В ночь на вторник ожидается звездопад Персеиды
12 августа 2024
19:30
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В ночь на вторник будет наблюдаться пик метеорного потока Персеиды, и условия для наблюдения будут почти идеальными, говорят эксперты. Метеоры видны с 17 июля, и их частота постепенно увеличивается. С полуночи до 4 утра за пределами городов при безлунном небе можно будет наблюдать до 80 метеоров в час.
В этом году условия для наблюдений должны быть практически идеальными.
Эксперты говорят, что для наблюдений лучше уехать подальше от городов в районы с минимальным световым загрязнением (фото для новости — иллюстративное, для наблюдения стоит выбрать более отдаленный от Праги пункт). Вдали от крупных городов можно будет увидеть даже самые слабые метеоры. При снижении искусственной яркости ночного неба даже менее яркие метеоры будут выделяться. Наблюдать это явление лучше всего лежа, например, в спальном мешке или на шезлонге. Для наблюдения за явлением не нужен бинокль: метеоры беспорядочно летают по небу и достаточно отчетливы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом.
Персеиды образуются из частиц пыли, выбрасываемых периодической кометой 109P Свифта — Туттля, открытой двумя американскими астрономами в 1862 году. Комета, период которой составляет 134 года, в последний раз была ближе всего к Солнцу в 1992 году и снова пройдет рядом с ним в 2126 году.
Рой Персеид регулярно наблюдается в период с 17 июля по 24 августа.
Хотя Персеиды — очень активный рой каждый год, на их видимость влияют различные фазы Луны. В ближайшие два года, по мнению экспертов, лунный свет будет неблагоприятным. Таким образом, Персеиды снова можно будет наблюдать в 2026 году.
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