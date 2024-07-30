Kiwi меняет свою бизнес-модель. Дешевые билеты клиенты купят прямо у авиакомпании, но получат дополнительные услуги

Отсутствие прозрачности цен, сложные требования к регистрации и беспокойство о том, что они не смогут добраться до места назначения из-за задержки или отмены рейса. По мнению брненской поисковой системы Kiwi.com, это наиболее серьезные проблемы, с которыми сталкиваются люди при покупке авиабилетов. Для их решения компания ввела новшества.





В рамках обеспечения прозрачности цен Kiwi ввела правило, согласно которому, если она не может самостоятельно снизить цену на авиабилеты, то перенаправляет клиента на сайт авиакомпании. С этим связано изменение так называемых Kiwi Guarantee — гарантий, которые компания предлагает своим пользователям. В соответствии с ними клиент может доплатить от 5 до 20 евро (от 125 до 500 крон) в зависимости от маршрута, забронировать тот же билет, что и у авиакомпании, и получить поддержку в случае возникновения проблем.





С момента завершения бронирования клиентам доступны кредиты, которые они могут сразу же использовать в случае отмены рейса, что избавляет их от необходимости ждать возврата денег или заполнять форму заявления. «Кредиты можно использовать сразу же, причем в любой авиакомпании», — поясняют в компании. В то же время Kiwi обеспечит путешественникам автоматическую регистрацию на рейс.





«Клиенты хотят найти лучшие предложения по перелетам в одном месте, с прозрачными ценами и без неожиданных сборов. Они стремятся к душевному спокойствию и качественной службе поддержки, и уж точно не хотят беспокоиться об отмене рейсов, возврате денег и процессе регистрации. Если же такие проблемы все же возникают, они желают, чтобы они решались гладко и быстро», — комментирует изменения Оливер Длоухи, основатель и генеральный директор Kiwi.





Длоухи также намекнул на изменения в продукте в недавнем интервью, где рассказал, что годовой объем продаж билетов Kiwi составляет 60 миллиардов крон, а выручка компании — 7 миллиардов. «Мы стремимся найти бизнес-модель, которая позволит нам увеличить эти миллиарды с одного до десяти, до пятидесяти или ста», — прокомментировал он долгосрочные планы. Изменения также связаны с январским увольнением около 20% персонала, а также с урегулированием давних споров и установлением официального сотрудничества с Ryanair.





Это сотрудничество отражается и на способе продажи билетов Kiwi: после оплаты клиент должен подтвердить покупку на сайте Ryanair. Для других авиакомпаний действуют иные условия. При поиске билетов Kiwi иногда предлагает гарантию прямо в цене, в то время как в других случаях клиенту приходится доплачивать.





«Если мы можем предоставить преимущества, включенные в “Гарантию Kiwi.com”, благодаря нашим партнерским отношениям по цене, сопоставимой с покупкой напрямую у авиакомпании, мы предлагаем клиенту купить билет у нас только с включенной “Гарантией Kiwi.com”», — объясняет пресс-секретарь Даниэла Чованкова.





«Однако если мы не можем предложить эту услугу таким образом, мы предоставляем клиентам выбор: либо забронировать билет через Kiwi.com и доплатить за это, четко указав цену “Гарантии Kiwi.com”, либо, если для клиента решающим фактором является исключительно самая низкая цена, купить билет напрямую у авиакомпании, но без преимуществ бронирования у нас», — продолжает Чованкова.





Kiwi запустила свои новые продукты несколько недель назад в Чешской Республике и на четырех других рынках Центральной Европы, планируя постепенное расширение. «Основная причина, по которой мы вводим эти новшества, — отзывы наших клиентов. Они хотят быть уверены, что выбрали лучшее, и при этом не хотят беспокоиться во время путешествий. Конечно, есть клиенты, которые всегда будут искать самую низкую цену, но мы уверены, что сервис, который мы можем предоставить, заставит их вернуться к нам», — добавляет Чованкова.