В Шпиндлерув-Млыне уже начали покрывать склоны снегом

«На прошлой неделе мы протестировали оборудование для снегогенерации на нашем курорте, и нынешние ночные морозы позволили нам провести первую серию снежных работ. В ночь с понедельника на вторник и со вторника на среду мы запустили снежные пушки на склонах в Святом Петре и Громовке. В верхних частях склонов все еще наблюдается инверсия, то есть температура около нуля, часто даже выше, когда невозможно положить снег, а в нижних частях — около 4-5 градусов ниже нуля», — сказал директор горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млын Рене Хронеш.





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Пожар на канатной дороге не помешает началу сезона

SkiResort Černá hora — Pec планирует начать работу в конце ноября — начале декабря. Лыжный сезон в горах Крконоше обычно начинается раньше всего на горнолыжном курорте Черна-Гора.





«Точная дата будет зависеть от природных условий, а пока мы ждем погоды, чтобы запустить производство снега», — сказала пресс-секретарь курорта Зина Плхова, добавив, что работа канатной дороги Черной горы, которая была повреждена пожаром на прошлой неделе, не находится под угрозой.



«На прошлой неделе у нас должна была быть плановая остановка, но из-за пожара она была перенесена на следующие выходные, 16 и 17 ноября. Но огонь не повредил само подъемное оборудование, технология не была затронута, так что в этом плане ущерба нет. Сейчас мы интенсивно восстанавливаем и чистим коридор доступа к платформе канатной дороги, чтобы 23 и 24 ноября можно было запустить канатную дорогу», — сказала Зина Плхова.