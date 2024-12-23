Восхождение на Эверест станет невероятно дорогим. Разрешение теперь будет стоить 360 000 крон

Непал повысит цены впервые за почти 10 лет. «Цена на разрешения долгое время оставалась неизменной, и теперь мы ее обновили», — прокомментировал Нараян Прасад Регми, глава местного офиса по туризму.



Новый прайс вступит в силу в сентябре этого года. Помимо основного сезона восхождений, который длится всего несколько недель в апреле и мае, разрешения, выданные в менее популярные периоды года с сентября по ноябрь и с декабря по февраль, также подорожают на 36%. Теперь альпинисты будут платить 7 500 долларов (180 000 крон) за первый ближайший сезон и 3 750 долларов (90 000 крон) за второй.



По словам представителей иностранных агентств, организующих экспедиции, повышение цен на разрешения не является сюрпризом. «Мы ожидали этого», — сказал Лукас Фуртенбах из австрийской компании Furtenbach Adventures. Он добавил, что это вполне объяснимый шаг. «Я уверен, что собранные средства будут направлены на защиту окружающей среды и повышение безопасности Эвереста», — говорит Фуртенбах.



Непал часто критикуют за то, что он пускает слишком много людей на самую высокую гору в мире, но при этом пренебрегает техническим обслуживанием и безопасностью. Регми, однако, говорит, что уборка на Эвересте проводится регулярно.





Альпинисты также отмечают, что характер горы меняется. Из-за потепления снега на горе становится все меньше, а камней все больше.