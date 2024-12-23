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Восхождение на Эверест станет невероятно дорогим. Разрешение теперь будет стоить 360 тысяч крон

Новости и статьи
22 января 2025
19:30
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Восхождение на вершину самой высокой горы в мире станет еще дороже с сентября. Непал планирует поднять цены на 36%. В пиковый сезон вместо нынешних 11 000 долларов (265 000 чешских крон) оно будет стоить 15 000 долларов (361 000 чешских крон).
Непал повысит цены впервые за почти десять лет. «Цена на разрешения долгое время оставалась неизменной, и теперь мы ее обновили», — прокомментировал Нараян Прасад Регми, глава местного офиса по туризму.

Новый прайс вступит в силу в сентябре этого года. Помимо основного сезона восхождений, который длится всего несколько недель в апреле и мае, разрешения, выданные в менее популярные периоды года с сентября по ноябрь и с декабря по февраль, также подорожают на 36%. Теперь альпинисты будут платить 7 500 долларов (180 000 чешских крон) за первый ближайший сезон и 3 750 долларов (90 000 крон) за второй.

По словам представителей иностранных агентств, организующих экспедиции, повышение цен на разрешения не является сюрпризом. «Мы ожидали этого», — сказал Лукас Фуртенбах из австрийской компании Furtenbach Adventures. Он добавил, что это вполне объяснимый шаг. «Я уверен, что собранные средства будут направлены на защиту окружающей среды и повышение безопасности Эвереста», — говорит Фуртенбах.

Непал часто критикуют за то, что он пускает слишком много людей на самую высокую гору в мире, но при этом пренебрегает техническим обслуживанием и безопасностью. Регми, однако, говорит, что уборка на Эвересте проводится регулярно.

Альпинисты также отмечают, что характер горы меняется. Из-за потепления снега на горе становится все меньше, а камней все больше.
горы туристы
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