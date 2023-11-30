Как получить ВНЖ с целью «Предпринимательство»

Подаваться на ВНЖ предпринимателя (Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání) может как учредитель компании, так и самозанятый.





Обязательное условие: компания (или самозанятость) должна реально функционировать и приносить прибыль. Только в таком случае ВНЖ впоследствии можно сменить на разрешение на постоянное проживание (ПМЖ) и в дальнейшем претендовать на гражданство Чехии.

В каких случаях можно подаваться на ВНЖ предпринимателя?

Есть два сценария развития событий: подаваться на этот тип ВНЖ, уже находясь в Чехии на основании другого типа пребывания, или из другой страны.





Дисклеймер: для граждан России и Беларуси до 31 марта 2024 года действуют ограничения на выдачу виз и ВНЖ, отменят ли ограничения или продлят — мы пока не знаем. Ограничения также распространяются на граждан России и Беларуси, которые имеют двойное гражданство.





Если вы уже находитесь здесь

Чтобы получить разрешение на долгосрочное пребывание с целью предпринимательства в Чехии, вам потребуется прожить в стране не менее 5 лет. Однако, если вашей целью является воссоединение с семьей, вы можете изменить цель вашего пребывания на предпринимательство уже после 3 лет проживания.







На личном опыте автор также убедился, что на такой ВНЖ можно подаваться после нахождения на 9-месячном ВНЖ «Поиск работы или открытие бизнеса», о котором мы писали в п редыдущих материалах и который выдается после успешного окончания чешского вуза. Например, за 9 месяцев, пока у вас был открыт «поиск работы», вы могли открыть самозанятость или бизнес как основной вид деятельности, конечно же, исправно оплачивая все отчисления. Если попросите бухгалтера подготовить всю необходимую отчетность, то уже на протяжении этих 9 месяцев можно показать правильный финансовый результат для министерства и претендовать на продление ВНЖ, но уже в статусе главной цели — предпринимательской.

Если вы гражданин третьей страны и собираетесь приехать в Чехию





На сайте министерства написано: на ВНЖ можно подаваться, если вы пребываете на территории страны по резидентской визе более 90 дней с той же целью. Что же это значит?





В соответствии с законодательством Чехии, иностранные предприниматели сначала могут получить визу категории D для частного предпринимателя, если они зарегистрируют или приобретут компанию в стране (отрасль любая, размер инвестиций — тоже). Согласно материалам министерства, OSVČ из третьей страны тоже сначала получает визу, кроме случаев перехода после ВНЖ «Поиск работы» — фактической информации о том, действительно ли это работает и как, у нас, к сожалению, пока нет.

После визы можно перейти на желанный ВНЖ, но тут уже все сложнее.





Вы должны не просто открыть бизнес, но и держать его на плаву, и не для галочки, а фактически — чтобы хватало на проживание вас и вашей семьи в Чехии. Вам придется сразу разбираться в местном законодательстве и конкурировать с местной средой. На все это вам дан срок действия визы.





Первоначальное разрешение на проживание выдается на срок от 1 до 2 лет и затем продлевается на 2-летние периоды. После 5 лет работы и проживания в стране можно подать заявку на статус ПМЖ, а после 5 лет проживания с постоянным разрешением на жительство можно подать заявку на получение чешского гражданства.



Где получать ВНЖ?

Вы можете подать заявление на переход с визы на ВНЖ, основываясь на вашей лицензии частного предпринимателя, в отделениях OAMP Министерства внутренних дел Чешской Республики, расположенных в месте вашей регистрации.





Важно! Данный перечень приводим лишь в ознакомительных целях, он может быть неактуален уже спустя некоторое время вместе с изменением законодательства. Нужный пакет документов очень зависит от вашей личной ситуации, типа ИП и т.д. Ваша обязанность — всегда самостоятельно проверять нужные документы при подаче на официальном сайте министерства либо уточнять нужные составляющие подачи у консультанта. Например, по многим вопросам получения ВНЖ в Чехии своих клиентов, которые приобретают необходимые для ВНЖ страховки, консультирует Оксана Мансурова.





Вместе с заявлением нужно принести следующее:

– загранпаспорт,

– подтверждение о проживании (например, право собственности на квартиру, договор на съем жилья и т.д.),

– 1 фотографию (3,5 см х 4,5 см);

– подтверждение средств на проживание (то, что вы успели заработать, находясь на визе D или ВНЖ «Поиск работы» — документ, подтверждающий, что совокупный месячный доход иностранца и совместно проживающих с ним лиц на данной территории будет не ниже суммы прожиточного минимума (для всех проживающих) и наибольшей суммы нормативных расходов на жилье, установленных специальным нормативным актом, или суммы, которую иностранец достоверно докажет как сумму фактических обоснованных расходов на жилье для себя и совместно проживающих лиц; под совместно проживающими лицами для целей настоящего закона понимаются лица, указанные в § 4 абз. 4 п. 1. 1 Закона о прожиточном минимуме при условиях, указанных в § 4(2) и (3) Закона о прожиточном минимуме).





Цель этих документов — показать, что вы способны содержать себя и свою семью.





Далее по запросу иностранец также обязан предоставить:

– заявление об отказе соблюдения конфиденциальности всех налоговых данных для проверки общего ежемесячного дохода семьи; если иностранец представил вместе с заявлением документ о доходах одного из членов семьи, тот также обязан представить по запросу свое заявление об отказе от соблюдения конфиденциальности,

– подтверждение внесения записи в соответствующий реестр, список или учет для предпринимателей,

– справку из компетентного налогового управления об отсутствии непогашенных задолженностей,

– справку из районного управления социального обеспечения о том, что у него нет непогашенных задолженностей по взносам на социальное обеспечение и взносам на государственную политику занятости, включая штрафы.

– Если иностранец не является субъектом налогообложения или плательщиком взносов социального страхования и взносов государственной политики занятости, он должен представить документ, выданный налоговой инспекцией или районным управлением социального обеспечения, подтверждающий этот факт,

– в случае иностранца, который является учредителем компании или кооператива или их членом — предоставить справку из компетентного налогового управления об отсутствии у компании или кооператива непогашенной задолженности и справку из районного управления социального обеспечения по взносам на социальное страхование и государственной политике занятости, включая штрафы,

– документ, подтверждающий отсутствие задолженности бизнес-корпорации, если иностранец также является учредителем бизнес-корпорации или ее членом,

– по запросу, ведомость об уплате подоходного налога,

– по запросу, документ, аналогичный справке об отсутствии судимости из своей родной страны,

– по запросу, документ, подтверждающий соблюдение требований мер предосторожности против переноса инфекционных заболеваний,

– подтверждение медицинского страхования,

– по запросу, подтверждение оплаты страховой суммы, указанной в документе о туристическом медицинском страховании, за исключением случаев, указанных в пункте 4 статьи 180j.

Важно: срок, на который вам выдадут ВНЖ, зависит от страховки. Поэтому в данном случае лучше приобретать максимальную — на 2 года, иначе, даже если все документы в порядке, ваш ВНЖ могут урезать до срока действия страховки.





Такую страховку с подтверждением оплаты можно приобрести у специалиста по страхованию иностранцев Оксаны Мансуровой . Нужный вид страхования предлагает в том числе компания pVZP, у всех посредников стоимость должна быть одинакова, но лучше обратиться к русскоязычному агенту, которым является Оксана, который к тому же может вас бесплатно проконсультировать по вопросам получения ВНЖ.





Все составляющие заявления не должны быть старше 180 дней, за исключением дорожного документа и фотографии иностранца, при условии, что она соответствует фактической внешности заявителя. Особенно важно помнить про сроки, когда будете заказывать справку о несудимости из своей родной страны: нужно правильно подгадать по срокам поездку домой, если требуется.





Подтверждение отсутствия долгов у иностранца или бизнес-корпорации не должно быть старше 30 дней на дату подачи заявления.





Срок принятия решения по заявлению о выдаче разрешения на долгосрочное проживание с целью ведения бизнеса составляет 60 дней.

Где проверять, одобрено или нет?

После представления документов, если все верно, вы сразу получите подтверждение о приеме со стороны сотрудников департамента. Номер вашего дела будет указан в верхнем левом углу подтверждения.