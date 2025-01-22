Друзья из Чехии охотятся за дешевыми авиабилетами. За смешные суммы они слетали на другой конец планеты
1 апреля 2025
21:00
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С детства они путешествовали вместе с родителями. Когда спустя годы они встретились в университете, их объединило желание исследовать мир. Более того, они подружились в то время, когда на рынке появились бюджетные авиакомпании, сделавшие зарубежные страны как никогда доступными. Поиск дешевых авиабилетов стал для Йиржи Сполека и Мирослава Полаха хобби, благодаря которому они буквально за пару крон отправлялись в путешествие в Токио или на Гавайи бизнес-классом.
Путешествия у Сполека и Полаха, так сказать, в ДНК. Вместе со своими семьями они с детства путешествовали за границей.
«Моя бабушка в коммунистическую эпоху руководила туристическим клубом на большой фабрике, поэтому она брала меня с собой, куда бы ни поехала. У моего отца небольшое туристическое агентство, поэтому с раннего возраста я несколько месяцев в году был в разъездах», — объясняет Полах.
У Сполека, чья мама работала на ипподроме, похожая история. Первые поездки за границу были совершены на ночных поездах. «Например, мы поехали на юг Италии в Гаргано. У меня до сих пор в голове, как мы проснулись в поезде, увидели пейзаж за окном, а потом вышли в совершенно чужой стране. Сегодня я променял поезд на самолет», — говорит он.
Авиаперелеты стали основным способом передвижения для обоих чехов, которым они воспользовались во время учебы в университете. Благодаря буму бюджетных авиакомпаний и скидочных билетов они могли путешествовать по Европе буквально за бесценок.
«Авиакомпании-лоукостеры стали смотреть на авиацию совершенно иначе, чем обычные авиакомпании. Они стали сокращать услуги до минимума и предлагать, по сути, только место для путешествия из пункта А в пункт Б. В то время билеты стоили один-два евро, так что вы могли объехать всю Европу за считанные копейки», — вспоминает Сполек. «Даже сейчас, несмотря на то, что речь уже не идет о каких-то единицах крон, вы можете добраться до Лондона меньше чем за тысячу. Как ни парадоксально, но дорога из аэропорта в центр города обойдется вам гораздо дороже», — добавляет он.
По словам чехов, в те времена полеты были самым дешевым видом транспорта, поэтому они даже не рассматривали альтернативные варианты, такие как автостоп и тому подобное. «Внезапно мы смогли отправиться в более отдаленные места за смешные деньги. Для меня, парня из Хрудима, добраться до Праги было гораздо дороже, чем из Праги в остальные страны мира», — вспоминает Полах.
Оба друга увлеклись поиском дешевых авиабилетов, и это стало их хобби. К ним часто обращались за помощью сокурсники, которые оставались в немом изумлении от того, как дешево можно путешествовать по Европе. Именно тогда Полах и Сполек решили создать сайт с советами по дешевым перелетам для своих соседей.
Он также стал их основным источником дохода много лет спустя, когда они оба покинули суматошный корпоративный мир, чтобы заняться своим увлечением.
Не зацикливаться на пункте назначения
Вместе Сполек и Полах объездили более сотни стран. Благодаря своему «поисковому» ноу-хау они слетали в Токио за 1 200 крон, а на Гавайи бизнес-классом — менее чем за 5 000.
«Я вас разочарую, но сегодня это невозможно. Поезд уже ушел. Когда мы только начинали искать дешевые тарифы, было много ложных цен, когда авиакомпания допускала ошибку в конвертации валют, например, где-то в цене не хватало нуля... Тогда компании не особо с этим боролись, потому что в мире была лишь горстка энтузиастов, ищущих ошибочные ценники. Самыми большими лидерами в этом отношении были Чехия и Польша», — улыбается Полах.
Сегодня, по его словам, ситуация значительно изменилась, и признание ошибочных билетов может означать для авиакомпаний в крайнем случае банкротство. Количество людей, пользующихся такими оплошностями, значительно возросло. Однако это не означает, что классические промобилеты исчезли. По мнению Сполека и Полаха, к ним просто нужно подходить по-особому.
«Вам нужно переключить настройки в своей голове и перестать зацикливаться на том, что вы хотите полететь в Нью-Йорк 5 мая, — говорит Полах. — Главное — воспользоваться тем, что есть, и поехать в ту страну, которая предлагается за несколько крон. У людей, чья работа позволяет это сделать, планировщики забиты подобными поездками».
Полах и Сполек уже задумываются о своих собственных поездках и выборе. Сполек также является поклонником полетов как таковых, и много раз отправлялся куда-либо только для того, чтобы опробовать ту или иную линию.
«Когда речь идет об экзотических авиалиниях и впечатлениях, я без проблем сажусь в самолет и лечу в Аддис-Абебу, чтобы выпить кофе, и обратно», — отмечает он, добавляя, что даже намеренно выбирает рейсы с пересадками, хотя тратит на поездку гораздо больше времени.
Ни Сполек, ни Полах не стыдятся летать, хотя этот вид транспорта сегодня часто становится объектом критики со стороны экологических организаций.
«Мы много раз сталкивались с тем, что люди корят нас за то, что мы уничтожаем планету. Но если кто-то путешествует больше других, это не значит, что он оказывает большее давление на природу», — сказал Полах, добавив, что поддерживает ряд экологических программ.
Сполек считает так же. «Я считаю, что, когда самолет улетит, либо мое место будет пустовать, либо я буду сидеть на нем. Я не чувствую себя виноватым», — признается он.
«Моя бабушка в коммунистическую эпоху руководила туристическим клубом на большой фабрике, поэтому она брала меня с собой, куда бы ни поехала. У моего отца небольшое туристическое агентство, поэтому с раннего возраста я несколько месяцев в году был в разъездах», — объясняет Полах.
У Сполека, чья мама работала на ипподроме, похожая история. Первые поездки за границу были совершены на ночных поездах. «Например, мы поехали на юг Италии в Гаргано. У меня до сих пор в голове, как мы проснулись в поезде, увидели пейзаж за окном, а потом вышли в совершенно чужой стране. Сегодня я променял поезд на самолет», — говорит он.
Авиаперелеты стали основным способом передвижения для обоих чехов, которым они воспользовались во время учебы в университете. Благодаря буму бюджетных авиакомпаний и скидочных билетов они могли путешествовать по Европе буквально за бесценок.
«Авиакомпании-лоукостеры стали смотреть на авиацию совершенно иначе, чем обычные авиакомпании. Они стали сокращать услуги до минимума и предлагать, по сути, только место для путешествия из пункта А в пункт Б. В то время билеты стоили один-два евро, так что вы могли объехать всю Европу за считанные копейки», — вспоминает Сполек. «Даже сейчас, несмотря на то, что речь уже не идет о каких-то единицах крон, вы можете добраться до Лондона меньше чем за тысячу. Как ни парадоксально, но дорога из аэропорта в центр города обойдется вам гораздо дороже», — добавляет он.
По словам чехов, в те времена полеты были самым дешевым видом транспорта, поэтому они даже не рассматривали альтернативные варианты, такие как автостоп и тому подобное. «Внезапно мы смогли отправиться в более отдаленные места за смешные деньги. Для меня, парня из Хрудима, добраться до Праги было гораздо дороже, чем из Праги в остальные страны мира», — вспоминает Полах.
Оба друга увлеклись поиском дешевых авиабилетов, и это стало их хобби. К ним часто обращались за помощью сокурсники, которые оставались в немом изумлении от того, как дешево можно путешествовать по Европе. Именно тогда Полах и Сполек решили создать сайт с советами по дешевым перелетам для своих соседей.
Он также стал их основным источником дохода много лет спустя, когда они оба покинули суматошный корпоративный мир, чтобы заняться своим увлечением.
Не зацикливаться на пункте назначения
Вместе Сполек и Полах объездили более сотни стран. Благодаря своему «поисковому» ноу-хау они слетали в Токио за 1 200 крон, а на Гавайи бизнес-классом — менее чем за 5 000.
«Я вас разочарую, но сегодня это невозможно. Поезд уже ушел. Когда мы только начинали искать дешевые тарифы, было много ложных цен, когда авиакомпания допускала ошибку в конвертации валют, например, где-то в цене не хватало нуля... Тогда компании не особо с этим боролись, потому что в мире была лишь горстка энтузиастов, ищущих ошибочные ценники. Самыми большими лидерами в этом отношении были Чехия и Польша», — улыбается Полах.
Сегодня, по его словам, ситуация значительно изменилась, и признание ошибочных билетов может означать для авиакомпаний в крайнем случае банкротство. Количество людей, пользующихся такими оплошностями, значительно возросло. Однако это не означает, что классические промобилеты исчезли. По мнению Сполека и Полаха, к ним просто нужно подходить по-особому.
«Вам нужно переключить настройки в своей голове и перестать зацикливаться на том, что вы хотите полететь в Нью-Йорк 5 мая, — говорит Полах. — Главное — воспользоваться тем, что есть, и поехать в ту страну, которая предлагается за несколько крон. У людей, чья работа позволяет это сделать, планировщики забиты подобными поездками».
Полах и Сполек уже задумываются о своих собственных поездках и выборе. Сполек также является поклонником полетов как таковых, и много раз отправлялся куда-либо только для того, чтобы опробовать ту или иную линию.
«Когда речь идет об экзотических авиалиниях и впечатлениях, я без проблем сажусь в самолет и лечу в Аддис-Абебу, чтобы выпить кофе, и обратно», — отмечает он, добавляя, что даже намеренно выбирает рейсы с пересадками, хотя тратит на поездку гораздо больше времени.
Ни Сполек, ни Полах не стыдятся летать, хотя этот вид транспорта сегодня часто становится объектом критики со стороны экологических организаций.
«Мы много раз сталкивались с тем, что люди корят нас за то, что мы уничтожаем планету. Но если кто-то путешествует больше других, это не значит, что он оказывает большее давление на природу», — сказал Полах, добавив, что поддерживает ряд экологических программ.
Сполек считает так же. «Я считаю, что, когда самолет улетит, либо мое место будет пустовать, либо я буду сидеть на нем. Я не чувствую себя виноватым», — признается он.
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