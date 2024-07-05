Студентка подрабатывает летом в Хорватии. Она живет у моря и зарабатывает больше, чем в Чехии

Зачем работать на полставки в Чехии, если можно найти работу у моря? Найти работу Ленке помогли друзья, живущие в Хорватии. «Я здесь только на сезон, в ресторанах много работников. Здесь замечательные люди, я учу хорватский язык и мне нравится море», — рассказывает она о причинах, побудивших ее работать за границей, куда она приезжает уже второй раз.



Она работает за барной стойкой в ресторане на приморской набережной, и работодатель предоставил ей жилье и питание на территории ресторана. По ее словам, Макарска намного оживленнее соседней Башка-Вода, здесь много клубов и баров с ночной жизнью и молодежи.



Смены идут ежедневно, а вечерняя смена, которая должна заканчиваться в 11 вечера, иногда продолжается до 3 часов ночи. «Работа в Хорватии очень ответственная, это тяжелый труд. Рабочих мало, а туристов много. Но в остальном мне все нравится, потому что здесь всегда отличная команда», — говорит она.



«Атмосфера здесь иногда напряженная, часто все измотаны после лета. В сезон нужно заработать как можно больше денег, поэтому важно, чтобы все работало как надо», — говорит Туркова. «Но по опыту предыдущего сезона я знаю, что после него мне точно не хотелось возвращаться домой. Я подружилась со своими коллегами и позже навещала их», — говорит студентка.



Зарплата лучше, чем в Чехии

Однако она не встретила ни одного чеха, который мог бы работать здесь. «Хотя мы часто думаем о Хорватии как о второй Чехии с морем, я считаю, что это не совсем так. По крайней мере, в Макарске я еще не встречала ни одного работающего чеха. Точно так же хорваты часто удивляются тому, откуда я родом. Потому что здесь обычно работают люди из Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии или Филиппин», — говорит она.



В прошлом году она пыталась общаться здесь на английском, а в этом уже начала учить хорватский. «Я не очень много говорила здесь по-английски. Хорватский — очень сложный язык, но местами он похож на чешский, поэтому я постепенно начинаю говорить по-хорватски», — говорит она.



Ресторанам требуется много работников на сезон.



«Зарплата хорошая, а поскольку это мой второй сезон, она даже немного выше, чем в предыдущем году. Наверняка с такой зарплатой я не смогла бы найти работу на полставки в Чехии. Конечно, большая часть чаевых достается официантам, но как бармен я тоже всегда получаю часть», — говорит Ленка.



Она определенно не жалеет о своем решении уехать за границу на все лето и, возможно, снова посетит Макарску в следующем году. «Я бы определенно рекомендовала всем, кто находится в молодом возрасте, поехать за границу, как это сделала я. Возможно, это не для всех, но я встретила здесь удивительных людей, и Макарска всегда будет местом, которое вызывает у меня много эмоций», — говорит она.



Работа за границей привлекает все больше внимания

Интерес к летней работе за пределами Чехии среди молодежи в последние годы действительно растет. Например, на портале JenPráce.cz, где размещаются объявления о вакансиях, количество откликов увеличилось на десять процентов по сравнению с прошлым годом.



«Среди молодых людей растет желание получить международный опыт, но их также мотивирует перспектива улучшить свои языковые навыки и, не в последнюю очередь, желание обогатить свое резюме для будущей карьеры», — говорит директор портала Анна Кеворкян.



«Заработок на летних работах за рубежом составляет более 1 000 евро. Это в среднем на 20% выше, чем за аналогичную работу в Чехии», — говорит она.



Чаще всего летних временных сотрудников нанимают в гостиничный сектор и сферу общественного питания, но молодые люди также могут найти работу в качестве гидов, обслуживающего персонала в тематических парках или сезонную работу в сельском хозяйстве по сбору фруктов и овощей, например, в Испании или Германии.