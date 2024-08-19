Новые авианаправления из Праги: встречайте Ливерпуль, Белфаст и Кайсери

Зимнее расписание полетов этого года, которое начнет действовать с 27 октября, все еще не соответствует количеству маршрутов предзимнего периода 2019 года, когда выполнялись полеты по 121 направлению.



Пассажиры смогут улететь из Праги в Эдинбург, Ниццу, Неаполь, Нант, Глазго, Бирмингем и Афины. Среди новых направлений — Ливерпуль, Белфаст и Кайсери в центральной Турции. Кроме того, у Праги появятся новые рейсы в Манаму (Бахрейн), Пуэрто-Вальярта (Мексика) и Ольгин (Куба). Сохранятся и направления прошлых лет, такие как Пунта-Кана в Доминиканской Республике, Санта-Клара на Кубе, Фукуок во Вьетнаме, Краби в Таиланде, Момбаса в Кении, Занзибар, Салала в Омане и Сал в Кабо-Верде.



По словам Поса, пражскому аэропорту пришлось столкнуться с последствиями пандемии, изменением ситуации национального перевозчика Czech Airlines и, в связи с российско-украинской войной, с сокращением рейсов в Россию, Украину и Беларусь. Конфликт затрагивает и другие рейсы, например, в Азию. Перевозчикам приходится лететь в обход Украины, что задерживает некоторые рейсы до трех часов.





В этом году аэропорт выполняет рейсы в 180 стран, обслуживаемые 74 перевозчиками. По оценкам, лоукост-маршруты перевезут в этом году 7,4 миллиона пассажиров, или 45% от общего числа пассажиров. Это более чем на 136% больше, чем в 2019 году. На долю чехов приходится 44,5% всех пассажиров, в то время как в 2019 году доля чешских пассажиров составляла 39,8%.



Пражский аэропорт продолжает обсуждать расширение своих направлений и сосредоточится, например, на направлениях на Ближнем Востоке и в Африке. Прага интересна перевозчикам, но у них обычно нет достаточных мощностей для расширения. Некоторые перевозчики также сталкиваются с забастовками персонала.



По словам члена правления Мартина Кучеры, аэропорт Праги также продолжает расширять парковку и готовится к увеличению второго терминала и созданию центральной станции регистрации рядом с первым терминалом.





В прошлом году чистая прибыль аэропорта Праги составила 1,5 млрд крон, что на 1,2 млрд крон больше, чем в прошлом году. В предыдущие два года, 2020 и 2021, аэропорт был в минусе из-за ограничений движения во время пандемии COVID-19.