Студентка подрабатывает летом в Хорватии. Она живет у моря и зарабатывает больше, чем в Чехии
25 июля 2024
20:15
134
Студенты используют свои каникулы, чтобы подзаработать. Двадцатилетняя Ленка Туркова из Либереца, которая учится в Экономическом университете в Праге, уже второй год как нашла такую работу в Хорватии. В Макарске она работает в ресторане на побережье.. По ее словам, она зарабатывает больше, чем в Чехии, а после смены может пойти на пляж, чтобы развлечься.
Зачем работать на полставки в Чехии, если можно найти работу у моря? Найти работу Ленке помогли друзья, живущие в Хорватии. «Я здесь только на сезон, в ресторанах много работников. Здесь замечательные люди, я учу хорватский язык и мне нравится море», — рассказывает она о причинах, побудивших ее работать за границей, куда она приезжает уже второй раз.
Она работает за барной стойкой в ресторане на приморской набережной, и работодатель предоставил ей жилье и питание на территории ресторана. По ее словам, Макарска намного оживленнее соседней Башка-Вода, здесь много клубов и баров с ночной жизнью и молодежи.
Смены идут ежедневно, а вечерняя смена, которая должна заканчиваться в 11 вечера, иногда продолжается до 3 часов ночи. «Работа в Хорватии очень ответственная, это тяжелый труд. Рабочих мало, а туристов много. Но в остальном мне все нравится, потому что здесь всегда отличная команда», — говорит она.
«Атмосфера здесь иногда напряженная, часто все измотаны после лета. В сезон нужно заработать как можно больше денег, поэтому важно, чтобы все работало как надо», — говорит Туркова. «Но по опыту предыдущего сезона я знаю, что после него мне точно не хотелось возвращаться домой. Я подружилась со своими коллегами и позже навещала их», — говорит студентка.
Зарплата лучше, чем в Чехии
Однако она не встретила ни одного чеха, который мог бы работать здесь. «Хотя мы часто думаем о Хорватии как о второй Чехии с морем, я считаю, что это не совсем так. По крайней мере, в Макарске я еще не встречала ни одного работающего чеха. Точно так же хорваты часто удивляются тому, откуда я родом. Потому что здесь обычно работают люди из Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии или Филиппин», — говорит она.
В прошлом году она пыталась общаться здесь на английском, а в этом уже начала учить хорватский. «Я не очень много говорила здесь по-английски. Хорватский — очень сложный язык, но местами он похож на чешский, поэтому я постепенно начинаю говорить по-хорватски», — говорит она.
Ресторанам требуется много работников на сезон.
«Зарплата хорошая, а поскольку это мой второй сезон, она даже немного выше, чем в предыдущем году. Наверняка с такой зарплатой я не смогла бы найти работу на полставки в Чехии. Конечно, большая часть чаевых достается официантам, но как бармен я тоже всегда получаю часть», — говорит Ленка.
Она определенно не жалеет о своем решении уехать за границу на все лето и, возможно, снова посетит Макарску в следующем году. «Я бы определенно рекомендовала всем, кто находится в молодом возрасте, поехать за границу, как это сделала я. Возможно, это не для всех, но я встретила здесь удивительных людей, и Макарска всегда будет местом, которое вызывает у меня много эмоций», — говорит она.
Работа за границей привлекает все больше внимания
Интерес к летней работе за пределами Чехии среди молодежи в последние годы действительно растет. Например, на портале JenPráce.cz, где размещаются объявления о вакансиях, количество откликов увеличилось на десять процентов по сравнению с прошлым годом.
«Среди молодых людей растет желание получить международный опыт, но их также мотивирует перспектива улучшить свои языковые навыки и, не в последнюю очередь, желание обогатить свое резюме для будущей карьеры», — говорит директор портала Анна Кеворкян.
«Заработок на летних работах за рубежом составляет более 1 000 евро. Это в среднем на 20% выше, чем за аналогичную работу в Чехии», — говорит она.
Чаще всего летних временных сотрудников нанимают в гостиничный сектор и сферу общественного питания, но молодые люди также могут найти работу в качестве гидов, обслуживающего персонала в тематических парках или сезонную работу в сельском хозяйстве по сбору фруктов и овощей, например, в Испании или Германии.
Она работает за барной стойкой в ресторане на приморской набережной, и работодатель предоставил ей жилье и питание на территории ресторана. По ее словам, Макарска намного оживленнее соседней Башка-Вода, здесь много клубов и баров с ночной жизнью и молодежи.
Смены идут ежедневно, а вечерняя смена, которая должна заканчиваться в 11 вечера, иногда продолжается до 3 часов ночи. «Работа в Хорватии очень ответственная, это тяжелый труд. Рабочих мало, а туристов много. Но в остальном мне все нравится, потому что здесь всегда отличная команда», — говорит она.
«Атмосфера здесь иногда напряженная, часто все измотаны после лета. В сезон нужно заработать как можно больше денег, поэтому важно, чтобы все работало как надо», — говорит Туркова. «Но по опыту предыдущего сезона я знаю, что после него мне точно не хотелось возвращаться домой. Я подружилась со своими коллегами и позже навещала их», — говорит студентка.
Зарплата лучше, чем в Чехии
Однако она не встретила ни одного чеха, который мог бы работать здесь. «Хотя мы часто думаем о Хорватии как о второй Чехии с морем, я считаю, что это не совсем так. По крайней мере, в Макарске я еще не встречала ни одного работающего чеха. Точно так же хорваты часто удивляются тому, откуда я родом. Потому что здесь обычно работают люди из Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии или Филиппин», — говорит она.
В прошлом году она пыталась общаться здесь на английском, а в этом уже начала учить хорватский. «Я не очень много говорила здесь по-английски. Хорватский — очень сложный язык, но местами он похож на чешский, поэтому я постепенно начинаю говорить по-хорватски», — говорит она.
Ресторанам требуется много работников на сезон.
«Зарплата хорошая, а поскольку это мой второй сезон, она даже немного выше, чем в предыдущем году. Наверняка с такой зарплатой я не смогла бы найти работу на полставки в Чехии. Конечно, большая часть чаевых достается официантам, но как бармен я тоже всегда получаю часть», — говорит Ленка.
Она определенно не жалеет о своем решении уехать за границу на все лето и, возможно, снова посетит Макарску в следующем году. «Я бы определенно рекомендовала всем, кто находится в молодом возрасте, поехать за границу, как это сделала я. Возможно, это не для всех, но я встретила здесь удивительных людей, и Макарска всегда будет местом, которое вызывает у меня много эмоций», — говорит она.
Работа за границей привлекает все больше внимания
Интерес к летней работе за пределами Чехии среди молодежи в последние годы действительно растет. Например, на портале JenPráce.cz, где размещаются объявления о вакансиях, количество откликов увеличилось на десять процентов по сравнению с прошлым годом.
«Среди молодых людей растет желание получить международный опыт, но их также мотивирует перспектива улучшить свои языковые навыки и, не в последнюю очередь, желание обогатить свое резюме для будущей карьеры», — говорит директор портала Анна Кеворкян.
«Заработок на летних работах за рубежом составляет более 1 000 евро. Это в среднем на 20% выше, чем за аналогичную работу в Чехии», — говорит она.
Чаще всего летних временных сотрудников нанимают в гостиничный сектор и сферу общественного питания, но молодые люди также могут найти работу в качестве гидов, обслуживающего персонала в тематических парках или сезонную работу в сельском хозяйстве по сбору фруктов и овощей, например, в Испании или Германии.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
24 ИЮЛЯ 2024
1251
Страховые компании предостерегают от завышенных цен на услуги врачей и охотников за пациентами в райских местах отдыха, таких как Египет, Кипр и Турция. Если туристы обращаются к ним, то лечение...
11:30
24 ИЮЛЯ 2024
478
«Мы вышли из кризиса», — объявил Мартин Бухтик, директор исследовательского агентства STEM. Оптимистичное заявление относится к финансовому положению домохозяйств, которое, согласно исследованию...
21:00
22 ИЮЛЯ 2024
1608
«ALZA ВПРАВЕ ТОРЖЕСТВОВАТЬ». ПЕРЕХОД CZC.CZ ПОД ПОЛЬСКУЮ ALLEGRO ВЫЗЫВАЕТ КРИТИКУ СО СТОРОНЫ КЛИЕНТОВ
Интернет-магазин CZC.cz был одним из крупнейших в стране IT-ретейлеров и называл себя «вечным номером два на рынке». Но польская компания Allegro интегрирует его в свой маркетплейс, что очень плохо...
09:00
22 ИЮЛЯ 2024
4659
Каникулы не за горами, и врачи напоминают чехам, чего следует остерегаться во время летнего отдыха. Помимо проблем с пищеварением, вызванных ошибками при приготовлении мяса на гриле, они...
19:30
19 ИЮЛЯ 2024
2090
«Мы прощаемся с нашими самыми верными гостями, которые массово бегут из-за высоких цен». Именно с этих слов начинается основной материал хорватской газеты Jutarnji list, посвященный оттоку...
22:00
17 ИЮЛЯ 2024
11045
Многие люди не меняют деньги перед поездкой в отпуск за границу и оплачивают большую часть своих расходов картой или снимают наличные на месте. Однако это может обойтись им дороже. Причиной тому —...
18:00
14 ИЮЛЯ 2024
1471
3 июня 2024 года исполнилось 100 лет со дня смерти Франца Кафки. Почему Кафка по-прежнему кажется нам таким современным и актуальным? Жизнь Кафки почти вся прошла в Праге, внутри узкого периметра...
21:00
11 ИЮЛЯ 2024
1194
Период отпусков — традиционно рискованное время для недвижимости. Как из-за воров, так и из-за возможного ущерба, вызванного, например, прорывом труб. В прошлом году только за июль и август было...
18:30
10 ИЮЛЯ 2024
28438
Оценка, проведенная Европейской комиссией и Европейским агентством по окружающей среде, показала, что в этих странах самые чистые прибрежные воды для купания.
21:00
9 ИЮЛЯ 2024
5749
Французский дом моды Hermès не продает свои сумочки кому попало. Это открывает возможности для продавцов с рук. Цены на Birkin взлетели до небес.
08:00
9 ИЮЛЯ 2024
2520
Авиасообщение над Европой и миром сейчас самое интенсивное за последние несколько лет и догоняет предпиковый 2019 год, свидетельствуют данные чешской службы управления воздушным движением и...
19:00
7 ИЮЛЯ 2024
3181
Покупательная способность чешской кроны упала в большинстве популярных туристических направлений по сравнению с прошлым летом. Если прибавить инфляцию к динамике валютных курсов, то расходы немного...
18:00
6 ИЮЛЯ 2024
1157
Возвращающиеся из отпуска пассажиры в пражском аэропорту рассказывают, что они нервничали, но практически не ждали свой багаж. А вот встречающие их родственники продолжают придумывать, как сделать...
09:00
6 ИЮЛЯ 2024
32716
6 июля в Чехии отмечают государственный праздник в честь памяти проповедника и реформатора Яна Гуса, который стал национальным героем чешского народа. В стране проходят богослужения и торжества.
18:45
5 ИЮЛЯ 2024
11385
На начало июля приходятся сразу два государственных праздника. О том, что, как и почему отмечают в Чешской Республике 5 и 6 июля, читайте в этой статье.