Последние вакансии на 420on: работа в Чехии для всех

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У редакции 420on нет возможности проверять компании, размещающие вакансии, на добросовестность. Если вы чувствуете, что работодатель нарушает ваши права каким-либо способом (принуждение, угрозы, мошенничество), безотлагательно обращайтесь в соответствующие органы и организации, например в Strada.cz . Разумеется, мы надеемся, что этого не потребуется и вы найдете в этой рубрике новые возможности и перспективы.

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Менеджер по продажам

Город: Прага





Краткое описание: В компанию, специализирующуюся на продаже готовой лесопродукции, требуется менеджер по продажам. Необходимо знание чешского, английского и немецкого языков. Заработная плата обсуждается во время собеседования. Работа на полный рабочий день в Праге 10.

Учитель чешского языка, учитель английского языка

Город: Прага





Краткое описание: Открыты вакансии для учителей чешского и английского языков. Условия занятости — полный рабочий день. Заработная плата не указана.





Менеджер по работе с клиентами

Город: Прага 5





Краткое описание: Staleks, крупнейший украинский производитель инструментов для маникюра и педикюра, открывает вакансию «Менеджер по работе с клиентами» в Чехии и Словакии. Основные обязанности: поиск и привлечение учебных центров, выполнение плана продаж и плана по подключению новых школ, продвижение бренда Staleks на территории, активная коммуникация с региональными менеджерами по продажам. Требования: знание чешского языка на уровне B2, знание английского на уровне B1, опыт проведения презентаций и управления проектами, уверенное использование Instagram и Facebook. Предлагаем: работу в динамично развивающейся международной компании, поддержку коллег и руководства, интересные задачи, командировки, выставочные мероприятия, достойную оплату труда, возможность карьерного роста.





Мастер ногтевого сервиса

Город: Прага





Краткое описание: В салон Exclusive Beauty clinic требуется мастер ногтевого сервиса. Требования: знание чешского и английского языков (уровень В1-В2), опыт работы от 1 года, легальное пребывание в Чехии, ответственность, коммуникабельность. Условия: дружный коллектив, гибкий график, предоставление всех материалов, ежемесячные выплаты.









Строители, каменщики

Город: Прага 6





Краткое описание: Требуются надежные специалисты для работы в строительстве: строители, каменщики. Работа в проверенной фирме, 10 часов в день, 5 дней в неделю. Важно отсутствие проблем с алкоголем.





Администратор на рецепцию

Город: Прага 1





Краткое описание: В бутик-отель в центре города требуется администратор на рецепцию. График работы предполагает короткую/длинную неделю, с 8:00 до 20:00. Требуется знание английского и чешского языков. Зарплата обсуждается на собеседовании.





Повар-универсал

Город: Карловы Вары





Краткое описание: В сеть ресторанов в городе Карловы Вары приглашается на работу повар-универсал. Требования: опыт работы не менее 3 лет, ответственность и желание работать в команде. Предлагается полный социальный пакет, зарплата в чешских кронах.





HTML/CSS-верстальщик

Город: Прага





Ведется поиск специалиста для адаптивной и кроссбраузерной верстки шаблонов сайтов по макетам PSD и Figma в HTML под CMS. От вас также ожидается натяжка верстки на CMS и улучшение показателей скорости загрузки сайта. Зарплата договорная. Вакансия предполагает удаленную работу.





Сварщик ручной дуговой сварки 4-6 разряд

Город: Прага





Строительная компания Sting Construction ищет сварщика для выполнения работ по договоренности. Работа предусматривает вечернее/послеобеденное время и/или выходные. Ожидается сварка оснастки для производства (эстакады, стеллажи, столы для сборки и резки) по выданным чертежам. Заработная плата зависит от объема выполненных работ.





Бухгалтер, помощник бухгалтера

Город: Пльзень





AlmaxWork Holding ищет бухгалтера или помощника бухгалтера, возможно без знания чешского языка. Обязанности включают обработку счетов-фактур, работу с документацией, расчеты и учет ТМЦ. Требуется опыт работы в смежной отрасли, знание 1C, знание бухгалтерского учета и умение работать с ПК (MS Word, Excel). Зарплата от 25 000 крон.





Водитель автобуса

Город: Острава





DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA A.S. (Городской общественный транспорт города Острава) ищет водителя автобуса. Требуются водительские права категории D. Если есть только категории B и C, то возможно расширение до категории D при определенных условиях. Возраст старше 21 года. Компания предлагает официальное и стабильное трудоустройство, среднюю месячную зарплату 33 000–40 000 крон (брутто), 25 дней отпуска и различные бенефиты.





Административный сотрудник

Город: Прага





Компания Kaizen Invest ищет административного сотрудника в свой офис в центре Праги. Основные обязанности: коммуникация с арендаторами, поставщиками, заказ ремонтов, ревизий, ведение отчетов-таблиц. Начало работы: как можно скорее. Требуется хорошее знание чешского языка, письменно и устно.





Условия: зарплата 30 000 крон, рабочий день с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов (с часовым перерывом на обед), отпуск три недели в год. Можно без опыта, обучение предоставляется.





Подработка

Город: Прага





Компания Rabotacz2023 предлагает подработку в Праге (если вы находитесь вне Праги, проезд оплатим). График подстраиваем индивидуально под сотрудника. Физического труда не требуется. Принимаем мужчин и женщин от 18 лет. Оплата по факту в день встречи по окончании. Требования: ответственность, коммуникабельность.





Оператор шредера

Город: Пардубице





В Пардубице требуется оператор шредера для работы с металлоломом бригадным методом. Заработная плата составляет 130 крон в час.





Рабочий склада

Город: Прага





На склад сувениров в Праге требуется сотрудник для выполнения всех видов складских работ. График работы — 6–8 часов в день, с понедельника по пятницу. Склад находится в центре Праги и обогревается. Заработная плата составляет 140 крон.





Торговый представитель / Менеджер по продажам

Город: Прага





TOTISPHARMA GROUP, лидер в области косметики и эстетической медицины, ищет торгового представителя в Праге. Требуется опыт в прямых продажах, умение находить новых клиентов, представлять продукт и желание развиваться. Компания предлагает работу в дружном коллективе, персональный и карьерный рост, корпоративное обучение, скидки на продукты, мотивационную систему вознаграждения, гибкий график и маркетинговую поддержку.





Маркетинг-менеджер

Город: Прага





Компания NEW LINE OPTICS, производитель солнцезащитных очков и оправ с 1994 года, ищет маркетинг-менеджера. От кандидата ожидается разработка и реализация маркетинговой стратегии для сегмента B2B, анализ рынка, создание маркетинговых материалов, установление партнерских отношений, организация съемок для лукбуков, участие в подготовке к международным оптическим выставкам, работа с соцсетями. Требуется опыт работы в B2B-маркетинге, предпочтительно в оптической или смежной отрасли, и знание английского языка.



Вы HR и хотите, чтобы в статье оказалась ваша вакансия в Чехии? Пишите на [email protected] , чтобы узнать условия сотрудничества.









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