Чехи массово улетают в экзотические страны: спрос вырос в несколько раз по сравнению с допандемийным временем
17 марта 2025
16:30
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Чартерные рейсы из Праги на экзотические курорты бьют рекорды. В 2023 году из столицы Чехии улетело 269 тысяч пассажиров, выбравших отдых в далеких уголках планеты. Это в разы больше, чем до пандемии: в 2019 году таких туристов было всего 57 тысяч. Даже по сравнению с 2022 годом, когда экзотикой заинтересовались 199 тысяч человек, рост оказался значительным.
Количество направлений тоже расширяется: в прошлом году чартеры из Праги летали сразу по 18 маршрутам — на пять больше, чем годом ранее. Помимо популярных Таиланда, Вьетнама, Мексики и Доминиканской Республики, чехи также открыли для себя ОАЭ и Оман.
По словам Иржи Ганнича, заместителя пресс-секретаря пражского аэропорта, в 2024 году ожидается такой же высокий интерес к дальнемагистральным направлениям, как и в прошлом. Однако точное количество маршрутов пока неизвестно — туристические агентства продолжают согласовывать условия с авиаперевозчиками.
Среди лидеров по числу клиентов у туроператора Čedok — Занзибар, Таиланд и Доминикана. Также популярны Мальдивы, Маврикий, Кения и Сейшелы. По данным Čedok, только за зимний сезон 2024 года почти 90 тысяч человек отправились с ними в экзотические страны — такой же результат был и годом ранее. Для сравнения, зимой 2019 года таких туристов было всего 15 тысяч. Интересно, что в Čedok к экзотическим направлениям относят даже Египет. Сейчас «экзотика» составляет около 20% от всех продаж компании.
Зимой чехи особенно активно ищут солнце и тепло: отдых в далеких странах стоит в среднем на 70% дороже, чем поездки в Тунис или Египет, но спрос это не останавливает. Главная аудитория — семейные пары (56% продаж), за ними следуют семьи с детьми (31%), небольшие группы (7%) и одиночки (5%).
Чехи всё чаще позволяют себе не один отпуск в год. К летнему отдыху они добавляют зимние каникулы в экзотике — и этот тренд только набирает обороты, говорит Ян Бездек, представитель Čedok.
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