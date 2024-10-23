Ски-пассы в Альпах подорожали сильнее, чем в Чехии

Лыжников и сноубордистов в Чехии в этом сезоне не ожидает шок от цен. По крайней мере тех, кто уже привык покупать заранее в электронном магазине, чтобы избежать повышения стоимости в кассах до трети.



Например, крупнейший горнолыжный курорт в Крушных горах Клиновец сохранил цены на самые продаваемые в интернет-магазине дневные абонементы для взрослых на уровне 990 крон. На месте в кассе цена составит 1 150 крон. На другие ски-пассы курорт немного повысил цены — всего на 5% по истечении двух лет.



SkiResort Černá hora — Pec в Крконоше также продает абонемент на любой день за 990 крон. Однако он доступен в онлайн-продаже только до 24 декабря. В остальном цены зависят от дат и заполняемости. В настоящее время, например, однодневный абонемент на 26 декабря можно купить за 1 030 крон, а в кассе — за 1 390 крон, то есть на 35% дороже.





«В этом году мы переходим на динамическое ценообразование, аналогичное тому, что мы делаем с авиабилетами. Заранее купленные билеты и динамическое ценообразование сделают их дешевле. Но даже если вы купите на месте, цена не превысит прошлогоднюю», — сказал пресс-секретарь горнолыжного курорта Липно Йиржи Грунторад. Ски-пасс на целый день будет стоить 690 крон.



На шумавских горнолыжных курортах в Задове, Нове-Гутах и Квильде цены остались такими же, как и в прошлый раз. Однодневный вход для взрослых стоит 650 крон, для молодежи — 490 крон.



В ожидании снега

Недостаток снега на альпийских курортах в последние сезоны обусловлен теплым климатом. Бывали случаи, когда курортам удавалось поддерживать на склонах лишь узкие полосы искусственного снега, причем снег был мокрым и тяжелым. На больших высотах, напротив, после оттепели образовывался опасный лед.



Катание на лыжах в Альпах в этом году подорожало в среднем на 5-10%. Если в Чехии за однодневный билет лыжник заплатит в среднем 30-40 евро, то на обычном альпийском курорте он потратит 60 евро (1 518 крон), а на премиальном — почти 80 евро (2 024 кроны).



Многодневные ски-пассы стоят на несколько евро дешевле в день, а также при покупке онлайн. Однако разница с ценами в кассе не так велика, как в Чехии.



Например, Kronplatz в итальянских Доломитовых Альпах предлагает пятипроцентную скидку при покупке онлайн. После скидки день для взрослого стоит 73 евро (1 847 крон) в высокий сезон. В Абетоне, самом дешевом итальянском курорте, это стоит 48 евро (1 214 крон). Он предлагает около 50 километров трасс, аналогично крупнейшему чешскому горнолыжному курорту Černá Hora — Pec.



В Шамони-Монблан, одном из самых дорогих европейских горнолыжных курортов во Франции, лыжники платят 90 евро (2 280 крон) в день.



В Турции дешевле

«Ски-пассы в Австрии стали дороже, каждый год рост цен составляет до 10%», — подтвердила Клара Дивишкова, пресс-секретарь компании Čedok. В Бад-Кляйнкирххайме выгодное предложение, где дети до 12 лет могут кататься почти весь сезон в сопровождении родителей всего за один евро. А в Штубае дети до десяти лет катаются бесплатно.



Курорты в Чехии обычно предлагают от пяти до десяти километров трасс, и только самые крупные из них — десятки километров. В Альпах есть сотни километров трасс, соединенных канатными дорогами. Пересчитывать стоимость на длину трассы имеет смысл, особенно для лыжников-спортсменов.



При длительном пребывании наряду с ценами на ски-пассы играют роль также цены на транспорт, проживание и питание.





Катание на лыжах в Турции тоже популярный вариант. Благодаря дешевым отелям путешествие самолетом часто обходится дешевле, чем в Австрию. Другие более дешевые варианты катания — Банско в Болгарии или польская сторона Крконоше.