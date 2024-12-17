С 2025 года путешествие в Великобританию для жителей Чехии станет немного сложнее из-за новой анкеты
8 января 2025
10:00
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Путешествие из Чехии в Великобританию до сих пор не представляло собой ничего сложного. Достаточно было взять с собой в поездку заграничный паспорт, и можно было ехать. Но с апреля гражданам ЕС придется сначала заполнить форму ETA — электронного разрешения на въезд — и заплатить 10 фунтов стерлингов (примерно 300 крон).
Граждане всех стран, которым для въезда в Великобританию не требуется виза, должны будут подавать заявление на получение ETA. Со среды, 8 января, это коснется и ряда неевропейских стран, включая США, Мексику, Бразилию, Японию и Израиль. Для граждан ЕС ключевой датой является 5 апреля, когда они также должны будут подать заявление на получение разрешения.
Электронное разрешение на въезд предназначено для пребывания в стране менее полугода, особенно в туристических или рабочих целях. Однако есть и другие категории, для которых необходимо подавать заявление на получение ETA, например, для краткосрочного пребывания на учебе.
Подать заявку можно будет онлайн, причем проще всего это сделать через мобильное приложение, что займет не более 10 минут. Пользователи загружают в приложение свою фотографию и данные из паспорта, с которым они едут в Великобританию. Из-за комиссии кредитная карта все же необходима.
По данным CNN, ожидается, что утверждение ETA займет около трех дней, но британские власти предупреждают, что это может занять больше времени. Поэтому рекомендуется подумать об этом и заполнить форму заблаговременно. ETA действителен в течение двух лет и может быть использован по своему усмотрению в течение этого времени, но следует отметить, что путешественникам все равно придется пройти обычные паспортные и пограничные проверки.
ETA также требуется пассажирам, для которых Великобритания — это просто остановка во время путешествия за границу. Электронное разрешение на въезд просто необходимо при каждом въезде на британскую землю — без него человека не пропустят через паспортный контроль.
Электронное разрешение на въезд предназначено для пребывания в стране менее полугода, особенно в туристических или рабочих целях. Однако есть и другие категории, для которых необходимо подавать заявление на получение ETA, например, для краткосрочного пребывания на учебе.
Подать заявку можно будет онлайн, причем проще всего это сделать через мобильное приложение, что займет не более 10 минут. Пользователи загружают в приложение свою фотографию и данные из паспорта, с которым они едут в Великобританию. Из-за комиссии кредитная карта все же необходима.
По данным CNN, ожидается, что утверждение ETA займет около трех дней, но британские власти предупреждают, что это может занять больше времени. Поэтому рекомендуется подумать об этом и заполнить форму заблаговременно. ETA действителен в течение двух лет и может быть использован по своему усмотрению в течение этого времени, но следует отметить, что путешественникам все равно придется пройти обычные паспортные и пограничные проверки.
ETA также требуется пассажирам, для которых Великобритания — это просто остановка во время путешествия за границу. Электронное разрешение на въезд просто необходимо при каждом въезде на британскую землю — без него человека не пропустят через паспортный контроль.
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