Билеты за биткоины? Letuska.cz введет новый способ оплаты в следующем году

Помимо прочего новый закон предполагает освободить такие платежи от налога с продаж после трех лет владения, подобно акциям. В то же время он будет учитывать и более мелкие транзакции на сумму до 100 000 крон, о которых держателям криптовалют не придется сообщать в своих налоговых декларациях.



«После законодательного облегчения положения держателей криптовалют покупка и движение виртуальной валюты станут гораздо более распространенными и войдут в кошельки людей, которые до сих пор лишь задумывались об электронной валюте», — сказал Трейбал. По его словам, розничные торговцы смогут принимать биткоин для оплаты авиабилетов, туристической страховки и других услуг.



Продавцы авиабилетов Pelikán, Student Agency Travel и Kiwi.com пока не заметили спроса на такие платежи. «Однако мы следим за развитием рынка и предпочтениями наших клиентов. Если в будущем мы увидим спрос на этот способ оплаты, мы готовы рассмотреть возможность его внедрения в наши услуги», — утверждает Александра Яноушек Костржикова, представитель Student Agency Travel. Два других продавца выразили аналогичное мнение.



В следующем году Pelikan позволит владельцам цифровых активов входить в свои учетные записи премиум-услуг через цифровой кошелек. «Путешественник, у которого есть цифровой кошелек, получит преимущества VIP-услуг. Мы дифференцируем различные уровни в зависимости от типа и объема цифровых активов в кошельке», — говорит пресс-секретарь компании Катарина Шухтерова.



Новый закон о цифровизации финансового рынка должен ввести правила регулирования рынка криптоактивов и обеспечить лучшую защиту потребителей. Надзор за рынком будет осуществлять Чешский национальный банк. Закон был одобрен Палатой общин на прошлой неделе и теперь поступит на рассмотрение в Сенат. В нем также будут прописаны, например, требования к профессиональной компетентности. К ним относится способность правильно объяснить клиенту природу криптоактивов, информацию, относящуюся к этой области, или услуги, связанные с криптоактивами, и дать рекомендации.