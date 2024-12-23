Восхождение на Эверест станет невероятно дорогим. Разрешение теперь будет стоить 360 тысяч крон
22 января 2025
19:30
310
Восхождение на вершину самой высокой горы в мире станет еще дороже с сентября. Непал планирует поднять цены на 36%. В пиковый сезон вместо нынешних 11 000 долларов (265 000 чешских крон) оно будет стоить 15 000 долларов (361 000 чешских крон).
Непал повысит цены впервые за почти десять лет. «Цена на разрешения долгое время оставалась неизменной, и теперь мы ее обновили», — прокомментировал Нараян Прасад Регми, глава местного офиса по туризму.
Новый прайс вступит в силу в сентябре этого года. Помимо основного сезона восхождений, который длится всего несколько недель в апреле и мае, разрешения, выданные в менее популярные периоды года с сентября по ноябрь и с декабря по февраль, также подорожают на 36%. Теперь альпинисты будут платить 7 500 долларов (180 000 чешских крон) за первый ближайший сезон и 3 750 долларов (90 000 крон) за второй.
По словам представителей иностранных агентств, организующих экспедиции, повышение цен на разрешения не является сюрпризом. «Мы ожидали этого», — сказал Лукас Фуртенбах из австрийской компании Furtenbach Adventures. Он добавил, что это вполне объяснимый шаг. «Я уверен, что собранные средства будут направлены на защиту окружающей среды и повышение безопасности Эвереста», — говорит Фуртенбах.
Непал часто критикуют за то, что он пускает слишком много людей на самую высокую гору в мире, но при этом пренебрегает техническим обслуживанием и безопасностью. Регми, однако, говорит, что уборка на Эвересте проводится регулярно.
Новый прайс вступит в силу в сентябре этого года. Помимо основного сезона восхождений, который длится всего несколько недель в апреле и мае, разрешения, выданные в менее популярные периоды года с сентября по ноябрь и с декабря по февраль, также подорожают на 36%. Теперь альпинисты будут платить 7 500 долларов (180 000 чешских крон) за первый ближайший сезон и 3 750 долларов (90 000 крон) за второй.
По словам представителей иностранных агентств, организующих экспедиции, повышение цен на разрешения не является сюрпризом. «Мы ожидали этого», — сказал Лукас Фуртенбах из австрийской компании Furtenbach Adventures. Он добавил, что это вполне объяснимый шаг. «Я уверен, что собранные средства будут направлены на защиту окружающей среды и повышение безопасности Эвереста», — говорит Фуртенбах.
Непал часто критикуют за то, что он пускает слишком много людей на самую высокую гору в мире, но при этом пренебрегает техническим обслуживанием и безопасностью. Регми, однако, говорит, что уборка на Эвересте проводится регулярно.
Альпинисты также отмечают, что характер горы меняется. Из-за потепления снега на горе становится все меньше, а камней все больше.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
10 ЯНВАРЯ 2025
2992
22:00
8 ЯНВАРЯ 2025
5812
21:00
7 ЯНВАРЯ 2025
801
08:00
7 ЯНВАРЯ 2025
2805
09:00
3 ЯНВАРЯ 2025
7814
22:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
41599
19:30
31 ДЕКАБРЯ 2024
918
15:45
31 ДЕКАБРЯ 2024
58156
15:00
27 ДЕКАБРЯ 2024
2910
09:00
26 ДЕКАБРЯ 2024
1015
12:00
25 ДЕКАБРЯ 2024
1284
19:30
24 ДЕКАБРЯ 2024
29302
21:00
23 ДЕКАБРЯ 2024
924