Еще больше горнолыжных курортов открыли сезон в эти выходные

Например, начал работу курорт Долни-Морава под Кралицким Снежником. Курорт посетили около 1 500 лыжников, из 10,5 километров трасс доступны 4,5 километра, снежный покров составляет от 60 до 80 сантиметров. Вокруг курорта проложены десятки километров трасс для беговых лыж. Первоначально предполагалось, что зона на Буковой горе откроется в субботу. Однако погода отложила начало сезона.



В субботу утром открыл сезон Ski&Bike Špičák в Шумаве, крупнейший горнолыжный курорт Пльзеньского края, который будет работать ежедневно. Небольшие курорты Вайсова-лука и Альпалоука пока будут работать по выходным. Трассы для беговых лыж прокладываются только в Модраве.



В Карловарском крае катание на лыжах идет в Клиновце, Потучках и в Божи-Даре в районе Новако. Там на склонах лежит от 50 до 100 сантиметров преимущественно технического снега. Условия для катания на беговых лыжах пока не идеальны.



Тысячи людей приехали покататься на лыжах и сноубордах в горы Либерецкого края. Сезон открылся в эти выходные на четырех горнолыжных курортах. В субботу посещаемость была выше, вчера погода ухудшилась и стало теплее. Но, по словам операторов, горнолыжные курорты должны справиться с погодными условиями. В субботу на горнолыжном курорте Ештед днем каталось около 870 человек, а вечером — около 1 100. На горнолыжном склоне Нова-Скалки вчера каталось почти 500 человек. Гаррахов в Крконоше принял в субботу около 1 000 лыжников. Горнолыжные курорты в Рокитнице-над-Йизерой и Танвальдском Шпичаке также уже работают.



Крупнейший горнолыжный курорт в Крконоше, Шпиндлерув-Млин, в выходные предоставил 15 километров трасс из 30.





«В субботу было больше посетителей — почти 4 000 лыжников, а в воскресенье — на 1 000 меньше», — сказала ČTK представитель курорта Катержина Пршибылова.





Множество людей также катались на лыжах на курорте SkiResort Черна-Гора — Пец в выходные. В Черна-Горе, Пец-под-Снежкой и Мала-Упе находится более 18 километров лыжных трасс.



Сотни лыжников посетили в выходные дни несколько курортов в Есениках, где уже начался зимний сезон. Операторы курортов высоко оценили посещаемость и хорошие условия для катания.





«Это прекрасная зима, все белое. На склонах лежит от 40 до 70 сантиметров снега. Мы катаемся на северных склонах. Для предрождественских выходных посещаемость была очень хорошей, больше, чем мы ожидали. Мы очень довольны», — сказал Мартин Дубский, управляющий горнолыжным курортом Червеногорске-Седло. В этом году сезон на курорте начался в пятницу.



Ежедневно можно кататься на лыжах в Бранне в регионе Шумперк, где зимний сезон открылся первым.



Согласно прогнозу Чешского гидрометеорологического института, в ближайшие дни должно потеплеть до 12 градусов, и ночью в основном не будет заморозков. В выходные должно снова похолодать, на средних высотах может выпасть снег.