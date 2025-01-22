Друзья из Чехии охотятся за дешевыми авиабилетами. За смешные суммы они слетали на другой конец планеты

Путешествия у Сполека и Полаха, так сказать, в ДНК. Вместе со своими семьями они с детства путешествовали за границей.«Моя бабушка в коммунистическую эпоху руководила туристическим клубом на большой фабрике, поэтому она брала меня с собой, куда бы ни поехала. У моего отца небольшое туристическое агентство, поэтому с раннего возраста я несколько месяцев в году был в разъездах», — объясняет Полах.У Сполека, чья мама работала на ипподроме, похожая история. Первые поездки за границу были совершены на ночных поездах. «Например, мы поехали на юг Италии в Гаргано. У меня до сих пор в голове, как мы проснулись в поезде, увидели пейзаж за окном, а потом вышли в совершенно чужой стране. Сегодня я променял поезд на самолет», — говорит он.Авиаперелеты стали основным способом передвижения для обоих чехов, которым они воспользовались во время учебы в университете. Благодаря буму бюджетных авиакомпаний и скидочных билетов они могли путешествовать по Европе буквально за бесценок.«Авиакомпании-лоукостеры стали смотреть на авиацию совершенно иначе, чем обычные авиакомпании. Они стали сокращать услуги до минимума и предлагать, по сути, только место для путешествия из пункта А в пункт Б. В то время билеты стоили один-два евро, так что вы могли объехать всю Европу за считанные копейки», — вспоминает Сполек. «Даже сейчас, несмотря на то, что речь уже не идет о каких-то единицах крон, вы можете добраться до Лондона меньше чем за тысячу. Как ни парадоксально, но дорога из аэропорта в центр города обойдется вам гораздо дороже», — добавляет он.По словам чехов, в те времена полеты были самым дешевым видом транспорта, поэтому они даже не рассматривали альтернативные варианты, такие как автостоп и тому подобное. «Внезапно мы смогли отправиться в более отдаленные места за смешные деньги. Для меня, парня из Хрудима, добраться до Праги было гораздо дороже, чем из Праги в остальные страны мира», — вспоминает Полах.Оба друга увлеклись поиском дешевых авиабилетов, и это стало их хобби. К ним часто обращались за помощью сокурсники, которые оставались в немом изумлении от того, как дешево можно путешествовать по Европе. Именно тогда Полах и Сполек решили создать сайт с советами по дешевым перелетам для своих соседей.Он также стал их основным источником дохода много лет спустя, когда они оба покинули суматошный корпоративный мир, чтобы заняться своим увлечением.Вместе Сполек и Полах объездили более сотни стран. Благодаря своему «поисковому» ноу-хау они слетали в Токио за 1 200 крон, а на Гавайи бизнес-классом — менее чем за 5 000.«Я вас разочарую, но сегодня это невозможно. Поезд уже ушел. Когда мы только начинали искать дешевые тарифы, было много ложных цен, когда авиакомпания допускала ошибку в конвертации валют, например, где-то в цене не хватало нуля... Тогда компании не особо с этим боролись, потому что в мире была лишь горстка энтузиастов, ищущих ошибочные ценники. Самыми большими лидерами в этом отношении были Чехия и Польша», — улыбается Полах.Сегодня, по его словам, ситуация значительно изменилась, и признание ошибочных билетов может означать для авиакомпаний в крайнем случае банкротство. Количество людей, пользующихся такими оплошностями, значительно возросло. Однако это не означает, что классические промобилеты исчезли. По мнению Сполека и Полаха, к ним просто нужно подходить по-особому.«Вам нужно переключить настройки в своей голове и перестать зацикливаться на том, что вы хотите полететь в Нью-Йорк 5 мая, — говорит Полах. — Главное — воспользоваться тем, что есть, и поехать в ту страну, которая предлагается за несколько крон. У людей, чья работа позволяет это сделать, планировщики забиты подобными поездками».Полах и Сполек уже задумываются о своих собственных поездках и выборе. Сполек также является поклонником полетов как таковых, и много раз отправлялся куда-либо только для того, чтобы опробовать ту или иную линию.«Когда речь идет об экзотических авиалиниях и впечатлениях, я без проблем сажусь в самолет и лечу в Аддис-Абебу, чтобы выпить кофе, и обратно», — отмечает он, добавляя, что даже намеренно выбирает рейсы с пересадками, хотя тратит на поездку гораздо больше времени.Ни Сполек, ни Полах не стыдятся летать, хотя этот вид транспорта сегодня часто становится объектом критики со стороны экологических организаций.«Мы много раз сталкивались с тем, что люди корят нас за то, что мы уничтожаем планету. Но если кто-то путешествует больше других, это не значит, что он оказывает большее давление на природу», — сказал Полах, добавив, что поддерживает ряд экологических программ.Сполек считает так же. «Я считаю, что, когда самолет улетит, либо мое место будет пустовать, либо я буду сидеть на нем. Я не чувствую себя виноватым», — признается он.