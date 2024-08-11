Отдых в Чехии значительно подорожал

«Рост цен можно наблюдать повсюду, на еду в ресторанах и даже при оплате проживания в кемпингах. Иногда это относительно невысокие статьи расходов, но постепенно они растут, и тогда рост достигает 10-20%. Мы каждый год ездим в скромный кемпинг у пруда на юге Чехии. Ничего не изменилось, но цены выше. Вот почему людей везде меньше, даже на первый взгляд», — говорит Ян Горак из Праги.



«Мы были в Марианске-Лазне в конце июля. Отель и даты те же, что и в прошлом году, но цены были на пятую часть выше», — подтвердил другой житель Праги Петр Смутны.



Плата за вход в аквапарки и посещение достопримечательностей также бьет по кошельку. Замки и крепости подорожали в среднем на 6%, а цена стандартного билета выросла на несколько десятков крон по сравнению с прошлым годом. Например, в Леднице, Чески-Крумлове и Карлштейне стоимость стандартного тура составляет 300 крон. Причиной этого является повышение цен на энергию и услуги, а также сокращение расходов со стороны государства.



Сезонные цены на отдых с комплексным обслуживанием в июле выросли на четверть по сравнению с июнем. «Учитывая начало основного туристического сезона, это в целом традиционное явление, но в этом году оно было сильнее, чем обычно», — сказал Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus.



Владельцы гостиниц и гостевых домов уже давно жалуются в основном на высокие цены и повышение заработной платы персонала, который находится в дефиците. Кроме того, в начале года были повышены некоторые налоги. НДС только на эти услуги, а также на воду и тепло вырос с 10 до 12%, в то время как налог на продукты питания снизился до 15%.



«Мы пытаемся компенсировать расходы, повышая цены, в среднем максимум на 10%, но это невозможно делать бесконечно, потому что вы упираетесь в потолок цен. Конкуренты будут стоить дешевле, и мы перестанем продавать», — сказала Вероника Пекаркова, директор по маркетингу пражского дизайн-отеля Mosaic House. Она добавила, что за последний год все поставщики подорожали, некоторые — в несколько раз.



Ярослав Свобода, владелец крупнейшей чешской гостиничной сети Czech Inn Hotels, подтвердил, что цены растут как на издержки, так и на стоимость номеров.



«Но это не наше решение, а ситуация на рынке. Цены на номера постоянно меняются, люди едут в последний момент, когда погода на выходные обещает быть хорошей, Прага заполняется, и цены растут. Но бывает и наоборот, например, часто можно снять номер в воскресенье за половину стоимости номера в пятницу. Это просто спрос и предложение. По сравнению с прошлым годом цены выросли более чем на 20%», — говорит Свобода.



Стремительный рост цен на услуги продолжается. Рост цен на услуги снижается гораздо медленнее, чем инфляция на товары. «Медленное снижение инфляции в сфере услуг, вероятно, будет характерно для всего этого года, не в последнюю очередь из-за низкого уровня безработицы и давления на заработную плату в сторону повышения. Это также связано с компенсацией высокой инфляции последних двух лет», — отметил Мирослав Новак, аналитик Accenta.



«Отели и рестораны продолжают дорожать, но главную роль в инфляции играет все еще высокая стоимость жилья. С другой стороны, удешевление электроэнергии, о котором объявили энергетические компании, пока почти не отражается на инфляции», — сказал Петр Дуфек, аналитик Bank Creditas.



По сравнению с июнем инфляция подскочила на 0,7%, в основном из-за значительного роста цен на сезонные праздники. «Они формируются благодаря высокому спросу и более слабой по сравнению с прошлым годом коруне», — отметил он.



В июле заметно подорожали пассажирские авиаперевозки, услуги по размещению и арендная плата. Например, автодорожные марки, плата за воду и канализацию, вывоз мусора и электричество значительно подорожали по сравнению с прошлым годом.



По словам Градила, все еще высокая инфляция в секторе услуг — это в основном отложенное проявление роста цен предыдущих лет. «В то время как эти ценовые потрясения быстрее отразились на ценах на товары, и поэтому их инфляционная волна отступила раньше, даже после того, как они утихли, услуги отстают по времени на несколько месяцев», — сказал он.



По его словам, отчасти это связано с определенной жесткостью административных решений — например, тарифы на водоснабжение и канализацию или сбор мусора не реагируют гибко на рост затрат и лишь скачут с некоторой периодичностью, — а отчасти, например, с наверстыванием ранее заключенных договоров по старым ценам.



«Поскольку ситуация с затратами уже объективно нормализовалась, а потребительский спрос остается довольно слабым, я предполагаю, что даже в сфере услуг нам сейчас придется пережить лишь последний вздох инфляции, а окончательное успокоение наступит через несколько месяцев», — считает Градил.