Предостережение от чешского министерства: не покупайте туры на этом сайте

Компания expert agency базируется в Праге и предлагает туры в Доминиканскую Республику, Дубай, на греческие острова и в Турцию, а также по другим направлениям. «Веб-сайт, на котором компания expert agency s. r. o. предлагает свои туры, написан на словацком языке, и поэтому мы можем предположить, что объектом мошенничества являются в основном граждане Словацкой Республики. Мы предостерегаем от покупки любого тура на вышеуказанных сайтах. Мы передадим информацию об этих фактах в правоохранительные органы», — заявили в министерстве.



По данным ММР, чтобы создать видимость большей достоверности, экспертное агентство высылает клиентам по запросу страховой полис, якобы доказывающий, что страховка была оформлена на случай банкротства турфирмы. Однако договор, который компания подтверждает, заключен с другим чешским туристическим агентством, которое никак не сотрудничает с агентством, сообщает MMR со ссылкой на представителя страховой компании.



В марте ММР предупреждал о якобы существовавшем MNG турагентстве, которое также не имело лицензии на деятельность и подтверждало свою страховку от банкротства измененным договором другого турагентства. Кроме того, веб-сайт, предлагающий туры, был на словацком языке. Эти данные были также переданы MMR в полицию.



MMR повторил свою рекомендацию: прежде чем выбирать отдых на своем сайте, люди должны убедиться, что туристическое агентство, у которого они покупают тур, заключило обязательную страховку от банкротства. «Туроператор, организующий тур, также должен иметь на своем сайте подтверждение страхования от банкротства. Если клиент покупает тур в турагентстве, то оно также должно по запросу предоставить подтверждение того, что у туроператора-организатора CK, для которого оно выступает посредником при продаже тура, есть действующий полис страхования от банкротства», — говорится в сообщении.



Список на сайте MMR показывает, что в настоящее время в Чехии легально работают более 600 туристических агентств. Туристическое агентство Fly Dovolená обанкротилось на прошлой неделе. На тот момент у нее было около 100 клиентов за границей, и еще около 1100 человек купили тур. Компания была застрахована от банкротства в страховой компании Colonnade.