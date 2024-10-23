Свободные места в отелях Чехии на Рождество и Новый год быстро исчезают

Если вы планируете поездку на Рождество или Новый год в Чехию, рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно в популярных туристических регионах. Свободные места все еще есть, но их количество сокращается с каждым днем.



Прага и крупные города

Рождественские ярмарки и мероприятия адвента привлекают как чешских, так и иностранных туристов. Президент Ассоциации отелей и ресторанов Вацлав Старек подтверждает, что гостиницы, такие как Czech Inn Hotels, ожидают 95-100% заполняемости на каникулах и до 100% в канун Нового года. «Свободные места исчезают быстро», — отметил вице-президент сети Петр Чабера.



Среднечешский и Карловарский края

В популярных районах Среднечешского края свободные места еще доступны. Однако в компаниях, таких как Lázně Poděbrady, три отеля на Рождество уже распроданы, а на Новый год остались считанные номера. В Карловарском крае традиционно высок спрос со стороны чешских и немецких туристов. В отеле Thermal к концу года забронировано больше номеров, чем в прошлом, срок пребывания гостей также увеличился.



Горнолыжные курорты Шумава и Липно

В Пльзенском крае интерес растет как со стороны чехов, так и иностранных туристов. В отеле Orea Resort Horizont на курорте Шумава на адвент номера почти полностью забронированы, а на Новый год заполненность составляет 80%. Район плотины Липно также популярен, особенно в новогоднюю ночь.



Крконоше и Либерецкий край

На курортах Крконоше, таких как Шпиндлерув-Млин, на Новый год заполненность составляет около 70-80%, а на Рождество — около 50%. Однако жилье еще можно найти во всех ценовых категориях.



Южная Моравия, Злинский и другие регионы

В Злинском крае, особенно в горах Бескиды, рождественские и новогодние места бронируются заранее. Например, отели Lanterna и Horal в Велке-Карловице распроданы на месяц раньше обычного. Южноморавские отели также пользуются популярностью благодаря иностранным туристическим агентствам.



Есеники и Высочина

В Оломоуцком крае большинство номеров на праздники занято, несмотря на последствия недавних наводнений. В Высочине отель Orea Resort Devět Skal заполнен на 75% на Рождество и на 50% — на Новый год.



Пардубицкий и Устецкий края

В Пардубицком крае активность выше в канун Нового года, хотя часть номеров все еще доступна. В Устецком крае спрос на праздничный сезон есть. Но даже если Рождество и конец года полностью забронированы, многие могут отменить бронирование, если не будет снега, согласно выводам Чешского агентства новостей.