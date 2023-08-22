Украинская Nova Post хочет открыть больше отделений в Чехии

Быстрая почтовая связь между Чехией и Украиной — от маленьких деревень до передовой. Украинская компания доставки Nova Post открыла свое первое отделение в Чехии в июне этого года и менее чем за три месяца сообщила о 1300 доставленных посылках в неделю.





«Чехия — третья европейская страна, в которую пришла компания. В целом мы хотим открыть в Чехии от трех до пяти отделений, еще одно будет открыто в Брно», — сказал в интервью SZ Byznys Владимир Стеренчук, руководитель Nova Post в Чехии, добавив, что помимо двух существующих отделений, люди могут заказать курьера на дом, воспользоваться ящиками для посылок Alza или пунктами GLS.





«Мы работаем в Чехии всего три месяца, поэтому говорить о прибыли пока рано. У нас есть бизнес-план для каждой страны на несколько лет вперед. Сейчас мы говорим об освоении нового для нас европейского рынка и о помощи украинцам, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны», — говорит он, добавляя, что на данный момент компания инвестировала в выход на чешский рынок 250 тыс. евро, или около 6 миллионов крон.





«Мы будем продолжать инвестировать в развитие компании в Чехии и планируем открыть сортировочный терминал, который поможет нам быстро обрабатывать большие объемы грузов и поддерживать скорость доставки. В период с сентября 2023 года по декабрь 2023 года мы планируем доставить в общей сложности 30 000 посылок между Чехией и Украиной», — добавляет он.





Чешские фирмы выйдут на украинский рынок





Компания вышла на чешский рынок, ориентируясь прежде всего на украинцев. Они и сейчас составляют 90% ее клиентуры, но она уже сотрудничает с чешскими фирмами, которые отправляют свои товары на Украину.





«В настоящее время мы ведем переговоры с несколькими чешскими интернет-магазинами о том, чтобы интегрировать и доставлять посылки с этих торговых площадок не только в Чехию, но и в Украину. Это очень полезная услуга, поскольку таким образом любой чешский интернет-магазин может легко увеличить число своих клиентов, доставляя товары в Украину напрямую через нас», — добавляет Стеренчук.





Свитера и косметика





По его словам, чаще всего украинцы отправляют свои вещи — особенно одежду, косметику, бытовую химию, а также продукты в оригинальной упаковке, которые не требуют особых температурных условий.





«Например, весной зимняя одежда отправлялась домой в Украину, а летняя — в Чехию», — говорит он, добавляя, что средний вес посылок составляет 10 кг, а средняя стоимость пересылки — 400 крон.





Доставка из Украины в Чехию занимает не более семи дней, при этом почта осуществляет доставку во все украинские города и села.





Nova Post работает также на освобожденных территориях и в прифронтовых городах, где другие службы доставки не работают. Мы открываем там новые отделения, расширяем сеть, устанавливаем посылочные ящики и строим сеть курьерской доставки. Жители прифронтовых городов, таких как Херсон, Харьков, Николаев, очень активно пользуются услугами электронной коммерции и делают заказы в зарубежных интернет-магазинах", — добавляет он.





Первыми европейскими странами, куда пришла Nova Post, были Молдова и Польша. Сегодня она имеет там франчайзинговых партнеров. За восемь месяцев до 2023 года компания добавила еще несколько стран ЕС — Германию, Литву, Румынию и Чехию. До конца года она откроется еще в четырех странах — Латвии, Эстонии, Словакии и Венгрии.





В целом к 2025 году компания планирует инвестировать 10 млн евро в развитие бизнеса в странах Европейского Союза.











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