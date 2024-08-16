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Бар в небе возвращается. Самый большой в мире транспортный самолет будет летать из Дубая в Прагу

Новости 420on
1 октября 2024
22:00
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Самый большой в мире транспортный самолет вернется в Прагу с 1 декабря. Airbus A380 или, как его еще называют, Suрer Jumbo будет вновь задействован авиакомпанией Emirates на маршруте между чешской столицей и Дубаем в Объединенных Арабских Эмиратах. Рейс будет доступен каждый день, и пассажиры смогут посетить и легендарный бар на борту.
Авиакомпания заявляет, что передислокация гигантского Airbus является ответом на растущий спрос на рейсы между Прагой и Дубаем. Добавление самолета увеличит еженедельное предложение на 3 570 мест в бизнес- и экономклассах. Об этом перевозчик сообщил в пресс-релизе.

«Мы рады, что можем предложить лучшие из наших услуг чешским пассажирам. Знаковый самолет Emirates A380 с его уникальными особенностями, такими как бортовой зал ожидания, установил высокую планку в сфере авиаперевозок, и мы уверены, что он снова будет очень популярен среди чешских клиентов», — сказал региональный менеджер Emirates в Чешской Республике Боживой Трейбал.

Пересадка в Дубае используется пассажирами не только для путешествия в сам город, но и для стыковочных рейсов. Таким образом, чешские туристы получают доступ к сети из более чем 140 направлений в Азии, Индийском океане, на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии.

Airbus A380 авиакомпании Emirates дебютировал в Праге 1 мая 2016 года. В течение следующих четырех лет он был неотъемлемой частью аэропорта Рузине и лишь в 2020 году временно прекратил полеты из-за пандемии ковида.

С тех пор Airbus прекратил производство своего самого большого коммерческого пассажирского самолета. Последний выпущенный самолет совершил полет в конце 2021 года и поступил во флот авиакомпании Emirates.
самолёт путешествие Туризм Чехия
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