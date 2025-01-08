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Южночешский горнолыжный курорт Липно и австрийский Хохфихт завершат горнолыжный сезон

Новости и статьи
21 марта 2025
21:00
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В ближайшие выходные лыжники в последний раз смогут покататься в Липно, Кубовой-Хуте в Шумаве и Хохфихте в Австрии. Операторы горнолыжных курортов сделали скидки на ски-пассы для последнего в сезоне катания.
Горнолыжный курорт Хохфихт на австрийской стороне Шумавы закроет свой зимний сезон в воскресенье, 23 марта. В последние выходные для лыжников останутся открытыми 20 километров трасс и детский парк. На склонах лежит от 35 до 70 см снега, но он постепенно тает из-за солнечной погоды.

В воскресенье с лыжным сезоном попрощаются и в Кубовой-Хуте, а также на крупнейшем южночешском горнолыжном курорте Липно. «С пятницы по воскресенье мы задействуем почти всю территорию, будет и ночное катание, только канатная дорога Липенска не будет работать. Кроме того, в качестве благодарности за весь зимний сезон мы предлагаем ски-пассы буквально за бесценок. Стартовая цена составит 230 крон, а на детские ски-пассы — 80 крон», — говорится на сайте горнолыжного курорта Липно.

Шумава-Задов планирует оставить свои трассы открытыми на следующей неделе, как и курорт Квильда. Но все зависит от погоды.

«Горнолыжный курорт Кобыла открыт. Мы планируем, что лыжная зона будет работать всю следующую неделю, включая выходные, но могут быть некоторые ограничения, поэтому вам нужно следить за нашим сайтом», — сказал Петр Вондраш из лыжной зоны Задова, добавив, что на склонах лежит от 45 до 75 см снега.
Горнолыжные курорты Чехия
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