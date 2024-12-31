Житель Чехии изобрел самое полезное приложение для телефона

Новости и статьи 9 февраля 2025 13:00 581

Во время поездки в Финляндию, где вы собираетесь увидеть северное сияние, за вами теперь сможет присматривать Чешская служба спасения. Вызвать помощь можно одним нажатием кнопки.