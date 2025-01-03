Возможности для катания на лыжах сужаются, но крупные курорты продолжают работать
14 марта 2025
18:00
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В частности, небольшие и расположенные ниже горнолыжные курорты постепенно закрывают свои объекты из-за не слишком благоприятной погоды и низкой посещаемости. В Южноморавском крае, например, горнолыжный сезон завершится уже в эти выходные. Однако крупные горные курорты все еще имеют достаточно снега и считают, что нынешнее похолодание улучшит условия для катания. По данным метеорологов, в ближайшие часы в приграничных районах на севере Чехии может выпасть до десяти сантиметров снега.
В Крконошах, где традиционно катаются дольше всего, подготовлены десятки километров лыжных трасс и трасс для беговых лыж. В Шпиндлерув-Млине и Пеце-под-Снежкой можно покататься вечером, а для любителей беговых лыж SkiResort Černá hora — Pec прокладывает трассы вокруг Черной, Лишчей и Светлой гор.
Горнолыжный курорт на Ештеде в Либереце также имеет достаточно снега на своих склонах, но в эти выходные он будет закрыт. Причина — снижение интереса к лыжному спорту.
Горнолыжный курорт на Ештеде в Либереце также имеет достаточно снега на своих склонах, но в эти выходные он будет закрыт. Причина — снижение интереса к лыжному спорту.
«С наступлением теплой погоды люди переходят на другие виды спорта, например, на велосипед или коньки», — говорит Камиль Чалупа, директор курорта.
Из-за нехватки лыжников некоторые горнолыжные курорты в Крушных горах также начали сворачивать свою деятельность, например, Нове Хамры в Карловарском крае открыты только по выходным, а курорт в Марианских Лазнях, вероятно, в эти выходные будет открыт в последний раз. При этом, по словам пресс-секретаря Ханы Гофманновой, некоторые склоны в Клиновце останутся открытыми до Пасхи, которая наступит во второй половине апреля. Операторы Плешивца также сообщают о хороших условиях. Однако последний раз трассы для беговых лыж в горах обрабатывались 5 марта.
В Орлицких горах продолжают работать основные зоны в Дештне, Орлицком Загорье и Ржичках, а также некоторые небольшие зоны, например, в Здобнице.
В Пардубицком крае катание продолжается в Дольни Мораве под Кралицким Снежником и на Буковой Горе в регионе Орлицко Усти. Если позволит погода, на выходные будут работать горнолыжные трассы в Глубокой у Трхове-Каменице и в Глинско в Хрудимском регионе, а также горнолыжная зона в Ческе-Петровице в Орликоустецком регионе.
С другой стороны, некоторые небольшие горнолыжные курорты в Шумаве попрощаются с сезоном уже в эти выходные, другие будут работать в зависимости от снежных условий и интереса лыжников. Более крупные курорты, такие как Липно и Задов, будут работать и на следующей неделе, если позволит погода.
В высокогорье горнолыжные трассы Шацберка под Йиглавой и Файтув-копеца под Велки-Мезиржичи будут полностью функционировать к концу недели. Подъемник в Чержинеке не работает со среды, но в субботу снова запустится. Также могут покататься в этом регионе любители беговых лыж. В Йиглаве у них по-прежнему есть трассы, а в отведенные часы они могут воспользоваться гоночными трассами «Высочина Арена» в Нове-Место-на-Мораве.
Недавняя теплая погода негативно повлияла на условия катания на востоке страны, однако некоторые местные курорты намерены оставаться открытыми. В горах Есеники катание продолжается в Овчарне, Червеногорском седле и Коутах. В Бескидах по-прежнему можно кататься на Ски-Биле в регионе Фрыдек-Мистек, У Саховы студанки в Горной Бечве в регионе Всетин и Велке-Карловице. Тем не менее, горнолыжный курорт Трояк близ Райноховице в Кромержижском районе закроет сезон субботним карнавалом на склоне и воскресным катанием в купальниках.
В Южной Моравии лыжный сезон будет полностью завершен после выходных. Последним местом, где можно будет покататься в субботу и воскресенье, станет Олешнице в Бланско и, возможно, Годонин возле Кунштата в Бланско.
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