем — от непрофессионального лечения до, что наиболее распространено, выставления счета за услуги по завышенной цене, которые страховая компания не примет к оплате», — добавил Ян Марек из Generali Česká pojišt’ovna.
По его словам, известны также случаи, когда некоторые клиники лечили банальный грипп, госпитализируя пациентов и используя совершенно неадекватные процедуры или вмешательства. «Ситуация может дойти до того, что пациента насильно удерживают на месте до тех пор, пока не будет возмещено лечение», — добавил он.
Чаще всего страховые компании покрывают эти услуги по завышенным ценам через туристическую страховку, а затем, возможно, опровергают лечение в общении с медицинским учреждением. Однако проблема возникает, когда больница или врач хотят получить оплату наличными.
«Некоторые неконтрактные учреждения не принимают страховки и требуют оплаты на месте, иногда даже депозита перед лечением, или, в лучшем случае, сначала долго проверяют страховое покрытие», — говорит Ева Свободова из страховой компании Uniqa.
«Поэтому мы рекомендуем клиенту, если состояние здоровья позволяет, обратиться в службу помощи до начала лечения. Это позволит избежать возможного сокращения выплат при оказании услуги, которая не подпадает под экстренный режим», — добавила Мари Петрова из страховой компании Allianz.
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