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Торговая инспекция Чехии обновила список подозрительных интернет-магазинов
9 сентября 2023
10:00
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За прошлый год Чешская торговая инспекция (ČOI) провела проверку более тысячи интернет-магазинов, и у 839 из них были выявлены нарушения законодательства, что составляет внушительные 79%.
Реальную ситуацию эти данные отражают лишь частично, потому что инспекторы ориентируются на жалобы потребителей при составлении этого списка.
При проверке некоторых интернет-магазинов инспекторы обнаружили сразу несколько нарушений, включая более 1800 случаев невыполнения требований по закону о защите прав потребителей и еще 230 нарушений в других правовых сферах.
Самые распространенные нарушения, совершенные онлайн-магазинами в прошлом году, включали нарушение обязательства информирования клиентов о товаре, его условиях и процедуре рекламации (464 случая), введение клиентов в заблуждение через предоставление недостоверной информации о товаре и сроках доставки (383 случая), а также скрытие или недостоверное предоставление важной информации о продукте или покупке (309 случаев).
За 2022 год инспекция наложила 863 штрафа на деятельность недобросовестных онлайн-магазинов, общая сумма которых составила 13,8 миллионов крон. Самый крупный из них, в размере 750 тысяч крон, был наложен на компанию Lunzo, которая разместила на своем сайте ложную информацию о проценте положительных отзывов от покупателей.
Торговая инспекция Чехии регулярно обновляет список интернет-магазинов, оценивая их уровень риска для потребителей. Этот список доступен по ссылке https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/
Важно отметить, что этот список является рекомендательным и предназначен для повышения информированности и бдительности потребителей, и включает продавцов, которые не всегда соблюдают законные требования, их трудно привлечь к ответственности.
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