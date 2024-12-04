Скоро на рынке появится одна из крупнейших турфирм в Европе. Польский холдинг WP покупает Invia

Инвестиционная группа Rockaway Capital продает акции туристического ритейлера Invia Group компании WP Holding. Получив более 100 процентов акций, WP Holding станет одним из крупнейших туристических агентств в Европе, в состав которого войдут активы Invia Group, Szallas Group и Wakacje.pl.



Стоимость сделки приближается к 240 миллионам евро (около шести миллиардов крон). Это одна из крупнейших сделок 2024 года в Польше, и она может быть увеличена за счет чистого прироста денежных средств до даты закрытия сделки.



«Invia Group — ключевой актив в нашем портфеле и свидетельство нашей способности создавать и превращать компании в лидеров в своих отраслях. С момента приобретения подразделения Invia CEE в 2016 году мы расширили свою деятельность в регионе DACH и консолидировали группу. Благодаря нашей поддержке Invia успешно преодолела пандемический кризис и укрепила свои позиции», — сказал Ярослав Чернек, инвестиционный партнер Rockaway Capital.



WP Holding приобретет акции у существующих акционеров Invia, которыми, помимо Rockaway Capital, является китайская государственная инвестиционная компания CITIC Group. Rockaway Capital управляет портфелем стоимостью 2,3 миллиарда евро, который включает в себя прямые инвестиции, венчурный капитал, блокчейн, цифровые активы и недвижимость.



Сделка все еще должна быть одобрена Управлением по конкуренции и защите потребителей в Польше, а также подлежит одобрению Шанхайской объединенной биржи активов и акций, что необходимо в связи с регулированием Китайской Народной Республики в отношении обращения с зарубежные активы государственных предприятий.



«WP Holding, как стратегический игрок в туристическом секторе, имеет хорошие возможности для того, чтобы взять на себя управление Invia Group как стабильной, сбалансированной и хорошо позиционированной компанией и продолжить ее рост и развитие. Сделка позволит Invia выйти на следующий этап своего развития в качестве европейского лидера в области электронных путешествий. Мы благодарим всех коллег и друзей Invia Group за их упорную работу и вклад и желаем им и WP всего наилучшего в следующей главе их пути», — сказал Чернек.



Помимо Чехии, Invia Group также работает в Германии, Австрии, Швейцарии, Словакии, Венгрии и Польше.



Технологическая холдинговая компания WP Holding работает в интернет-пространстве в секторах туризма, СМИ и потребительских финансовых продуктов и владеет крупнейшей онлайн-платформой для международных путешествий в Польше.



Приобретение Invia Group значительно увеличит присутствие WP Holding на чешском рынке, где она активно работает с 2022 года, когда приобрела Szallas Group, владельца туристических платформ hotel.cz, hotely.cz, spa.cz.



«WP Holding вошел в туристический сегмент в 2015 году, приобретя Wakacje.pl. Сегодня Wakacje.pl в одиннадцать раз больше, чем на момент покупки. Успех компании обусловлен отличной командой, а также поддержкой WP Holding и передовыми маркетинговыми ноу-хау WP», — говорит Адам Рогалински, вице-президент WP Holding S.A., который отвечает за сделку.



«После слияния с Invia Group мы хотим использовать эти навыки для создания регионального лидера, который сможет комплексно удовлетворять потребности клиентов и эффективно конкурировать с крупными технологическими компаниями», — добавляет Рогалински.



Расходы на туризм в Центральной и Восточной Европе в настоящее время растут, и WP Holding сможет извлечь из этого выгоду благодаря приобретению Invia.



По оценкам, европейский туристический рынок оценивается примерно в 600 миллиардов евро и постоянно растет. Германия имеет наибольшую долю в нем, на которую приходится до 19 процентов расходов европейцев на туризм. И наоборот, Центральная и Восточная Европа имеет относительно небольшую долю рынка, но имеет наиболее многообещающий потенциал роста.



WP Holding котируется на Варшавской фондовой бирже с 2015 года. За 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2024 года, объем продаж компании составил почти 347 миллионов евро, а EBITDA (прибыль после учёта процентов, налогов и амортизации) — 104 миллиона евро.



За 12-месячный период, закончившийся в сентябре 2024 года, выручка Invia составила 183 миллиона евро, а EBITDA — 37 миллионов евро. За последний год более двух миллионов клиентов отправились в отпуск с Invia.