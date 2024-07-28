150 клиентов Fly Dovolená вернулись в Чехию, остальные прибудут в среду

«В случаях, когда клиенты сталкиваются с крахом туристического агентства за границей, необходимо как можно быстрее обратиться к службе сопровождения (asistenční služba). Последняя утверждает расходы клиентов на альтернативное размещение, питание, транспорт на месте или перелет обратно в Чехию», — сказала Хонегрова. «Мы всегда стараемся, чтобы связь с поставщиками услуг за рубежом и возмещение расходов осуществлялись службой поддержки. Однако в некоторых странах ситуация осложняется, и отели часто требуют оплаты наличными. Впоследствии эти расходы возмещаются клиентам по возвращении в Чехию», — добавила она.



Катержина Халоупкова, исполнительный директор Ассоциации чешских туристических агентств, сообщила ČTK в пятницу, что еще около 1 100 человек купили путевку у Fly Dovolená, но не отправятся на отдых. Эти туристы имеют право на полный возврат денег, сказала Хонегрова. Если кто-то вернется в Чехию раньше времени, он может потребовать компенсацию за неиспользованную часть своего пребывания, сказала представитель страховой компании.



Несколько десятков клиентов туристического агентства Invia также находятся за границей с Fly Dovolená, сообщила сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь Иржина Экрт Йирушкова. По ее словам, в общей сложности крах компании затронет более 300 туристов, которые уже приобрели тур, причем подавляющее большинство из них в качестве пункта назначения указали Турцию. «Мы проинформировали наших клиентов еще до официального объявления о банкротстве. Мы выясняем подробности и следим за развитием ситуации, отправляя клиентам SMS или электронные письма с информацией о том, как действовать дальше, а также телефон страховой компании, с которой они могут связаться», — сказала Йирушкова.



Student Agency также предлагало туры от Fly Dovolená. «В общей сложности мы продали туры восьми семьям, одна из которых в момент инцидента уже находилась в пункте назначения. Транспортировкой обратно из пункта назначения занимается служба помощи», — сообщили ČTK в агентстве.



CK Fly Dovolená предлагала отдых в Египте, Турции, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, Южной Африке, на Кипре и Шри-Ланке. Управляющим директором компании является Ян Фигнар. Компания была основана в 2019 году. В настоящее время ее сайт не работает.



Fly Dovolená — первая туристическая в Чешской Республике, объявившая о банкротстве в этом году, сообщило в пятницу Министерство регионального развития. В июне этого года о банкротстве объявила и немецкая CK FTI Touristik GmbH, которая постепенно отменяла свои поездки, и на момент объявления о банкротстве сотни чехов находились с ней за границей.