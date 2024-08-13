Второй дом у моря? Дешевле приобрести квартиру в солнечной Испании, чем в Чехии

«Здесь больше солнца, береговой линии, дружелюбных людей. А цены на недвижимость сейчас не могут конкурировать с чешскими. За два миллиона там можно купить старую квартиру в двух километрах от моря, за семь — целый дом», — объясняет в подкасте Ленка Росохова, инвестор, специалист по ипотеке и эксперт по инвестированию в недвижимость в Испании. Она живет в Испании и помогает чехам организовать все необходимое.



По ее словам, чехи чаще всего покупают недвижимость на испанском побережье в качестве второго дома. Часть года они живут там, а другую часть сдают в аренду, например, туристам. «Мы можем найти агентство, которое будет управлять арендой для них. Возможно, даже чешскоязычное», — говорит эксперт. Однако, по ее словам, люди, которые хотят защитить свои деньги от инфляции, купив квартиру у моря, не являются исключением. «Несмотря на то, что с началом войны в Украине среди жителей Центральной Европы тенденция к покупке недвижимости у моря растет быстрее и цены здесь тоже начинают расти, здесь все еще можно найти много удивительных вариантов», — говорит Росохова.



Как купить недвижимость в Испании

Будучи гражданином ЕС, совершить покупку в Испании довольно просто. «Когда ко мне обращается клиент, мы обсуждаем его бюджет и причины покупки. Я предварительно подбираю для него несколько объектов, и он приезжает на просмотр», — добавляет он. Это невозможно сделать без личного визита. В Испании, по словам эксперта, не так много внимания уделяется красивой презентации, поэтому вживую квартиры часто выглядят гораздо лучше, чем на фотографиях.



Выбрав недвижимость, вы чаще всего финансируете ее за счет собственных средств или ипотечного кредита в Чехии. «Банки вполне осведомлены о таком варианте и готовы к нему. Только обычно требуется залог недвижимости в Чехии, испанские объекты пока не могут быть приняты в качестве залога».



Наконец, вас не должна пугать испанская бюрократия. «Бюрократия в этой стране, пожалуй, в десять раз больше, чем в Чехии. Конечно, вы можете сделать все сами, но люди обычно ценят, когда есть кто-то, кто знает местные требования и может оформить все необходимые документы», — говорит эксперт в подкасте. Но в награду вы получите второй дом у моря за гораздо меньшие деньги, чем вы могли бы подумать.





Ленка Росохова — специалист по ипотечному кредитованию и инвестор. Сегодня она помогает чехам реализовать их мечты о доме на берегу моря.