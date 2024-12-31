Обменивать деньги на отпуск стоит уже сейчас, эксперты говорят, что крона будет слабеть

«Если курс интересный, как сейчас, когда евро чуть выше 25 крон, то хорошо бы обменять часть денег. Я сам сейчас обменяю половину», — говорит Петр Дуфек, главный экономист банка Creditas.

Мирослав Новак, аналитик Akcenta, считает так же. «Я бы определенно покупал европейскую валюту сейчас. Обменный курс сейчас более благоприятный, чем в среднем за шесть месяцев», — сказал он.

Он ожидает, что обменный курс останется на прежнем уровне или ухудшится до 25,50 кроны за евро.



Дуфек будет ждать заседания Чешского национального банка через месяц для возможного обмена большего количества средств, предназначенных для путешествий. Если он не будет снижать ставки, то, по его мнению, это поможет курсу кроны.



Экономисты также ожидают ослабления чешской валюты по отношению к доллару США. «Если кто-то планирует поехать в отпуск в страны, где расплачиваются долларом, то, наверное, лучше не спекулировать и сразу покупать его», — сказал Новак.



«Риск заключается в возможном объявлении тарифов против Европы. Хотя рынки пытаются предугадать такие шаги, поэтому они уже заложены в текущую цену доллара, но не в достаточной степени. Все будет зависеть от того, как будут выглядеть тарифы, на что они будут распространяться и какова будет тарифная ставка», — говорит он.



«Если сейчас доллар стоит меньше 24 крон, то в будущем он может подорожать до 24,50 кроны», — добавил Дуфек.



По мнению аналитика ČSOB Доминика Русинека, фактором является также развитие процентных ставок не только в Чехии, но и за рубежом.



«Центральный банк США объявил, что сохранит их на текущем уровне. А сильные ставки и сильный доллар — это не очень хорошая новость для рисковых активов, к которым относится и чешская крона», — сказал эксперт.



Русинек ожидает небольшого снижения курса кроны по отношению к доллару и евро. С другой стороны, мирное развитие событий в Украине может иметь положительный эффект, если оно будет сопровождаться гарантиями безопасности.



Новак прокомментировал, что если крона и будет укрепляться, то только по отношению к евро, и только в краткосрочной перспективе, например, из-за улучшения настроения на финансовых рынках.



«В долгосрочной перспективе необходимо устойчивое улучшение перспектив экономического роста внутри страны и в Германии, а также увеличение спроса со стороны промышленности. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшие месяцы», — отметил он.



Что касается других стран, например Польши, то, по словам Дуфека, сейчас выгодно обменивать деньги. «У польского злотого больше шансов укрепиться, чем у чешской кроны», — заявил он.



«Что касается Египта, Туниса и других подобных направлений, то их посещают в основном через туристические агентства. Для них, вероятно, нет смысла иметь дело с местной валютой. В крайнем случае я бы купил несколько долларов на сувениры», — заключил Новак.