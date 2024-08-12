Все больше чехов едут на море вне высокого сезона, цены ниже на треть
7 сентября 2024
17:00
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Все больше чехов едут на море вне высокого сезона, например, в мае и сентябре. Их особенно привлекают более терпимые температуры, менее переполненные пляжи и цены, которые могут быть на 30% ниже, следует из ответов туристических фирм и агентств, с которыми связался ČTK. По их словам, некоторые отели реагируют на повышенный спрос тем, что работают круглый год. Однако пик интереса к отдыху по-прежнему приходится на июль и август, в основном из-за школьных каникул. Поэтому некоторые из них были бы признательны за введение «нефиксированных» каникул, чтобы выровнять спрос.
Ассоциация туристических агентств Чешской Республики, по словам заместителя председателя Яна Папежа, ранее предлагала распределить каникулы между регионами на период с июня по сентябрь. «К сожалению, школьные профсоюзы были против», — сказал он. По словам представителя CK Blue Style Люси Хасман, владельцы отелей тоже выступают за.
Компании уже давно расширяют свои предложения в непиковый сезон, например, СK Alexandria добавила несколько полетов на вторую половину сентября этого года. «Конечно, владельцы отелей также осознают интерес к датам не только в высокий сезон. Если взять в качестве примера Болгарию, то десять лет назад сезон для многих отелей там в основном заканчивался в середине сентября, а сегодня стандартом является предоставление услуг на максимальном уровне до конца сентября или дольше», — сказал пресс-секретарь Петр Шатны в интервью ČTK.
Все больше чехов хотят исследовать Хорватию вне основного сезона. «Адриатическая Ривьера в Хорватии постепенно превращается в круглогодичное место отдыха», — говорит Бланка Хруба, директор компании Travel Family. По словам Петра Костки, представителя CK Exim Tours, осенью популярен и Египет.
Цены на отдых вне высокого сезона ниже на 15-20%, но можно найти предложения и на 30% дешевле, сказала ČTK представитель компании Invia Иржина Экрт Йирушкова. Катержина Халоупкова, исполнительный директор Ассоциации чешских туристических агентств, сказала то же самое — по ее словам, отдых вне высокого сезона можно купить на 20-25% дешевле.
Йирушкова также отметила, что некоторые чехи предпочитают проводить лето дома, а на море отправляться осенью и зимой, когда погода в Чехии отвратительная. «Пары всех возрастов, семьи с детьми дошкольного возраста или пожилые люди чаще всего отправляются на отдых вне каникул. Но группы друзей и так называемые одинокие путешественники не являются исключением», — говорит Катержина Павликова, пресс-секретарь CK Čedok.
По данным агентства, многие клиенты покупают путевки на осень заранее, а количество предложений в последнюю минуту уменьшается. «Предложения на сентябрь и октябрь еще есть, но тем, кто хочет отправиться в путешествие в эти месяцы, не стоит ждать слишком долго, чтобы забронировать», — добавила Павликова.
Некоторые CK также отметили, что интерес к путешествиям в целом растет, и люди отправляются в отпуск несколько раз в год. «К традиционному летнему отдыху зимой добавляются экзотические каникулы, чему в немалой степени способствует увеличение количества прямых рейсов из Чехии на дальние экзотические направления», — говорит Ян Бездек, представитель группы DER Touristik CZ, в которую входят компании Fischer и Exim Tours. Хасман ожидает, что прошлогодний зимний сезон, ставший рекордным для Blue Style, в этом году будет превзойден.
Компании уже давно расширяют свои предложения в непиковый сезон, например, СK Alexandria добавила несколько полетов на вторую половину сентября этого года. «Конечно, владельцы отелей также осознают интерес к датам не только в высокий сезон. Если взять в качестве примера Болгарию, то десять лет назад сезон для многих отелей там в основном заканчивался в середине сентября, а сегодня стандартом является предоставление услуг на максимальном уровне до конца сентября или дольше», — сказал пресс-секретарь Петр Шатны в интервью ČTK.
Все больше чехов хотят исследовать Хорватию вне основного сезона. «Адриатическая Ривьера в Хорватии постепенно превращается в круглогодичное место отдыха», — говорит Бланка Хруба, директор компании Travel Family. По словам Петра Костки, представителя CK Exim Tours, осенью популярен и Египет.
Цены на отдых вне высокого сезона ниже на 15-20%, но можно найти предложения и на 30% дешевле, сказала ČTK представитель компании Invia Иржина Экрт Йирушкова. Катержина Халоупкова, исполнительный директор Ассоциации чешских туристических агентств, сказала то же самое — по ее словам, отдых вне высокого сезона можно купить на 20-25% дешевле.
Йирушкова также отметила, что некоторые чехи предпочитают проводить лето дома, а на море отправляться осенью и зимой, когда погода в Чехии отвратительная. «Пары всех возрастов, семьи с детьми дошкольного возраста или пожилые люди чаще всего отправляются на отдых вне каникул. Но группы друзей и так называемые одинокие путешественники не являются исключением», — говорит Катержина Павликова, пресс-секретарь CK Čedok.
По данным агентства, многие клиенты покупают путевки на осень заранее, а количество предложений в последнюю минуту уменьшается. «Предложения на сентябрь и октябрь еще есть, но тем, кто хочет отправиться в путешествие в эти месяцы, не стоит ждать слишком долго, чтобы забронировать», — добавила Павликова.
Некоторые CK также отметили, что интерес к путешествиям в целом растет, и люди отправляются в отпуск несколько раз в год. «К традиционному летнему отдыху зимой добавляются экзотические каникулы, чему в немалой степени способствует увеличение количества прямых рейсов из Чехии на дальние экзотические направления», — говорит Ян Бездек, представитель группы DER Touristik CZ, в которую входят компании Fischer и Exim Tours. Хасман ожидает, что прошлогодний зимний сезон, ставший рекордным для Blue Style, в этом году будет превзойден.
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