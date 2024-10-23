Свободные места в отелях Чехии на Рождество и Новый год быстро исчезают
25 ноября 2024
19:30
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Чешские отели продолжают предлагать свободные места на праздничный сезон, но в популярных локациях, таких как горные курорты и Прага, многие номера уже распроданы. Согласно опросу, проведенному Чешским агентством новостей, заполняемость отелей в этом году может вернуться к уровню до пандемии.
Если вы планируете поездку на Рождество или Новый год в Чехию, рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно в популярных туристических регионах. Свободные места все еще есть, но их количество сокращается с каждым днем.
Прага и крупные города
Рождественские ярмарки и мероприятия адвента привлекают как чешских, так и иностранных туристов. Президент Ассоциации отелей и ресторанов Вацлав Старек подтверждает, что гостиницы, такие как Czech Inn Hotels, ожидают 95-100% заполняемости на каникулах и до 100% в канун Нового года. «Свободные места исчезают быстро», — отметил вице-президент сети Петр Чабера.
Среднечешский и Карловарский края
В популярных районах Среднечешского края свободные места еще доступны. Однако в компаниях, таких как Lázně Poděbrady, три отеля на Рождество уже распроданы, а на Новый год остались считанные номера. В Карловарском крае традиционно высок спрос со стороны чешских и немецких туристов. В отеле Thermal к концу года забронировано больше номеров, чем в прошлом, срок пребывания гостей также увеличился.
Горнолыжные курорты Шумава и Липно
В Пльзенском крае интерес растет как со стороны чехов, так и иностранных туристов. В отеле Orea Resort Horizont на курорте Шумава на адвент номера почти полностью забронированы, а на Новый год заполненность составляет 80%. Район плотины Липно также популярен, особенно в новогоднюю ночь.
Крконоше и Либерецкий край
На курортах Крконоше, таких как Шпиндлерув-Млин, на Новый год заполненность составляет около 70-80%, а на Рождество — около 50%. Однако жилье еще можно найти во всех ценовых категориях.
Южная Моравия, Злинский и другие регионы
В Злинском крае, особенно в горах Бескиды, рождественские и новогодние места бронируются заранее. Например, отели Lanterna и Horal в Велке-Карловице распроданы на месяц раньше обычного. Южноморавские отели также пользуются популярностью благодаря иностранным туристическим агентствам.
Есеники и Высочина
В Оломоуцком крае большинство номеров на праздники занято, несмотря на последствия недавних наводнений. В Высочине отель Orea Resort Devět Skal заполнен на 75% на Рождество и на 50% — на Новый год.
Пардубицкий и Устецкий края
В Пардубицком крае активность выше в канун Нового года, хотя часть номеров все еще доступна. В Устецком крае спрос на праздничный сезон есть. Но даже если Рождество и конец года полностью забронированы, многие могут отменить бронирование, если не будет снега, согласно выводам Чешского агентства новостей.
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