Забудьте о самолете. Из Чехии можно добраться до многих пунктов назначения дешевле на поездах

Из Праги можно добраться до всех столиц соседних стран. За относительно короткое время человек может посетить улицы Берлина, Вены или Братиславы, до которых можно доехать на поезде чуть более чем за четыре часа. Это почти то же время, что и на самолете, если считать не только само путешествие, но и регистрацию, контроль безопасности, ожидание пересадки, получение багажа в пункте назначения и дорогу до центра города.



Но набор маршрутов далеко не ограничивается столицами соседних стран. В этом году Чешские железные дороги (ČD) запускают 148 межгосударственных поездов дальнего следования, которые обслуживают 120 различных направлений в шести европейских странах: в Германии, Австрии, Польше, Словакии, Венгрии и Швейцарии, рассказал сказал представитель Чешских железных дорог.



Он добавил, что благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами перевозчик предлагает регулярное сообщение несколько раз в день на большинстве линий. «Например, из Праги в Берлин, Вену или Будапешт мы вместе с нашими коллегами из DB, ÖBB, ZSSK и MÁV отправляемся каждые два часа, а в Линц или Вроцлав — с интервалом в четыре часа», — сообщил он.



Новым дополнением к расписанию ČD в этом году стала межгосударственная линия Baltic express, которая обслуживается в сотрудничестве с PKP Intercity. Пассажиры могут воспользоваться ей, чтобы добраться из Праги или Пардубице до польского Балтийского моря, а именно до Гдыни, через Вроцлав, Познань и Гданьск.

Польша, которая в последние годы набирает популярность среди чехов, также представлена конкурентами RegioJet и Leo Express. Обе компании предлагают перевозки в Краков, линия RegioJet продолжается до Пшемысля, а Leo Express курсирует из Остравы в Катовице, а также предлагает пересадку из Праги во Вроцлав. С помощью всех трех перевозчиков вы можете добраться из Праги в Кошице в восточной Словакии.



«С европейской точки зрения линия, соединяющая Польшу с Австрией по маршруту Варшава — Пржемышль/Краков — Острава — Пржеров — Бржецлав — Вена/Братислава/Будапешт, также очень важна», — добавил представитель ČD.



Больше комфорта, меньше стресса

Путешествие на поезде имеет много преимуществ. «Поезд обеспечивает больший комфорт во время путешествия. Пассажиры могут использовать это время для отдыха, работы или даже сна, не беспокоясь о дороге и парковке», — говорит представитель компании RegioJet.



«От посадки в поезд до высадки персонал на борту заботится о комфорте пассажиров. Вы можете заказать закуски прямо на свое место из бортового меню, которое предлагает широкий выбор горячих и холодных блюд и напитков по разумным ценам, а это значит, что у пассажиров будет все необходимое под рукой», — добавил представитель компании.



Представитель Leo Express также отметил возможность комфортно работать или отдыхать во время длительных поездок. «Мы предлагаем современные низкопольные поезда, в которых кондиционеры и Wi-Fi входят в стандартную комплектацию, и недавно мы инвестировали средства в их модернизацию, чтобы обеспечить почти 100-процентное покрытие. Таким образом, в поездах есть возможность пользоваться интернетом для работы и отдыха», — сказал он.



«Практически все межгосударственные сообщения осуществляются на уровне EuroCity, InterCity и, таким образом, предлагают пассажирам множество услуг на борту, таких как бортовая сеть wi-fi, специальные места для пассажиров с детьми, детские фильмы, комфортная перевозка людей в инвалидных колясках или велосипедов», — добавил пресс-секретарь ČD.



Сколько это стоит?

Ниже представлен обзор цен на билеты по нескольким выбранным направлениям. В качестве места отправления указана Прага, а в качестве даты выезда — понедельник, 31 марта, или другие ближайшие даты. Это только прямые рейсы.





Прага — Берлин: ČD от 740 крон

Прага — Вена: ČD от 765 крон, RegioJet от 379 крон

Прага — Варшава: ČD от 612 крон

Прага —— Братислава: ČD от 446 крон, RegioJet от 279 крон

Прага — Краков: ČD от 740 крон, RegioJet от 440 крон, Leo Express от 369 крон

Прага — Вроцлав: ČD от 536 крон, Leo Express от 594 крон

Прага — Будапешт: ČD от 931 кроны, RegioJet от 518 крон



Путешествие на поезде также более экономично и экологично. «По сравнению с авиаперелетами нет необходимости регистрироваться на рейс, а поезд также доставляет пассажиров прямо в центр пункта назначения. И последнее, но не менее важное: путешествие на поезде значительно экологичнее, и мы также позволяем пассажирам снизить свой углеродный след», — говорит представитель Leo Express.



На ночных линиях RegioJet и ČD пассажиры могут воспользоваться спальными вагонами. «Благодаря возможности забронировать спальное место, полное купе или спальное место в женском купе, а также завтраку, вечерним закускам, доступу в интернет, кофе и воде, включенным в стоимость, путешествие на поезде является очень удобной альтернативой для дальних поездок», — сказал представитель RegioJet.



ČD постепенно вводит поезда премиум-класса Railjet и ComfortJet. Последние курсируют на линии Прага — Берлин, а также будут постепенно внедряться на маршрутах в Вену и Будапешт.



Аналогичные услуги предлагает компания RegioJet, где популярностью пользуются большие вагоны ASTRA.