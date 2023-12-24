25 декабря – традиционное Рождество в Чехии

25-е декабря – Рождество Христово





25-е декабря в Чешской Республике относится к праздничным и выходным дням. В этот день чехи отмечают Рождество и день рождения Бога. Христиане празднуют рождение Иисуса Христа, которого Бог устами пророков послал как спасителя. По библейской истории, беременная дева Мария со своим будущим мужем Иосифом из Назарета отправилась из северного Израиля в Вифлеем, находящийся возле Иерусалима, чтобы поучаствовать в обязательной переписи населения. Именно там у нее и родился божий сын.



Как отмечают Рождество в Чехии?









25-е декабря в Чехии называют «Божьим пиром». В этот торжественный день принято собираться всей семьей, дарить подарки, ходить в гости к родственникам на праздничные обеды и ужины. По традиции в чешских домах на рождественский стол подают печеного гуся с капустой и кнедликами или утку ( карпа и картофельный салат готовят в Сочельник).

К традиционным обычаям относится и семейный поход в один из костелов, где с Сочельника (Щедрого дня) выставлены ясли (празднично оформленная колыбель, в которой лежит новорожденный Иисус). В это время в костелах проходит рождественская служба, посвященная рождению Иисуса Христа, служители зачитывают отрывки из Евангелия, рассказывающие о родившемся спасителе. Раньше чешские костелы всегда были полны людьми во время мессы, да и в наше время многие семьи посещают их, чтобы полюбоваться композицией с яслями и еще больше прочувствовать торжественную атмосферу Рождества.



В старые времена в винодельческих областях Чехии верующие люди по традиции следили во время мессы за проникающими солнечными лучами. Если при службе они освещали священника, то это расценивалось как знамение богатого урожая в наступающем году.





В прошлом на первый праздник Рождества в Чехии нельзя было работать и дома, поэтому люди даже не застилали постели. Такой значительный день и на минуту не должен был быть осквернен трудом. Сейчас в этот день тоже никто не работает, хотя для современного человека сложно придерживаться обычая не выходить 25-го декабря из дома и проводить его только в кругу своей семьи, размышляя о жизни и отдыхая.



Рождество в странах мира





Во многих других государствах Рождество празднуют в тот же день, что и в Чехии, причем дата 25-е декабря играет важную роль. В западной Европе и Северной Америке подарки дарят и распаковывают утром именного этого дня. Нужно сказать, что в Соединенных Штатах празднование Рождества проходит только 25-го декабря, а не в течение трех дней, как в Чехии. В православных странах Рождество отмечают 7-го января.

Несмотря на различия между традициями, для всех людей Рождество становится душевным семейным праздником, полным спокойствия и уюта. В этот день можно отвлечься от каждодневной рабочей гонки и в идиллической атмосфере отдохнуть от забот, побыть с близкими и набраться положительной энергии для вступления в новый год.