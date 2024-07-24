«Жуткий опыт с туроператором». Без отпуска остались сотни туристов, включая читателя 420on
12 августа 2024
15:00
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Чешское туристическое агентство Fly Dovolená обанкротилось, сообщила Катержина Халоупкова, исполнительный директор Ассоциации чешских туристических агентств (AČCKA). В настоящее время около сотни его клиентов находятся за границей, например, в Турции. Еще около 1100 человек купили тур, но не отправятся на отдых, говорит Халоупкова. Своей историей «Как я не отправился в отпуск» поделился и наш читатель.
«Тур в Турцию, купленный 15 июля, в который я должен был отправиться с женой, не состоялся из-за ошибки в бронировании. Проблемы туроператора, видимо, начались уже тогда. Мы приобрели тур при личной встрече в отделении туроператора Invia в городе Колин. Когда менеджер предложила мне подписать документ о передаче наших данных от Invia к Fly Dovolená, я ничего не заподозрил, хотя и спросил: "Мы ведь пришли в Invia, почему документы от Fly Dovolená?" Она объяснила, что таким образом тур будет дешевле, и выдала нам документы с шестизначным номером бронирования, типа 123456.
В субботу, 3 августа, мы прибыли к аэропорту Вацлава Гавла в шесть утра, чтобы пройти регистрацию на рейс в 8:10. На стойке регистрации девушка, проверив наши билеты, сказала, что свяжется с супервайзером, так как не видит нас в системе. Я подумал: "Началось..."
Супервайзер подтвердил ее слова, и после проверки моих сообщений от туроператора на e-mail стало понятно, что этим рейсом мы не летим. Жена в панике пыталась дозвониться по указанным в документах номерам, но никто не отвечал. Спустя полчаса нам ответил заспанный человек, который попытался помочь, но запросил номер бронирования и сказал, что он должен быть восьмизначным и начинаться с цифры 6, типа 67812345. Он предложил нам лететь любым другим рейсом с последующим возвратом денег, но при этом проговорился, что не видит нашего бронирования вообще. Жена хотела найти билеты на рейс в 11:15, но я настоял на том, чтобы мы поехали домой.
Жена была в истерике, ведь мы планировали отпуск полгода, и для нее это был единственный способ вырваться из серой будничной жизни. Туроператор не предоставил никакой помощи, информации или иной поддержки. Зато в воскресенье нам пришел мейл с уведомлением, что мы сами отменили бронь в ночь с пятницы на субботу... из Турции. Мы истерически смеялись, сидя в Чехии. Позже они написали, что кто-то в Турции сделал это за нас. Здесь уже было не до смеха, потому что все это выглядело абсурдно.
В понедельник нам предложили вернуть деньги и запросили реквизиты. Нас водили за нос до пятницы, и сегодня мы узнали, что Fly Dovolená объявила себя банкротом. Сотни людей остались без билетов домой и с неоплаченными турами. Судя по всему, они до последнего обманывали людей, убеждая, что все в порядке и их ждут на месте прилета.
Я представил себе маленький аэропорт где-то в Египте, который открывается на час в день для приема нескольких рейсов, и себя, прилетевшего за свои деньги, чтобы на месте узнать, что меня никто не ждет, аэропорт закрыт, интернета нет, денег в обрез, и температура за бортом +42...
Это жуткий опыт с туроператором, который обманывал своих клиентов, и теперь остается надеяться на страховую компанию Colonnade, которая представляет интересы обанкротившейся Fly Dovolená».
Что произошло с туроператором?
Fly Dovolená предлагала отдых в Египте, Турции, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, Южной Африке, на Кипре и Шри-Ланке, говорится на сайте компании. Ее управляющим директором является Ян Фигнар. Компания была основана в 2019 году.
Компания была застрахована от банкротства в страховой компании Colonnada. Согласно информации на ее сайте, страховка заключена на период с 1 апреля этого года по 31 марта 2025 года.
«Некоторые (клиенты) звонят нам в секретариат ассоциации и сами покупают обратные билеты домой», — сказала Халупкова. Она посоветовала клиентам обращаться в страховую компанию Colonnada. «Если клиенты сами организуют свой транспорт, им следует сохранять все квитанции о расходах», — добавила она.
Не единственный случай
В июне этого года о банкротстве объявило и немецкое турагентство FTI Touristik GmbH, которое постепенно отменяло свои поездки, и на момент объявления сотни чехов находились с ним за границей.
В конце прошлого года в Чехии работало 593 турагентства, что на 18 больше, чем в 2022 году. В 2019 году, до пандемии коронавируса, на чешском рынке работало 855 турфирм. Количество турфирм в Чехии сокращается с 2019 года, рост начался в прошлом году, сообщили ранее ČTK в Министерстве регионального развития. В прошлом году, по данным министерства, 29 турфирм были созданы недавно, а одна объявила о банкротстве. Другие также приостановили, возобновили или полностью закрыли свой бизнес.
В субботу, 3 августа, мы прибыли к аэропорту Вацлава Гавла в шесть утра, чтобы пройти регистрацию на рейс в 8:10. На стойке регистрации девушка, проверив наши билеты, сказала, что свяжется с супервайзером, так как не видит нас в системе. Я подумал: "Началось..."
Супервайзер подтвердил ее слова, и после проверки моих сообщений от туроператора на e-mail стало понятно, что этим рейсом мы не летим. Жена в панике пыталась дозвониться по указанным в документах номерам, но никто не отвечал. Спустя полчаса нам ответил заспанный человек, который попытался помочь, но запросил номер бронирования и сказал, что он должен быть восьмизначным и начинаться с цифры 6, типа 67812345. Он предложил нам лететь любым другим рейсом с последующим возвратом денег, но при этом проговорился, что не видит нашего бронирования вообще. Жена хотела найти билеты на рейс в 11:15, но я настоял на том, чтобы мы поехали домой.
Жена была в истерике, ведь мы планировали отпуск полгода, и для нее это был единственный способ вырваться из серой будничной жизни. Туроператор не предоставил никакой помощи, информации или иной поддержки. Зато в воскресенье нам пришел мейл с уведомлением, что мы сами отменили бронь в ночь с пятницы на субботу... из Турции. Мы истерически смеялись, сидя в Чехии. Позже они написали, что кто-то в Турции сделал это за нас. Здесь уже было не до смеха, потому что все это выглядело абсурдно.
В понедельник нам предложили вернуть деньги и запросили реквизиты. Нас водили за нос до пятницы, и сегодня мы узнали, что Fly Dovolená объявила себя банкротом. Сотни людей остались без билетов домой и с неоплаченными турами. Судя по всему, они до последнего обманывали людей, убеждая, что все в порядке и их ждут на месте прилета.
Я представил себе маленький аэропорт где-то в Египте, который открывается на час в день для приема нескольких рейсов, и себя, прилетевшего за свои деньги, чтобы на месте узнать, что меня никто не ждет, аэропорт закрыт, интернета нет, денег в обрез, и температура за бортом +42...
Это жуткий опыт с туроператором, который обманывал своих клиентов, и теперь остается надеяться на страховую компанию Colonnade, которая представляет интересы обанкротившейся Fly Dovolená».
Что произошло с туроператором?
Fly Dovolená предлагала отдых в Египте, Турции, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, Южной Африке, на Кипре и Шри-Ланке, говорится на сайте компании. Ее управляющим директором является Ян Фигнар. Компания была основана в 2019 году.
Компания была застрахована от банкротства в страховой компании Colonnada. Согласно информации на ее сайте, страховка заключена на период с 1 апреля этого года по 31 марта 2025 года.
«Некоторые (клиенты) звонят нам в секретариат ассоциации и сами покупают обратные билеты домой», — сказала Халупкова. Она посоветовала клиентам обращаться в страховую компанию Colonnada. «Если клиенты сами организуют свой транспорт, им следует сохранять все квитанции о расходах», — добавила она.
Не единственный случай
В июне этого года о банкротстве объявило и немецкое турагентство FTI Touristik GmbH, которое постепенно отменяло свои поездки, и на момент объявления сотни чехов находились с ним за границей.
В конце прошлого года в Чехии работало 593 турагентства, что на 18 больше, чем в 2022 году. В 2019 году, до пандемии коронавируса, на чешском рынке работало 855 турфирм. Количество турфирм в Чехии сокращается с 2019 года, рост начался в прошлом году, сообщили ранее ČTK в Министерстве регионального развития. В прошлом году, по данным министерства, 29 турфирм были созданы недавно, а одна объявила о банкротстве. Другие также приостановили, возобновили или полностью закрыли свой бизнес.
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