Цены на туры выросли на 23% за пять лет

Чаще всего жители Чехии едут на неделю, а на более экзотические поездки обычно тратят от 35 000 до 40 000 крон. «Но в последнюю минуту экзотику можно найти за 20 000 крон, а в исключительных случаях и дешевле. Если следить за предложениями, то сейчас можно купить, например, поездку в Кению за 19 000», — говорит Грнчиржова. Другие популярные экзотические направления — это, как правило, те, куда можно прилететь напрямую, как из чешских аэропортов, так и из Вены или близлежащих польских аэропортов. Это Таиланд, Мексика, Куба или Доминиканская Республика. Однако в среднем чехи тратят на обычную поездку не более 15 000 крон, и это места в Средиземноморье или Египте.



«Думаю, люди экономят в других местах. После ограничений, которые были самыми жесткими в 2021 году, мы наблюдали большой рост продаж в позапрошлом и прошлом году, но в этом году ситуация более стабильная, и рост гораздо ниже. Однако ожидается, что спрос на туры все же немного вырастет, о чем также свидетельствует интерес иностранных туристических агентств к чешскому рынку», — говорит Грнчиржова.





Чаще всего туры покупают семьи с маленькими детьми или пожилые пары, а молодые люди без детей путешествуют самостоятельно. «Новая тенденция, пришедшая к нам из-за рубежа, — это путешествия трех поколений. Это означает, что семьи с детьми берут с собой на отдых своих родителей. У нас все больше и больше таких запросов», — говорит Грнчиржова. И хотя летний сезон остается основным, все больше людей путешествуют в межсезонье.





Два первых неевропейских города по отдельным продажам билетов — Бангкок и Нью-Йорк, тогда как до ковида эти города занимали шестое и четвертое места. Париж занимает третье место. Из числа ведущих направлений выбыли Лондон, Москва и Барселона. В последнее время очень популярной стала Малага в Испании, которая вошла в десятку самых востребованных европейских направлений как за счет своей привлекательности, так и благодаря доступности из чешских аэропортов или Вены.





Несмотря на то, что цены на билеты по сравнению с 2019 годом стремительно выросли, особенно на дальние рейсы, спрос в этом году уже примерно на уровне прошлого предрождественского года. «Рейсы в Бангкок и Париж подорожали на 43%, а в Нью-Йорк — на 35%. Все основные направления выросли в цене, нигде не было снижения цен. Наша маржа как посредника остается прежней, но рентабельность ниже из-за расходов», — сказала Грнчиржова. Она также отметила, что повышение цен касается только базовой стоимости билета, но бюджетные авиакомпании включают в стоимость билета только ручную кладь, а за все остальное пассажирам обычно приходится доплачивать.





Ожидается, что рынок авиабилетов также будет незначительно расти. «По мнению перевозчиков и экспертов, он может составить около 4% в годовом исчислении», — говорит Грнчиржова. В отличие от рынка туров, форма чешского рынка авиабилетов существенно не изменилась, и продавцы остались примерно теми же.