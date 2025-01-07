Летом пражский аэропорт предложит 165 направлений, ожидая рекордный сезон

Об этом сообщил сегодня журналистам начальник аэропорта Праги Иржи Пос.





«В этом году мы ожидаем рекордный трафик — более 18 миллионов пассажиров. Однако было бы безответственно утверждать, что этот сезон не будет сопровождаться задержками рейсов. Именно поэтому Пражский аэропорт вместе со своими партнерами ответственно готовится к тому, чтобы минимизировать влияние этих операционных осложнений на пассажиров», — сказал Пос. Прошлым летом аэропорт подвергся критике из-за задержек в обработке багажа. В этом году, по словам Поса, аэропорт хочет избежать подобных ситуаций.





Одним из главных новых дополнений в расписании полетов станет прямой рейс в Торонто от Air Canada из дальнемагистральных рейсов, а Etihad Airways также планирует новое сообщение с Абу-Даби. Рейсы в Сеул планирует увеличить авиакомпания Asiana Airlines. Что касается европейских направлений, то новые рейсы из Праги будут выполняться в Вильнюс с Air Baltic и в Загреб с Croatia Airlines.





Кроме того, аэропорт утверждает, что летнее расписание еще больше увеличит количество рейсов и мест на них. Более чем на 40 регулярных маршрутах будет увеличена еженедельная частота. Среди них, например, более частые еженедельные рейсы в Грецию, Италию и Турцию. На отдельных маршрутах будут задействованы более крупные самолеты, в том числе Airbus A380 на маршруте в Дубай.





Однако, несмотря на увеличение трафика, расписание будет более узким, чем до коронавирусного кризиса, когда летом из Праги выполнялись рейсы в 190 пунктов.





Аэропорт также подтвердил, что ожидает рекордного трафика в этом сезоне. По текущим оценкам, за весь год он должен обслужить более 18 миллионов пассажиров. В рекордном 2019 году через аэропорт прошло 17,8 миллиона человек. В прошлом году аэропорт обслужил более 16,35 миллиона пассажиров.





Аэропорт планирует соответствующим образом скорректировать свои мощности. Подготовка к летнему сезону включает в себя, например, укрепление штата сотрудников, чего аэропорт хочет добиться с помощью широкой кампании по набору персонала. В рамках повышения безопасности аэропорт планирует в летний сезон установить в Терминале 2 новую рентгеновские сканеры с КТ. К началу летнего сезона будет установлено в общей сложности шесть сканеров, что, по словам представителей аэропорта, позволит увеличить пропускную способность на пятую часть. Технология позволяет пассажирам хранить электронику и жидкости в ручной клади во время досмотра. В мае аэропорт запустит образовательную кампанию, чтобы повысить осведомленность пассажиров.





«Оптимизация воздушного пространства была успешно завершена, а основная система управления TopSky компании работает стабильно и отвечает всем требованиям по пропускной способности. Важным является и соглашение с Евроконтролем о введении с 17 апреля гибких сценариев движения воздушных потоков», — сказал Ян Клас, генеральный директор УВД. По его словам, чешские диспетчеры также должны оказывать помощь соседним странам. По его словам, проблемы с задержками могут возникнуть, например, на маршрутах из Германии, Австрии, Венгрии или балканских стран, где они сталкиваются с перегрузками.