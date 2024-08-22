Вместо домика в горах — завод. Множится объем махинаций с объявлениями об апартаментах

В начале года Кристина Досталова из Праги захотела покататься на лыжах со своими друзьями в австрийском Зёльдене. «Мы выбрали жилье на Booking. Но когда позже мы попытались связаться с владельцем жилья по поводу нашего приезда, никто не ответил на наши сообщения. После телефонного звонка друг, хорошо говорящий по-немецки, выяснил, что по указанному адресу вместо домика в горах находится фабрика», — рассказала Досталова в интервью.



В последнюю минуту группе пришлось искать другое жилье. В результате они потратили на десятки тысяч больше.



«Мы не заплатили депозит за мошенническое жилье, поэтому Booking отказал нам в компенсации, заявив, что мы ничего не потеряли», — добавила Досталова.



По данным Чешской торговой инспекции, такие случаи конкретно в Чехии единичны. Однако при поездках за границу стоит быть бдительными. По данным британской организации потребителей Which? сотни пользователей по всему миру были вынуждены искать альтернативное жилье из-за подобных афер.



«Такие сайты, как Booking.com, физически не проверяют существование всех предлагаемых объектов. Они лишь удостоверяются, что адрес существует, и требуют от арендодателя предоставить удостоверение личности», — сообщает организация.



Booking.com утверждает, что случаи мошенничества на его платформе очень редки, и компания постоянно инвестирует в защиту клиентов и арендодателей. «Мы проводим многочисленные проверки недвижимости, прежде чем отель начнет принимать гостей, а также создали команду, которая постоянно выявляет и блокирует подозрительную активность», — заявили в компании.



«Наша служба поддержки клиентов также доступна 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы помочь с возвратом денег или найти альтернативное жилье», — добавили в компании.



Сложности с компенсацией

В некоторых случаях речь может идти не об откровенном мошенничестве, а о просроченном предложении, которое не было вовремя удалено порталом бронирования. Однако в любом случае для путешественника это заканчивается горько. Ему нелегко вернуть свои деньги.



«Речь всегда идет о менее известных заведениях. Подход Booking.com в таких ситуациях зависит от конкретного сотрудника колл-центра. Хуже обстоит дело с возмещением расходов на поиск альтернативного жилья на месте», — рассказал Ян Папеж, пресс-секретарь Ассоциации туристических агентов.



Лучший способ предотвратить подобные аферы — перепроверить бронирование до приезда и выяснить все нюансы об отеле или гостинице. Имеет ли клиент право на финансовую компенсацию, всегда зависит от конкретного случая. Договор на размещение заключается между потребителем и поставщиком услуг размещения.



«Booking.com несет ответственность только за ущерб, понесенный потребителем в результате очевидных ошибок при оказании своих услуг, например, публикации неверной информации. Такая ситуация может возникнуть, если портал продолжит публиковать информацию о жилье или рекламировать мошеннические предложения, даже если будет доказано, что он знал об этих ситуациях», — сказала Эдуарда Хекшова, директор организации потребителей dTest.



Более того, эта ответственность ограничена суммой бронирования.



Поразительно выгодная сделка

Одним из признаков мошенничества может быть слишком выгодное предложение, но всегда рекомендуется прочитать несколько последних отзывов от других клиентов. Однако, несмотря на жалобы пользователей, некоторые платформы неделями не удаляют предложение.



Если клиент оказался в ситуации, когда он не может остаться на месте, стоит задокументировать ситуацию. Если клиент расплачивался кредитной картой, он может потребовать сумму от своего банка через службу возврата платежей. Однако оценку ситуации все равно будет проводить банк.



Марни Вилкинг, глава отдела интернет-безопасности голландского портала Booking.com, недавно рассказала, что за последние полтора года кибермошенничество в туристической отрасли выросло в девять раз.



«Злоумышленники используют для атак искусственный интеллект, который уже имитирует электронные письма гораздо лучше, чем что-либо раньше», — отметила Вилкинг.



Внеплатформенные платежи

В ходе атак людей часто пытаются убедить передать данные своей карты, отправляя им поддельные, но очень убедительные ссылки на онлайн-бронирование. В данном контексте речь может идти о случаях, когда предложение размещается за пределами Booking.com и неправомерно использует его название.



«Как правило, это предложение с фотографиями и ссылкой на жилье на Booking, но с просьбой связаться по электронной почте и оплатить за пределами этой платформы», — говорит Ондржей Тихота, директор Европейского центра потребителей в Чехии.



В таких случаях можно обратиться в службу поддержки Booking.com и провести расследование в отношении поставщика жилья.



«Клиенты могут сообщать нам о любых подозрительных сообщениях через службу поддержки или нажав на кнопку „Сообщить о проблеме“. Ни одна законная сделка не потребует от человека сообщать конфиденциальную информацию, такую как данные кредитной карты, по электронной почте, в чате или по телефону», — сообщили в компании.