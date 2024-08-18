Mapy.cz расширяет навигацию в Словакии
7 октября 2024
18:00
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Мобильное приложение Mapy.cz расширяет навигацию в Словакии. Даже на дорогах восточных соседей, как и в Чехии, можно найти актуальную информацию о дорожной обстановке и оптимизировать маршрут. Об этом заявили представители компании Seznam.cz, которая управляет Mapy.cz.
Система дорожного движения в мобильном приложении теперь работает в Словакии точно так же, как и в Чехии.
«Она предоставляет пользователям полную информацию о текущей дорожной ситуации на словацких дорогах. Навигация автоматически рассчитывает наиболее удобный маршрут и позволяет избежать пробок, что также влияет на время прибытия, которое адаптировано к реальным условиям и статистике», — говорит Мартин Йержабек, менеджер команды Mapy.cz.
«Приложением Mapy.cz пользуются 400 тысяч пользователей в Словакии. Поэтому вполне естественно расширить доступность наших услуг и функций и дать возможность водителям за пределами Чешской Республики более эффективно планировать свои поездки на автомобиле», — пояснил Йержабек, добавив, что чешские водители, разумеется, также могут пользоваться актуальной информацией о дорожной ситуации на словацких дорогах.
Планировщик и важные оповещения
Он также перечислил преимущества, которые предлагает Mapy.cz. «Планировщик и навигация могут адаптировать маршрут к текущему трафику, поэтому приложение быстро находит маршрут во время движения, учитывая текущий трафик», — сказал менеджер команды Mapy.cz.
«Для повышения безопасности водители найдут в навигации важные предупреждения. В частности, о дорожных работах, препятствиях на дороге, полицейских замерах скорости и проверках или трафике автобусов. При превышении скорости приложение сначала предупреждает водителя визуально, а в случае значительного превышения скорости — звуковым сигналом. Но оно также сообщит вам о местах, где стоят камеры, измеряющие скорость», — сказал Йержабек.
Он подчеркнул, что данные о дорожном движении, используемые Mapy.cz, поступают как от пользователей приложения, так и из автопарков компаний. Впоследствии приложение автоматически преобразует их в картографические данные.
«Мы также ценим участие самих водителей. Для нас важно их сотрудничество в создании карты движения. Например, если во время движения они сталкиваются с выбоинами на дороге или другими препятствиями, они могут сообщить об этом во время навигации. В течение нескольких мгновений это сообщение будет показано всем остальным водителям. Чем больше водителей будет вовлечено в процесс, тем более актуальной будет информация о дорожной ситуации в «Картах», — говорит Йержабек.
Спокойствие даже в неясных ситуациях
По его словам, навигация теперь также показывает, например, где на самом деле находится съезд с кругового перекрестка. «Иногда ситуация за рулем не совсем ясна, поэтому полезно заранее знать, куда ведет дорога», — говорит менеджер команды Mapy.cz.
«Mapy.cz уже давно является одним из самых используемых приложений для навигации и планирования маршрутов в Чехии. Мы рады, что теперь можем предложить нашим пользователям такое же качество услуг в Словакии», — заключил Йержабек.
Mapy.cz используется жителями Чехии уже 25 лет, а мобильное приложение — с 2011 года. В настоящее время им можно пользоваться на платформах Android и iOS, включая, разумеется, Android Auto и Apple CarPlay.
«Она предоставляет пользователям полную информацию о текущей дорожной ситуации на словацких дорогах. Навигация автоматически рассчитывает наиболее удобный маршрут и позволяет избежать пробок, что также влияет на время прибытия, которое адаптировано к реальным условиям и статистике», — говорит Мартин Йержабек, менеджер команды Mapy.cz.
«Приложением Mapy.cz пользуются 400 тысяч пользователей в Словакии. Поэтому вполне естественно расширить доступность наших услуг и функций и дать возможность водителям за пределами Чешской Республики более эффективно планировать свои поездки на автомобиле», — пояснил Йержабек, добавив, что чешские водители, разумеется, также могут пользоваться актуальной информацией о дорожной ситуации на словацких дорогах.
Планировщик и важные оповещения
Он также перечислил преимущества, которые предлагает Mapy.cz. «Планировщик и навигация могут адаптировать маршрут к текущему трафику, поэтому приложение быстро находит маршрут во время движения, учитывая текущий трафик», — сказал менеджер команды Mapy.cz.
«Для повышения безопасности водители найдут в навигации важные предупреждения. В частности, о дорожных работах, препятствиях на дороге, полицейских замерах скорости и проверках или трафике автобусов. При превышении скорости приложение сначала предупреждает водителя визуально, а в случае значительного превышения скорости — звуковым сигналом. Но оно также сообщит вам о местах, где стоят камеры, измеряющие скорость», — сказал Йержабек.
Он подчеркнул, что данные о дорожном движении, используемые Mapy.cz, поступают как от пользователей приложения, так и из автопарков компаний. Впоследствии приложение автоматически преобразует их в картографические данные.
«Мы также ценим участие самих водителей. Для нас важно их сотрудничество в создании карты движения. Например, если во время движения они сталкиваются с выбоинами на дороге или другими препятствиями, они могут сообщить об этом во время навигации. В течение нескольких мгновений это сообщение будет показано всем остальным водителям. Чем больше водителей будет вовлечено в процесс, тем более актуальной будет информация о дорожной ситуации в «Картах», — говорит Йержабек.
Спокойствие даже в неясных ситуациях
По его словам, навигация теперь также показывает, например, где на самом деле находится съезд с кругового перекрестка. «Иногда ситуация за рулем не совсем ясна, поэтому полезно заранее знать, куда ведет дорога», — говорит менеджер команды Mapy.cz.
«Mapy.cz уже давно является одним из самых используемых приложений для навигации и планирования маршрутов в Чехии. Мы рады, что теперь можем предложить нашим пользователям такое же качество услуг в Словакии», — заключил Йержабек.
Mapy.cz используется жителями Чехии уже 25 лет, а мобильное приложение — с 2011 года. В настоящее время им можно пользоваться на платформах Android и iOS, включая, разумеется, Android Auto и Apple CarPlay.
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