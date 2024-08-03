Отпуск в Хорватии обернулся провалом. Обманутый турист осознал все уже на месте

Мужчина откликнулся на last-minute предложение об отдыхе в Хорватии в Facebook в конце июля этого года. После взаимной договоренности с хозяином квартиры он сначала оплатил депозит переводом со своего счета, а затем внес оставшуюся сумму в день отъезда.



«Однако в пункте назначения его ждал неприятный сюрприз. Квартира, за которую он заплатил, была уже занята другими гостями, и владелица жилья не знала о его бронировании. Она даже не была знакома с человеком, который разместил предложение в социальных сетях», — сказала пресс-секретарь.



Вскоре мужчина понял, что стал жертвой мошенничества. «На место прибыла другая чешка, которая, как и он, забронировала и затем оплатила тот же отдых у того же человека. Вернувшись домой, он обратился в полицию. Ущерб он оценил примерно в 13 000 крон», — сказала пресс-секретарь, добавив, что полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Если мошенника поймают, ему грозит до двух лет за решеткой.



Опасность таится и в индустрии бронирования

Однако опасность таится не только в социальных сетях, но и на Booking.com. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что сам Booking.com не подвергался прямым атакам. Вместо этого киберпреступники сосредоточились на проникновении в административные системы отдельных отелей, использующих портал.



По словам исследователей из компании Secureworks, хакеры сначала обманом заставляют сотрудников отелей загрузить вредоносную программу Vidar Infostealer, которая рассылается им по электронной почте. В нем они выдают себя за бывшего постояльца, который якобы забыл свой паспорт в гостиничном номере.



Затем преступники отправляют персоналу ссылку на Google Drive, утверждая, что там находится изображение паспорта. Однако вместо этого ссылка ведет на вредоносное ПО, которое автоматически сканирует системы отеля и получает доступ к учетным записям Booking.com.



Затем хакеры заходят на вышеупомянутый туристический портал и получают доступ ко всем клиентам с текущим бронированием. На следующем этапе они используют официальное приложение Booking.com для отправки сообщений клиентам, приглашая их оплатить проживание. Однако деньги поступают не на счет отеля, а прямиком в карман кибермошенников.



Руководствуйтесь здравым смыслом

Этот случай наглядно показывает, что даже при общении по официальным каналам пользователи не могут быть на 100% уверены в том, что их не обманут.



Сами пользователи должны быть очень осторожны и тщательно проверять, куда они отправляют деньги. Если они ищут жилье во Франции, вряд ли их попросят перечислить деньги на счет в Молдове, в голове должна загореться красная сигнальная лампочка. Лучше всего в этом случае связаться с отелем напрямую, желательно по телефону, и проверить платеж.