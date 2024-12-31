Житель Чехии изобрел самое полезное приложение для телефона
9 февраля 2025
13:00
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Во время поездки в Финляндию, где вы собираетесь увидеть северное сияние, за вами теперь сможет присматривать Чешская служба спасения. Вызвать помощь можно одним нажатием кнопки.
Это то приложение, которое вы хотели бы иметь в своем телефоне, но никогда не использовать. Так считает Филип Маленяк, который придумал Záchranka еще в университете и за годы работы превратил его в инструмент, помогающий защищать жизни людей не только в Чехии, но и за рубежом. Теперь же происходит очередное международное расширение, которое сделает приложение еще более полезным.
В чрезвычайных ситуациях людям нужен самый простой способ вызвать помощь. Например, просто удерживая большую красную кнопку на своем телефоне, который позвонит в диспетчерский центр экстренных служб и автоматически отправит им координаты. Именно такое приложение придумал Филип Маленяк и описал в своей бакалаврской работе в Технологическом университете Брно.
Он перенес его с бумаги в реальность, интегрировал в него линии экстренной связи медицинских спасательных служб и служб спасения в горах и предложил его людям девять лет назад, тогда в качестве простого инструмента для вызова помощи. Но потенциал приложения оказался гораздо шире, и оно начало предлагать видеозвонки со спасателями или оповещения об опасных природных явлениях.
Чехи, однако, отправляются в горы не только на родине, но и за границей, где обычно работают другие линии экстренной помощи. Было бы логично, чтобы Záchranka была так же полезна в других странах. Сначала она связалась со Словакией, затем с Австрией, потом с Венгрией. А теперь оригинальный студенческий проект распространяется на скандинавские страны.
Четвертой зарубежной страной стала Финляндия, где Záchranka соединяется с местной линией экстренной помощи 112. Это означает, что если во время знакомства с природными красотами страны тысячи озер возникнет кризисная ситуация, туристы смогут вызвать помощь прямо из приложения.
«В Финляндии уже давно работает национальное приложение 112 Suomi для граждан и гостей страны. Однако туристы часто не знают о возможности связаться с линией экстренной помощи в Финляндии через это приложение. Поэтому я очень рад, что благодаря сотрудничеству с финскими коллегами и инициативе PEMEA эти два приложения были объединены», — говорит Маленяк о расширении.
В рамках налаживания отношений он побывал в Хельсинки, где в присутствии посла Чехии Адама Войтеха также была проведена церемония подписания соглашения о сотрудничестве. И это будет полезно не только для более чем трех миллионов мужчин и женщин из Чехии, у которых установлено приложение Záchranka и которые потенциально могут полететь в Финляндию, но и для туристов из вышеперечисленных поддерживаемых стран.
У каждой страны есть собственное приложение для вызова помощи, но все они связаны и общаются друг с другом. Так что если финны отправятся, например, в Чехию или Австрию, они смогут использовать 112 Suomi для связи с чешскими службами спасения. А если, например, словаки отправятся в Венгрию, им понадобится только их национальное приложение, чтобы получить помощь от венгерских спасателей.
По данным спасательной службы, в прошлом году было сделано более 550 таких международных звонков. В случае с Чешской Республикой команда Маленяка наблюдает рост числа звонков: в прошлом году люди сделали более 38 000 звонков, что примерно на 8 000 больше, чем в 2023-м. Растет и число загрузок приложений: с 475 000 в прошлом году до 602 000 в прошлом.
В чрезвычайных ситуациях людям нужен самый простой способ вызвать помощь. Например, просто удерживая большую красную кнопку на своем телефоне, который позвонит в диспетчерский центр экстренных служб и автоматически отправит им координаты. Именно такое приложение придумал Филип Маленяк и описал в своей бакалаврской работе в Технологическом университете Брно.
Он перенес его с бумаги в реальность, интегрировал в него линии экстренной связи медицинских спасательных служб и служб спасения в горах и предложил его людям девять лет назад, тогда в качестве простого инструмента для вызова помощи. Но потенциал приложения оказался гораздо шире, и оно начало предлагать видеозвонки со спасателями или оповещения об опасных природных явлениях.
Чехи, однако, отправляются в горы не только на родине, но и за границей, где обычно работают другие линии экстренной помощи. Было бы логично, чтобы Záchranka была так же полезна в других странах. Сначала она связалась со Словакией, затем с Австрией, потом с Венгрией. А теперь оригинальный студенческий проект распространяется на скандинавские страны.
Четвертой зарубежной страной стала Финляндия, где Záchranka соединяется с местной линией экстренной помощи 112. Это означает, что если во время знакомства с природными красотами страны тысячи озер возникнет кризисная ситуация, туристы смогут вызвать помощь прямо из приложения.
«В Финляндии уже давно работает национальное приложение 112 Suomi для граждан и гостей страны. Однако туристы часто не знают о возможности связаться с линией экстренной помощи в Финляндии через это приложение. Поэтому я очень рад, что благодаря сотрудничеству с финскими коллегами и инициативе PEMEA эти два приложения были объединены», — говорит Маленяк о расширении.
В рамках налаживания отношений он побывал в Хельсинки, где в присутствии посла Чехии Адама Войтеха также была проведена церемония подписания соглашения о сотрудничестве. И это будет полезно не только для более чем трех миллионов мужчин и женщин из Чехии, у которых установлено приложение Záchranka и которые потенциально могут полететь в Финляндию, но и для туристов из вышеперечисленных поддерживаемых стран.
У каждой страны есть собственное приложение для вызова помощи, но все они связаны и общаются друг с другом. Так что если финны отправятся, например, в Чехию или Австрию, они смогут использовать 112 Suomi для связи с чешскими службами спасения. А если, например, словаки отправятся в Венгрию, им понадобится только их национальное приложение, чтобы получить помощь от венгерских спасателей.
По данным спасательной службы, в прошлом году было сделано более 550 таких международных звонков. В случае с Чешской Республикой команда Маленяка наблюдает рост числа звонков: в прошлом году люди сделали более 38 000 звонков, что примерно на 8 000 больше, чем в 2023-м. Растет и число загрузок приложений: с 475 000 в прошлом году до 602 000 в прошлом.
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