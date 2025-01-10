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Чехи снова штурмуют Прагу: столица обогнала все регионы по туризму

Новости и статьи
31 марта 2025
21:00
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По итогам 2024 года Прага уже третий год подряд становится местом, где отдыхает больше всего чешских туристов. Она опередила Южночешский, Южноморавский и Краловеградецкий края.
По словам Франтишека Ципра, председателя совета директоров Prague City Tourism (PCT), репутация Праги среди внутренних путешественников улучшается. Сработало и предложение ваучеров на скидку на посещение различных достопримечательностей, которые внутренние туристы получают в отелях.

Меняется и поведение иностранных туристов: они уже не остаются только в центре мегаполиса, а перемещаются по городу. Этому способствуют советы путешественников из социальных сетей.

«Прага уже третий год занимает первое место у местных туристов. Раньше это были Южноморавский и Южночешский края, они сменяли друг друга. Примерно пятая часть внутренних туристов приезжает в Прагу, и мы очень рады за них. Это люди, которые ведут себя как пражане, знают местные правила. Они не так тратятся, как, скажем, американцы или корейцы, но мы их очень уважаем», — говорит Ципро.

РСТ также отслеживает изменения в поведении иностранных туристов. Например, он использует анонимные данные компаний, предоставляющих кредитные карты, и искусственный интеллект для отслеживания постов в социальных сетях и реакции на них других пользователей.

«В социальных сетях появились ссылки на другие достопримечательности за пределами центра, которых раньше не было. Раньше туристы перемещались по пяти улицам в центре. Сейчас они обычно посещают Жижковскую телебашню, зоопарк, галерею DOX, Национальную галерею и Вышеград. Это значит, что они приезжают сюда не только ради вечерней жизни, но и интересуются культурой», — утверждает Ципро.

Чтобы развивать туризм, РСТ в своих кампаниях ориентируется на путешественников старше 35 лет. «Если кому-то исполнилось 20, они приезжают сюда, потому что здесь дешевое пиво и ночная жизнь.
Молодые люди просто хотят повеселиться», — отметил Ципро. Однако он считает, что восприятие Праги меняется и в этом отношении. По результатам опроса, проведенного компанией Czech Tourism среди молодых британцев, алкоголь больше не является главной причиной посещения Праги.

«Он переместился на пятое место, тогда как пять лет назад он был на первом месте. На первом месте такие вещи, как гастрономия, памятники и архитектура», — сказал Ципро. По его словам, пивные туры теперь чаще отправляются в страны Балтии.

Прага уже несколько лет борется с алкогольным туризмом. В прошлом году, например, она запретила так называемые pub crawls — ночные переходы туристов из паба в паб, организованные специализированными агентствами.

Prague City Tourism — это городская туристическая организация. Помимо продвижения Праги в Чехии и за рубежом, она также управляет некоторыми памятниками, такими как Петршинская смотровая башня, Пороховая башня и две башни Карлова моста. Она обслуживает историческую трамвайную линию 42 и организует тематические прогулки с гидом.
путешествие Чехия
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