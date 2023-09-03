Чешские компании штрафуют за выплаты зарплат на счет вместо наличных. Это хотят изменить

В настоящее время, хотя многие компании уже осуществляют безналичные выплаты, они обязаны получать на это согласие каждого работника. Трудовой кодекс предписывает: «заработная плата выплачивается в рабочее время и на рабочем месте», делая наличные выплаты основным методом. При этом безналичная оплата возможна лишь при подписании письменного соглашения с работником. «Такое соглашение может быть частью трудового договора или отдельным документом», — уточняет Виктор Кубуш из V4 Group.





Практика, однако, демонстрирует, что большинство работников отдают предпочтение безналичным выплатам. Ладислав Кржиж, представитель компании ČEZ, где численность персонала превышает 15 тыс. человек, подтверждает: «Сегодня мы не выплачиваем зарплату наличными. Только в исключительных случаях используем услуги чешской почты для переводов». Последний раз наличная выплата была осуществлена приблизительно три года назад.





Таким образом, налицо явное стремление к безналичному взаимодействию, и текущие законодательные рамки могут потребовать корректировки, чтобы соответствовать современным тенденциям и предпочтениям работников.





Регулирование выплат заработной платы согласно Трудовому кодексу





В соответствии с § 142(3) Трудового кодекса установлено, что выплата заработной платы осуществляется в рабочее время и непосредственно на рабочем месте, если иное не оговорено сторонами или не предусмотрено иными нормами.





Компания ČD является ярким примером предпочтения безналичных расчетов. В трудовых договорах с сотрудниками четко прописано, что зарплата перечисляется на банковский счет. Эмануэль Виттек, представитель Главного управления ČD, подчеркивает: «Большая часть наших сотрудников получает зарплату путем безналичного перевода. Всего несколько сотрудников, принятых на работу давно, продолжают получать выплаты через чек. Однако стоит отметить, что ни один из сотрудников сейчас не получает наличные».





Даже малые компании в Чехии все чаще отдают предпочтение безналичным выплатам. «За 19 лет моей карьеры в HR я не встретил компании, которая бы выплачивала зарплату наличными. В редких случаях такое происходит на временных работах, например, в ресторанах или лесном хозяйстве», — рассказывает Франтишек Боудный, директор кадрового агентства Předvýběr. CZ. Дополняет его Яна Ячова, глава UOL Účetnictví: «Выплата зарплаты наличными стала исключением из правил. Особенно это касается пожилых людей и жителей маленьких населенных пунктов, где многие заведения еще не принимают карты».





Торговая палата, защищая интересы чешского бизнеса, активно работает над приведением законодательства в соответствие с текущими реалиями. Мирослав Диро, представитель палаты, объясняет: «Наши аналитики предлагают государству дать право работодателям выплачивать зарплату без наличных средств, если сотрудник не выразит противоположного желания. Такой подход будет выгоден обеим сторонам». По его мнению, безналичные выплаты минимизируют риски, связанные с потерей или кражей денег, и делают процесс менеджмента средств проще и экономичнее для компаний.





Адвокат Петра Сохорова критикует систему штрафования за отсутствие письменных договоров о безналичной оплате, назвав это «более чем формальным» в наши дни. В современной экономике автоматизированные переводы становятся стандартом, освобождая компании от ряда административных проблем, связанных с обработкой наличных денег.





Диро, представитель Торговой палаты, подчеркивает преимущества безналичных платежей: они уменьшают риски, связанные с хранением и перевозкой наличных, снижают затраты и повышают операционную эффективность. Также он подчеркивает значение прозрачности и возможности отслеживания денежных потоков для обеих сторон: работодателей и работников. При этом он согласен с тем, что возможность выплаты наличными должна сохраниться.





Предложение Торговой палаты, направленное на обсуждение в правительство в контексте снижения административного давления на бизнес, находит поддержку и среди юридического сообщества. Петра Сохорова, представляющая международную юридическую фирму Noerr, поддерживает идею, отмечая, что это поможет уменьшить административную нагрузку на компании. На ее опыте она столкнулась с ситуациями, когда отсутствие письменного соглашения приводило к штрафам от трудовой инспекции, что она считает абсурдным в современных условиях.





Адвокат V4 Group, Кубуш, считает, что любые усилия по сокращению административной нагрузки положительны, однако подчеркивает, что многие люди, особенно из старшего поколения, могут испытывать трудности с использованием электронных средств и у некоторых может не быть банковского счета. По его мнению, сохранение наличных платежей остается важным вопросом.





Томаш Врзала, финансовый директор компании Agromex, где работают 130 человек, отмечает, что текущий Трудовой кодекс требует одинаковых условий для безналичных и наличных выплат. Однако если перевести процесс на безналичные выплаты, работодателям больше не потребуется держать кассовый аппарат и наличные деньги для оплаты заработной платы. В итоге, он считает это изменение преимуществом для бизнеса.





Технологическая компания Seznam, материнская компания Seznam Zpráv, аналогично выразила поддержку этому предложению. Анета Капуцианова, пресс-секретарь компании, говорит, что у них уже существует внутренняя директива, регулирующая выплаты безналичным путем. Наличные выплаты предусмотрены только по желанию сотрудника, и поэтому они приветствуют изменение законодательства.



















Следите за новостями Чехии в соцсетях:





Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!





