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Билеты за биткоины? Letuska.cz введет новый способ оплаты в следующем году

Новости и статьи
15 декабря 2024
15:00
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Чешский сайт по продаже билетов Letuška.cz в первой половине следующего года разрешит оплату биткоинами. Компания реагирует на растущий интерес своих клиентов к альтернативным платежам и на грядущий закон о цифровизации финансового рынка, заявил в среду Йозеф Трейбал, директор портала Letuška.cz. Другие опрошенные ритейлеры пока не планируют вводить криптовалютные платежи, но готовы отреагировать на потенциальный спрос.
Помимо прочего новый закон предполагает освободить такие платежи от налога с продаж после трех лет владения, подобно акциям. В то же время он будет учитывать и более мелкие транзакции на сумму до 100 000 крон, о которых держателям криптовалют не придется сообщать в своих налоговых декларациях.

«После законодательного облегчения положения держателей криптовалют покупка и движение виртуальной валюты станут гораздо более распространенными и войдут в кошельки людей, которые до сих пор лишь задумывались об электронной валюте», — сказал Трейбал. По его словам, розничные торговцы смогут принимать биткоин для оплаты авиабилетов, туристической страховки и других услуг.

Продавцы авиабилетов Pelikán, Student Agency Travel и Kiwi.com пока не заметили спроса на такие платежи. «Однако мы следим за развитием рынка и предпочтениями наших клиентов. Если в будущем мы увидим спрос на этот способ оплаты, мы готовы рассмотреть возможность его внедрения в наши услуги», — утверждает Александра Яноушек Костржикова, представитель Student Agency Travel. Два других продавца выразили аналогичное мнение.

В следующем году Pelikan позволит владельцам цифровых активов входить в свои учетные записи премиум-услуг через цифровой кошелек. «Путешественник, у которого есть цифровой кошелек, получит преимущества VIP-услуг. Мы дифференцируем различные уровни в зависимости от типа и объема цифровых активов в кошельке», — говорит пресс-секретарь компании Катарина Шухтерова.

Новый закон о цифровизации финансового рынка должен ввести правила регулирования рынка криптоактивов и обеспечить лучшую защиту потребителей. Надзор за рынком будет осуществлять Чешский национальный банк. Закон был одобрен Палатой общин на прошлой неделе и теперь поступит на рассмотрение в Сенат. В нем также будут прописаны, например, требования к профессиональной компетентности. К ним относится способность правильно объяснить клиенту природу криптоактивов, информацию, относящуюся к этой области, или услуги, связанные с криптоактивами, и дать рекомендации.
Чехия криптовалюта билеты самолёт
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