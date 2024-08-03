Отпуск в Хорватии обернулся провалом. Обманутый турист осознал все уже на месте
15 августа 2024
21:00
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Мужчина из региона Забржеж так соблазнился предложением об отдыхе, размещенным на Facebook, что забыл об осторожности. Он оплатил поездку, но затем его ждала неприятная неожиданность. «Его» квартира была уже занята. Он стал жертвой мошенников: отпуск не состоялся, денег он лишился полностью. Полиция уже расследует это дело.
Мужчина откликнулся на last-minute предложение об отдыхе в Хорватии в Facebook в конце июля этого года. После взаимной договоренности с хозяином квартиры он сначала оплатил депозит переводом со своего счета, а затем внес оставшуюся сумму в день отъезда.
«Однако в пункте назначения его ждал неприятный сюрприз. Квартира, за которую он заплатил, была уже занята другими гостями, и владелица жилья не знала о его бронировании. Она даже не была знакома с человеком, который разместил предложение в социальных сетях», — сказала пресс-секретарь.
Вскоре мужчина понял, что стал жертвой мошенничества. «На место прибыла другая чешка, которая, как и он, забронировала и затем оплатила тот же отдых у того же человека. Вернувшись домой, он обратился в полицию. Ущерб он оценил примерно в 13 000 крон», — сказала пресс-секретарь, добавив, что полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Если мошенника поймают, ему грозит до двух лет за решеткой.
Опасность таится и в индустрии бронирования
Однако опасность таится не только в социальных сетях, но и на Booking.com. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что сам Booking.com не подвергался прямым атакам. Вместо этого киберпреступники сосредоточились на проникновении в административные системы отдельных отелей, использующих портал.
По словам исследователей из компании Secureworks, хакеры сначала обманом заставляют сотрудников отелей загрузить вредоносную программу Vidar Infostealer, которая рассылается им по электронной почте. В нем они выдают себя за бывшего постояльца, который якобы забыл свой паспорт в гостиничном номере.
Затем преступники отправляют персоналу ссылку на Google Drive, утверждая, что там находится изображение паспорта. Однако вместо этого ссылка ведет на вредоносное ПО, которое автоматически сканирует системы отеля и получает доступ к учетным записям Booking.com.
Затем хакеры заходят на вышеупомянутый туристический портал и получают доступ ко всем клиентам с текущим бронированием. На следующем этапе они используют официальное приложение Booking.com для отправки сообщений клиентам, приглашая их оплатить проживание. Однако деньги поступают не на счет отеля, а прямиком в карман кибермошенников.
Руководствуйтесь здравым смыслом
Этот случай наглядно показывает, что даже при общении по официальным каналам пользователи не могут быть на 100% уверены в том, что их не обманут.
Сами пользователи должны быть очень осторожны и тщательно проверять, куда они отправляют деньги. Если они ищут жилье во Франции, вряд ли их попросят перечислить деньги на счет в Молдове, в голове должна загореться красная сигнальная лампочка. Лучше всего в этом случае связаться с отелем напрямую, желательно по телефону, и проверить платеж.
«Однако в пункте назначения его ждал неприятный сюрприз. Квартира, за которую он заплатил, была уже занята другими гостями, и владелица жилья не знала о его бронировании. Она даже не была знакома с человеком, который разместил предложение в социальных сетях», — сказала пресс-секретарь.
Вскоре мужчина понял, что стал жертвой мошенничества. «На место прибыла другая чешка, которая, как и он, забронировала и затем оплатила тот же отдых у того же человека. Вернувшись домой, он обратился в полицию. Ущерб он оценил примерно в 13 000 крон», — сказала пресс-секретарь, добавив, что полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Если мошенника поймают, ему грозит до двух лет за решеткой.
Опасность таится и в индустрии бронирования
Однако опасность таится не только в социальных сетях, но и на Booking.com. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что сам Booking.com не подвергался прямым атакам. Вместо этого киберпреступники сосредоточились на проникновении в административные системы отдельных отелей, использующих портал.
По словам исследователей из компании Secureworks, хакеры сначала обманом заставляют сотрудников отелей загрузить вредоносную программу Vidar Infostealer, которая рассылается им по электронной почте. В нем они выдают себя за бывшего постояльца, который якобы забыл свой паспорт в гостиничном номере.
Затем преступники отправляют персоналу ссылку на Google Drive, утверждая, что там находится изображение паспорта. Однако вместо этого ссылка ведет на вредоносное ПО, которое автоматически сканирует системы отеля и получает доступ к учетным записям Booking.com.
Затем хакеры заходят на вышеупомянутый туристический портал и получают доступ ко всем клиентам с текущим бронированием. На следующем этапе они используют официальное приложение Booking.com для отправки сообщений клиентам, приглашая их оплатить проживание. Однако деньги поступают не на счет отеля, а прямиком в карман кибермошенников.
Руководствуйтесь здравым смыслом
Этот случай наглядно показывает, что даже при общении по официальным каналам пользователи не могут быть на 100% уверены в том, что их не обманут.
Сами пользователи должны быть очень осторожны и тщательно проверять, куда они отправляют деньги. Если они ищут жилье во Франции, вряд ли их попросят перечислить деньги на счет в Молдове, в голове должна загореться красная сигнальная лампочка. Лучше всего в этом случае связаться с отелем напрямую, желательно по телефону, и проверить платеж.
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